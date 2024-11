Gli aggiornamenti in tempo reale sul Covid in Calabria, sul numero dei contagi e dei ricoveri e sulla campagna di vaccinazione

Da lunedì 21 marzo la Calabria è tornata in zona bianca dopo oltre tre mesi. La situazione continua però a essere preoccupante, considerati l'alto numeri dei contagi che si registrano giornalmente e i ricoveri negli ospedali. In questa sezione tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Covid Calabria - Aggiornamenti Live

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione Covid in Calabria.

20 aprile

8.40 - Aifa, rapporto vaccinazioni

Ventisette casi (3,6%) su 748 decessi sono stati valutati come correlabili ai vaccini anti Covid, cioè circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate. È quanto si legge nel rapporto Aifa.

30 marzo

22.00 - La circolare del Ministero

Isolamento solo per i positivi, autosorveglianza per 10 giorni per i contatti stretti di casi positivi al Covid e tamponi giornalieri per gli operatori sanitari fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato. È quanto prevede la circolare del ministero della salute diramata in serata.

28 marzo

Ore 23.20 - Al Gom di Reggio mancano posti letto

Continuano a crescere i pazienti che necessitano di ricovero. Tutto pronto per la riapertura del reparto dedicato ai contagiati nell'ospedale di Melito Porto Salvo.

Ore 14.18 - Locatelli in Calabria

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico ha tenuto un seminario all'università Magna Grecia di Catanzaro: «Abbiamo affrontato la quarta ondata senza dover chiudere come avvenuto in altri Paesi».

26 marzo

Ore 9.12 - Positivi quattro sanitari dell'ospedale di Locri

Quattro membri del personale sanitario in servizio nel reparto di Medicina dell’Ospedale di Locri sono risultati positivi al Covid. I contagi emersi, tutti asintomatici e vaccinati.

25 marzo

Ore 11 - In Italia salgono ancora incidenza e Rt

La curva epidemica da Covid continua la sua crescita in tutta Italia. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Iss e dal ministero della Salute che evidenzia un aumento dei contagi.

Ore 10 - Covid, nel Cosentino più di mille casi al giorno

Situazione critica nel Cosentino. Crescono anche i ricoveri in area medica in tutte le strutture della provincia. Situazione difficile al Giannettasio di Rossano: reparto al limite della capienza e personale ridotto ai minimi termini.

23 marzo

Ore 11.30 - Covid, peggiora l’occupazione dei reparti

Peggiora la situazione dell'occupazione a livello nazionale nei reparti ordinari che, dopo una fase stazionaria, è cresciuta, seppure in modo contenuto, dal 12.7% al 13,8%. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). In Calabria occupazione al 34%, aumento del +0.62%.

22 marzo

Ore 22.24 - In Italia quasi 100mila contagi in un giorno

L'ultimo dato più alto era stato registrato a inizio febbraio. Diversi i Paesi europei in cui i casi lievitano e l'Organizzazione mondiale della sanità avverte: «Restrizioni allentate in modo brutale, da troppo a troppo poco».

19 marzo

Ore 16.00 - Contagi a Corigliano-Rossano

A Corigliano-Rossano quasi 2mila casi Covid in un mese. Intanto cresce la pressione sull’ospedale spoke. Disagi nei due locali presidi sanitari alle prese con parte di personale contagiato.

18 marzo

Ore 14 – I contagi in Calabria battono ogni record

«I dati d’incidenza settimanale regionale registrati al 17 marzo si attestano su valori mai raggiunti in tutto il periodo pandemico». A confermarlo è adesso anche il report epidemiologico stilato settimanalmente dal dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria. Sotto esame la settimana dal 7 al 13 marzo ma i dati sono stati aggiornati fino al 17 di marzo.

Ore 12.20 – Mattarella ricorda le vittime Covid

«La data del 18 marzo 2020 rimane incisa nella memoria degli italiani. Una immagine, quella dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano le vittime falcidiate da un virus allora ancora sconosciuto, che racchiudeva il dramma dell'intera pandemia. Alla memoria delle vittime ci inchiniamo». Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

17 marzo

12.16 - Al Centro-Sud reparti Covid più pieni

Ad oggi in Italia le terapie intensive Covid sono occupate al 5%, percentuale che esattamente un anno fa era invece al 36%. Consistente anche la differenza relativa all'occupazione dei reparti Covid: oggi al 13%, il 16 marzo del 2021 al 40%. Al Sud le percentuali più alte, Calabria al primo posto con il 30%.

8.31 - Covid, le richieste delle Regioni al Governo

È previsto per oggi il Consiglio dei ministri volto a definire la road map dell'uscita dall'emergenza Covid. Le Regioni hanno chiesto al Governo di valutare lo stop dei bollettini quotidiani e l'isolamento solo per i positivi sintomatici.

15 marzo

13.35 - N el reparto di Chirurgia del Gom positivi quasi tutti i sanitari

Continuano ad aumentare i contagi covid all’intero del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. A essere colpito questa volta è il reparto di Chirurgia toracica che vede la totalità dei medici positivi al Covid.

11.30 - Calabria prima tra le regioni per percentuale di ricoveri in reparto

Un anno fa, in Italia, continuava a salire, toccando il 38%, l'occupazione dei posti nei reparti di area non critica da parte di pazienti Covid. Attualmente è invece stabile al 13%, a livello nazionale, ma a livello giornaliero cresce in 10 regioni, tra queste in modo particolare in Calabria che si attesta al 29%.

11 marzo

Ore 8.00 - Al Gom di Reggio pazienti ricoverati nei corridoi

Al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria i reparti Covid invece di svuotarsi vanno in affanno. I reparti Covid segnano numeri in costante crescita, i contagi in città non accennano a diminuire e i pazienti ricoverati si trovano a dover essere assistiti in barella, in corridoio e da unità risicate. Un solo infermiere per quasi 20 pazienti

2 marzo

Ore 23.00 -Rossano, focolaio Covid al Ps

Il pronto soccorso del “Nicola Giannettasio” di Rossano di nuovo in emergenza: diversi sanitari sono stati colpiti dal Covid. Disagi nella notte per l’assistenza ai pazienti.

25 febbraio

Ore 15.00 - Vaccini Novavax attesi in Calabria

È previsto domenica l'arrivo in Calabria del nuovo vaccino anti covid Novavax. Attese oltre 31mila dosi. Sarà impiegato assieme ai vaccini già in uso nella campagna vaccinale ma solo per la popolazione superiore ai 18 anni di età e per il ciclo primario di immunizzazione.

23 febbraio

Ore 17.00 - Tre medici positivi al polo Covid di Cetraro

Tre medici dei sei in servizio al polo Covid di Cetraro sono risultati positivi al tampone e posti in quarantena domiciliare.

22 febbraio

Ore 18.00 - Scuole chiuse nel Cosentino

Sospese fino al prossimo primo marzo le lezioni in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Lungro a causa dell’aumento dei contagi da Covid. A Firmo disposta la chiusura del centro anziani.

Ore 13.50 - Il ministro Gelmini: «Si va verso un allentamento delle regole»

«Le decisioni sulle regole del green pass come sulle vaccinazioni sono sempre state prese all'interno del Consiglio dei ministri, e votate all'unanimità. Quindi, io mi auguro che anche in futuro sia così. È chiaro che tutti pensiamo - in primis il presidente Draghi, il presidente Berlusconi, ma anche Salvini - si debba andare verso un graduale allentamento delle misure, perché grazie ai vaccini la curva dei contagi si sta raffreddando e i numeri fanno ben sperare: sicuramente si va verso un allentamento delle regole». Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Ore 10 - Ancora tanti i ricoveri in Calabria

In Italia è ferma al 10% la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19, così come è ferma al 20% l'occupazione dei reparti di area medica non critica. Questi i dati Agenas aggiornati al 21 febbraio, che evidenziano, per entrambi i parametri, una crescita in Calabria, dove raggiungono rispettivamente il 14% e 31%.

19 febbraio

Ore 12.30 - Covid, per i non vaccinati tasso di mortalità 19 volte più alto rispetto a chi ha la terza dose

Il rischio ricovero è 9 volte maggiore, 20 quello di finire in terapia intensiva. Le reinfezioni aumentate con la diffusione della variante Omicron. Ecco tutti i numeri del report esteso dell'Istituto superiore di sanità

18 febbraio

Ore 12.05 - Il nuovo monitoraggio Iss-ministero

Ancora in discesa i parametri epidemiologici in Italia. Secondo quanto emerge dal monitoraggio settimanale, infatti, sono in calo indice Rt e incidenza. Continua anche la riduzione dei pazienti Covid negli ospedali. Calabria tra le regioni con il maggior tasso di occupazione degli ospedali.

17 febbraio

Ore 23.20 - Scuole chiuse a Civita

La decisione è stata assunta dal primo cittadino Alessandro Tocci che ha firmato un'ordinanza in considerazione dei «dati preoccupanti che si registrano sul territorio comunale».

16 febbraio

Ore 22.15 - Frascineto, sospese le lezioni in presenza

Sospese le lezioni in presenza fino al prossimo 26 febbraio in tutte le scuole presenti sul territorio comunale di Frascineto, in provincia di Cosenza.

Ore 19.30 - Asp Cosenza, un medico e quattro infermieri positivi

Il Covid si insinua anche tra il personale della Cot, la Centrale Operativa Territoriale allestita nella sede Asp di Serra Spiga a Cosenza. Cinque gli operatori risultati positivi. Si tratta di un medico e quattro infermieri.

13 febbraio

Ore 10.45 - Elenco hub

L’elenco aggiornato degli hub in Calabria fornito dalla Protezione civile dove potersi vaccinare senza prenotazione.

12 febbraio

Ore 13.50 - Covid Calabria: il 70% dei positivi non segnalato a Roma

I dati caricati su due differenti sistemi - quello della Protezione civile e dell’Iss - non coincidono. Inoltre mancano le date di inizio dei sintomi: «Regione non valutabile nell'analisi del rischio». Le Asp chiamate a rimediare.

Ore 11.00 - Nel Cosentino da oggi vaccini a senzatto e migranti senza documenti

Partiranno oggi, sabato 12 febbraio, nella provincia di Cosenza, alcune giornate dedicate alla vaccinazione dei migranti e senzatetto, sprovvisti di documenti.

10 febbraio

Ore 15.40 - Focolaio al carcere di Vibo

«Il carcere di Vibo Valentia è interessato da un focolaio da Covid-19 di vastissime proporzioni fra i detenuti, con più di 80 casi di positività accertati. Molti di meno, invece, risulterebbero gli affetti da coronavirus fra gli operatori». Lo riferisce la segretaria regionale del sindacato UilPa.

Ore 14.15 - Covid Calabria, il rapport Gimbe

In Calabria nella settimana tra il 2 e l'8 febbraio si è registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (2.328) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (19,9%) rispetto alla settimana precedente. I dati contenuti nel rapporto Gimbe.

5 febbraio

Ore 16.00 - Omicron, il primario: «Colpisce di più i bambini»

«La nuova variante Omicron è meno aggressiva sugli adulti ma nei bambini in qualche modo attecchisce di più rispetto a prima. La variante Omicron ha contagiato i piccoli scoperti da un punto di vista immunitario» spiega Gianfranco Scarpelli, il primario del reparto materno-infantile dell’ospedale di Cosenza.

3 febbraio

Ore 12.34 - Covid Calabria, il report Gimbe

In Calabria, dal 26 gennaio al 1 febbraio, è stata registrata una diminuzione dei nuovi casi (-13,7%) rispetto alla settimana precedente. Lo rileva il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Risultano sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (37,7%) e in terapia intensiva (11,4%).

1 febbraio

Ore 8:10 - Oltre 60 casi nel carcere di Vibo

Sono ben 10.270 i soggetti attualmente positivi nel Vibonese. Fra loro ci sono anche 62 casi di Covid fra i detenuti del carcere di Vibo. Una situazione preoccupante denunciata pure dai sindacati della polizia penitenziaria.

31 gennaio

Ore 11.00 - Green pass e nuove regole

Green pass e obbligo vaccinale per over 50, da domani primo febbraio arrivano le nuove regole con la stretta anti Covid decisa dal governo su negozi, posta, dal tabaccaio, ma anche la multa per quanti, superati i 50 anni, non saranno vaccinati.

30 gennaio

Ore 11.00 - Muore bimba a Roma

Il trasferimento d'urgenza a Roma non è stato sufficiente a salvare la vita alla piccola di 2 anni proveniente da Mesoraca, nel Crotonese, già nei giorni scorsi ricoverata nella Rianimazione Covid dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La bimba è morta nella serata di ieri.

29 gennaio

Ore 9.35 - Bambina di 2 anni in Terapia intensiva a Catanzaro

Versa in gravi condizioni di salute una bambina di soli 2 anni ricoverata nella Rianimazione all'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

28 gennaio

Ore 10.28 - Indice Rt scende, in Calabria reparti pieni al 38%

Scendono indice Rt e incidenza, calano i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti di area medica in ospedale. È il quadro dell'epidemia Covid in Italia oggi secondo i numeri del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute.

27 gennaio

Ore 19.50 - Ritorna a casa la bimba ricoverata per Covid a Roma

Fine di un incubo per i familiari della piccola Mariella. La bimba di 7 mesi, colpita da Covid, era stata ricoverata prima a Cosenza e poi a Roma. Oggi ha fatto ritorno a casa.

24 gennaio

Ore 12.40 -Vaccini anti-Covid nelle scuole

Proseguiranno fino al 30 gennaio le vaccinazioni anti-Covid nelle scuole calabresi. Ecco orari e luoghi.

23 gennaio

Ore 6.30 - Omicron cambia la geografia dei ricoveri

Attivato da pochi giorni e già saturo il nuovo reparto Covid a Catanzaro: ad occuparlo soprattutto pazienti positivi asintomatici che si trovano in ospedale per altre ragioni. Boom di donne incinte contagiate.

22 gennaio

Ore 14.35 - L'Iss: «Rischio terapia intensiva 39 volte più alto per non vaccinati»

Lo studio condotto dall'Istituto superiore di sanità mette a confronto i non vaccinati e a chi ha fatto la dose booster

21 gennaio

Ore 14.45 - Ospedale Cariati, saranno attivati dieci posti letto Covid ma preoccupa la carenza di personale

Il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza parla di ricollocazione del personale esistente. Intanto nei prossimi giorni prevista la riapertura dei presidi di Trebisacce e Praia

Ore 12.23 - A Vibo l'Esercito per il tracciamento

Per circa un mese nel Vibonese i militari effettueranno tamponi sulla popolazione scolastica, che saranno poi processati all'interno di un laboratorio mobile con propri medici e tecnici.

Ore 11.33 - Continuano i vax day

Nuovo “Open Vax Weekend” in Calabria, dal 21 al 23 gennaio. Si potrà accedere alle somministrazioni senza prenotazione in tantissimi punti vaccinali, distribuiti su tutto il territorio regionale. Lo fa sapere la Protezione civile della Calabria.

Ore 10.09 - In Calabria reparti pieni al 40%

L'indice Rt è in calo, stabili le terapie intensive mentre cresce l'occupazione dei posti letto in area medica. Lo evidenzia l'ultimo monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, che potrebbe determinare il passaggio in zona arancione di altre quattro regioni.

20 gennaio

Ore 9.15 - Da oggi scatta l'obbligo di green pass per parrucchieri, barbieri ed estetiste

Scatta oggi l'obbligo di green pass per parrucchieri, barbieri ed estetiste. Dall'1 febbraio saranno interessati anche pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e alcune attività attività commerciali.

19 gennaio

Ore 13.35 - A Lamezia sospesi 6 sanitari no vax

Se da un lato a Lamezia scarseggiano i medici tanto da lasciare le ambulanze demedicalizzate e non avere camici bianchi per le guardie notturne nel reparto di Medicina Covid, dall’altro da gennaio sono venuti meno sei unità tra medici e personale sanitario no vax.

Ore 13.03 - Reggio, 10 contagi tra sanitari e pazienti all'ospedale Morelli

Dopo il focolaio scoppiato nel reparto di cardiologia del Gom, adesso ad essere messo a ura prova è il reparto di Medicina Interna del Morelli che contrerebbe una decina di contagi tra pazienti e personale sanitario.

18 gennaio

Ore 15.40 - A Cetraro 4 ragazzi positivi (asintomatici) ai test prima del rientro a scuola

Il comune di Cetraro, in vista della ripresa in città dell’attività didattica in presenza, prevista per giovedì 20 gennaio, ha inteso intraprendere una implementazione delle attività di screening attraverso test antigenici per la diagnosi del Covid-19, rivolti su base volontaria e gratuita a tutta la popolazione scolastica delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Ore 8.30 - Cosenza, 6 no vax sugli 8 ricoverati in intensiva

La responsabile di Epidemiologia dell’Asp De Luca: «Sono portatori della variante Delta mentre Omicron è decisamente minoritaria».

Ore 9.30 - In Calabria restano solo 18 posti letto “ordinari”

La settimana appena iniziata sarà senz'altro quella decisiva per testare la reale tenuta del sistema ospedaliero calabrese. La rapida avanzata del virus in queste settimane ha gradualmente eroso i posti letto disponibili nelle aree mediche degli ospedali.

17 gennaio

Ore 12.50 - Chiuso asilo a Catanzaro

Causa Covid il Comune di Catanzaro ha sospeso per dieci giorni, fino al 28 gennaio, le attività didattiche nell’asilo comunale “Pepe”.

Ore 8.30 – Oms: «Picco contagi vicino»

Il Covid inizia a rallentare la sua corsa e la velocità di crescita dei contagi in Italia è in leggero calo. Questo significa, secondo la previsione dell’Oms, che il picco è «vicino» e potrebbe essere toccato in 2-3 settimane.

15 gennaio

Ore 14.30 - Tamponi gratis nelle scuole calabresi

Ad ufficializzarlo è il vicepresidente con delega all’Istruzione Giusi Princi: «Alla robusta campagna di vaccinazione pediatrica che abbiamo avviato in Calabria, si aggiunge adesso quest’ulteriore intervento per gestire meglio i tracciamenti»

14 gennaio

Ore 21.30 - Annullate le gare di Cosenza e Crotone

Cosenza e Crotone non scenderanno in campo nel fine settimana per disputate le loro rispettive partite del campionato di Serie B. Il Covid ha avuto la meglio, costringendo la Lega B a rinviare, appunto, Cittadella-Cosenza e Parma-Crotone.

Ore 19.43 – Vax day in Calabria

Nuovi vax day in Calabria. Sabato 15 e domenica 16 gennaio si potrà accedere senza necessità di prenotazione in diversi hub vaccinali distribuiti su tutto il territorio.

Ore 17.40 - Nuovi macchinari per gli ospedali di Vibo e Lamezia

Il Governo acquista nuovi macchinari per le Terapie intensive di Vibo e Lamezia. Si tratta di strumenti sanitari utili per poter affrontare un eventuale peggioramento della situazione epidemiologica.

Ore 10.30 - Asintomatici fuori dai conteggi dei ricoveri in ospedale

I pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per il virus SasrCoV2, ma asintomatici, qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, saranno conteggiati come "caso" Covid ma non saranno conteggiati tra i ricoveri dell'Area Medica Covid.

13 gennaio

Ore 10.00 - I sindaci maggiori città: «No alla Dad in Calabria, potenziare i trasporti»

Le scuole devono riaprire le porte aggi studenti. È questa la posizione dei sindaci delle principali città calabresi. Si sono infatti riuniti i sindaci di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme e Rende per un esame della situazione.

Ore 9.00 - All'ospedale di Reggio 7 morti in un giorno

La direzione aziendale del Gom “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, nelle ultime 24 ore, si sono registrati sette decessi, di cui due in Terapia Intensiva.

12 gennaio

Ore 21.05 - Altri 3 giorni di vaccini nelle scuole in Calabria

Lanciato dalla Regione il secondo atto della campagna vaccinale destinata alla fascia scolare pediatrica. La nuova tranche si svolgerà dal 13 al 15 gennaio.

Ore 15.25 - Consegna vaccini Moderna

In arrivo ulteriori 28.800 dosi di vaccini Moderna. I sieri così ripartiti: 10.400 dosi arriveranno a Castrovillari, 5.400 saranno destinate a Lamezia Terme, 2.500 dosi ciascuno a Vibo Valentia e Crotone, mentre 8.000 verranno consegnate a Melito Porto Salvo.

Ore 7.00 - Oms: «Servono vaccini più efficaci»

Vaccini in grado di prevenire le infezioni e la trasmissione del Covid, oltre alla malattia grave e al decesso. Questa la raccomandazione aggiornata del Gruppo tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità.

11 gennaio

Ore 21.30 - A Lamezia posti letto Covid in ospedale esauriti

Nel reparto Medicina Covid del Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, da giorni i 20 posti letto che lo compongono sono al completo.

Ore 18.50 - Calabria, i numeri sono da zona arancione

Alla luce dei dati dell'ultimo bollettino regionale risulterebbero superati tutti i parametri per il cambio di colore. I 38 ricoveri in terapia intensiva fanno raggiungere la soglia critica del 20%

Ore 16.30 - La variante Omicron è prevalente in Calabria

Corre la variante Omicron e anche in Calabria la mutazione del virus è divenuta prevalente.

Ore 8.20 - Test rapido per fine quarantena

Basterà un test rapido negativo per uscire dall’isolamento o dalla quarantena. Lo dispone con apposita ordinanza il presidente della giunta della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Ecco i dettagli.

10 gennaio

Ore 18.47 - A Catanzaro nuovi posti letto

Entro la fine di gennaio è atteso il picco dei contagi e in vista di un incremento dei ricoveri gli ospedali corrono ai ripari. Al Pugliese Ciaccio sarà riconvertita una sezione di Geriatria, in modo da poter accogliere altri dodici pazienti.

Ore 12.10 - In Calabria aumenta occupazione posti letto negli ospedali

A livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti sale al 24% e, in 24 ore, il tasso cresce in 13 regioni, tra le quali la Calabria che tocca il 36% e sale al 18% di occupazione nelle intensive.

9 gennaio

Ore 19.22 - Zona rossa a Platì, arancione per 10 comuni

Il comune di Platì finisce in zona rossa e altri dieci comuni del Reggino in arancione. È quanto ha disposto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto con una nuova ordinanza.

Ore 14.36 - L'allarme del commissario Asp di Reggio

La provincia reggina è messa in ginocchio dal Covid, che ha ormai riempito gli ospedali. E con i posti terminati l’emergenza è fuori controllo. E dal commissario dell’Asp di Reggio Calabria Gianluigi Scaffidi arriva l’ennesimo allarme.

Ore 13.22 - A Vibo grande diffusione di Omicron

È tra le 32 province italiane in cui la variante corre di più. Lo sostiene il matematico Giovanni Sebastiani del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

8 gennaio

Ore 14.28 - A Isola Capo Rizzuto chiusi marcati e parchi pubblici

Non solo rinvio di una settimana del ritorno in classe, ma anche sospensione dei mercati e chiusura dei parchi pubblici. È quanto stabilisce l’ordinanza del sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Maria Grazia Vitimberga, alla luce della preoccupante situazione epidemiologica che si registra nella cittadina

7 gennaio

Ore 20.00- Boom di vaccini per i bimbi di Lamezia

Il Liceo Tommaso Campanella di Lamezia ha aderito alla richiesta della Regione e fino a domani vaccinerà senza prenotazione i piccoli dai cinque agli undici anni. Boom di adesioni.

Ore 19.10 - Drive in per i tamponi nel Crotonese

È partito anche nel Crotonese il servizio di drive-in dell’Asp per eseguire i tamponi molecolari e velocizzare così le attività di tracciamento, da giorni andate in tilt su tutto il territorio.

Ore 16 - A Mesoraca test rapidi su popolazione scolastica

A Mesoraca in vista della riapertura delle scuole il Comune ha avviato una campagna di screening anti Covid gratuita rivolta alla popolazione scolastica (studenti, docenti e personale Ata).

Ore 11 - Proseguono gli open vax day in Calabria

Dopo le iniziative dell'Epifania, oggi e fino al 9 gennaio sarà possibile immunizzarsi in numerosi centri del territorio regionale senza necessità di prenotazione.

Ore 10 - In Italia raddoppiano i contagi

Salgono ancora l'indice di trasmissibilità Rt, l'incidenza dei casi Covid in Italia, il tasso di occupazione in terapia intensiva e nei reparti. Il monitoraggio Iss-ministero della Salute.

6 gennaio

Ore 16.10 - Scuola, 10 centri del Cosentino rinviano riapertura

Diversi sindaci del Tirreno cosentino hanno trovato un accordo che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 10 al 15 gennaio, posticipando di fatto di un’altra settimana il rientro in aula. Le ordinanze saranno emanate nelle prossime ore.

Ore 15.10 - Le università potranno prevedere esami e lauree a distanza

Causa Covid, le università potranno prevedere lo svolgimento con modalità a distanza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio.

Ore 14.35 - Vax day, boom di somministrazioni nel Cosentino

Nel primo dei cinque giorni di open day organizzati dall’Asp di Cosenza in tutto il territorio, sono state somministrate 12.360 dosi di vaccino di cui 1.086 pediatriche.

5 gennaio

Ore 21.55 - Spespeso medico di Acri non vaccinato

Oggi a Cosenza è stato sospeso un medico del 118 di Acri perché non vaccinato. Una decisione netta e chiara da parte dell’Asp di Cosenza che da tempo monitorava la situazione.

Ore 21.10 - Governo, obbligo vaccinale per over 50

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50: potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid.

Ore 11.02 - Vaccini, Calabria prima in Italia a gennaio

«Nei primi quattro giorni dell’anno abbiamo somministrato 68.646 dosi, il 21,23% in più rispetto al target fissato da Figliuolo. Dietro di noi tutte le altre Regioni». Così in una nota il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che esprime soddisfazione per i risultati raggiunti nell'ambito della campagna di vaccinazione contro il Covid.

Ore 00:45 - Open vax days in Calabria

Dal 5 al 9 gennaio in tutta la regione saranno operativi hub vaccinali aperti a minori e adulti per accelerare la campagna vaccinale in vista della riapertura delle scuole. Bambini protagonisti: ad attenderli ci sarà la Befana.

4 gennaio

Ore 15.26 - Un 36enne del Reggino morto a Catanzaro

Ha lottato contro il covid Gaetano Aglianò ma, nonostante gli sforzi e le terapie d’urto, il giovane 36enne di San Roberto, nel Reggino, oggi ha perso la sua battaglia contro il virus.

Ore 15.09 - In arrivo domani 23mila dosi di Moderna

Sarà la prima consegna di vaccini del 2022, quella in programma domani nella nostra regione. I furgoni di Sda, corriere di Poste Italiane, saranno infatti impegnati a distribuire 23.300 dosi di Moderna.

Ore 12.20 - Salta musical al Politeama

Salta il musical 'Fabularium, Magic of Disney Music' in programma al Politema di Caanzaro a causa di due positivi nel cast.

Ore 7.55 - Scuole restano chiuse a Tortora

Riapertura scuole rinviata nel piccolo centro di Tortora nel Cosentino. Stop anche alle attività sportive. Preoccupa l’aumento dei contagi.

3 gennaio

Ore 23.18 - A Cosenza ospedale in affanno

Situazione complicata all'Annunziata dove la nuova ondata rallenta le operazioni di triage costringendo le ambulanze a lunghe soste forzate. Chi ha bisogno di ricovero aspetta nelle tende che ci sia posto nei presidi territoriali.

Ore 22.42 - Screening e vaccini per il rientro a scuola

L'annuncio del sindaco di vibo Valentia Limardo dopo una riunione con Asp e dirigenti di elementari e medie. «Tantissimi i contagi nelle fasce più giovani, soprattutto tra i bambini dai 6 ai 10 anni»

Ore 16.18 - Lunghe file al drive-in di Cosenza

Una coda così lunga ai drive in per i tamponi a Cosenza non si vedeva dalla primavera scorsa quando il Covid mordeva in coincidenza con l'arrivo della Pasqua. Il periodo di festività è il denominatore comune di questa fase di ampliamento dei contagi. Oltre trecento i campioni raccolti nella mattinata odierna dal personale sanitario, ed inviati in laboratorio.

Ore 13.06 - A Catanzaro posti in reparto tutti occupati

La progressiva espansione del virus durante le festività natalizie inizia a riflettersi negativamente sugli ospedali calabresi. Questa mattina è infatti giunto a saturazione il reparto di Malattie infettive dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Ore 9.35 - Covid nel Reggino, contagi alle stelle in tutta la provincia: positive oltre 6mila persone

Nella sola città di Reggio Calabria sono 2.499 i casi di positività al Coronavirus registrati. Nel frattempo undici comuni sono passati in zona arancione fino al prossimo 9 gennaio. La situazione

2 gennaio

Ore 20.10 - Reggina, si allarga il focolaio Covid nel gruppo squadra: sale a 20 il numero dei positivi

Gli amaranto hanno comunicato la positività di altri due elementi che si aggiungono ai 18 registrati nei giorni scorsi. I soggetti risultati negativi si sono ritrovati oggi al centro sportivo Sant'Agata

Ore 17.10 - Catanzaro Calcio, aumentano i casi Covid: altri due positivi tra i giallorossi

In totale salgono a 6 i contagiati dal virus. La società del presidente Noto ha comunicato anche l'isolamento precauzionale di ulteriori due elementi, dopo che gli stessi hanno avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi

Ore 15 - Crotone Calcio, 11 positivi nel gruppo squadra

La comunicazione ufficiale è arrivata dalla stessa società guidata dal presidente Gianni Vrenna: Un altro calciatore è stato posto in isolamento a seguito di un contatto stretto con un positivo.

Ore 8.45 - Il Reggino nella morsa del Covid: oltre 6mila contagiati

Oltre 6mila persone contagiate all’1 gennaio, 19 morti e 3.516 positivi fra Natale e Capodanno, dodici comuni in zona arancione. È questo il conto salatissimo che il Covid presenta all’inizio del 2022 nella provincia di Reggio Calabria.

1 gennaio

Ore 19 - 11 comuni calabresi in zona arancione

Il provvedimento del governatore Occhiuto per arginare l'ondata di contagi registrata nel comprensorio reggino. Ecco i centri interessati e cosa cambia.

Ore 10:32 - Ha il Covid la mamma del primo nato a Catanzaro

La donna è stata sottoposta a parto cesareo al Pugliese Ciaccio e alle ore 9:36 ha dato alla luce la piccola, che pesa più di tre chili. Anche la madre è in buone condizioni di salute.

31 dicembre

Ore 16.52 - Catanzaro Calcio, il Covid fa visita anche in casa giallorossa: 4 positivi

Lo ha comunicato la stessa società del presidente Noto. Domani tamponi per tutto il gruppo squadra

Ore 13.18 -Si allarga il contagio nella Reggina

Nella Reggina sono stati riscontrati altri tredici casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra, che si vanno a sommare ai cinque già comunicati in precedenza, per un totale di diciotto positivi.

Ore 13.17 - File per i tamponi a Catanzaro

Auto con bimbi e anziani in fila da ore per un tampone a Catanzaro. Disagi soprattutto per i più fragili vista l'impossibilità di poter fruire di servizi igienici.

Ore 12.30 - Posti letto esauriti al Gom

Il Gom di Reggio Calabria in ginocchio. Posti letto esauriti e pazienti trasferiti in altre province. L’allarme lanciato dal Covid manager del Gom Moschella: «Anche la terapia intensiva in affanno. Non si riesce a processare tutti i tamponi»

Ore 12.15 - Lunghe file per i tamponi a Lamezia

A Lamezia la fila per i tamponi blocca il centro storico di Nicastro. Nell’ospedale vecchio è stata installata la tenda per i molecolari ma la viabilità non si presta ai serpentoni di macchine e i tempi si allungano a causa del poco personale.