Social
Temi del giorno
Home page>Politica>Regionali Calabria, le l...

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Complessivamente otto le liste che sosterranno il presidente dimissionario. Ecco liste e nomi dei candidati per la circoscrizione centro
Redazione Politica
6 settembre 202513:18
1 of 9
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Otto le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria.
A renderlo noto nei giorni scorsi è stato lo stesso presidente uscente con un post sui social in cui compaiono i simboli di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e della nuova lista “Occhiuto Presidente”.  A queste si è aggiunta in extremis anche quella di Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Ecco i candidati nella Circoscrizione Centro.

Presentata al tribunale di Catanzaro anche la lista di Noi Moderati a sostegno del presidente uscente Roberto Occhiuto. Tra i candidati gli ex consiglieri regionali Vito Pitaro e Valeria Fedele. 

I candidati

Lea Concolino
Valeria Fedele
Gennaro Lerose
Pascasio Matacera
Giuseppina Mellace
Vito Pitaro
Michele Rosato
Antonio Giuseppe Sciumbata

Fratelli d'Italia Circoscrizione Centro

La sottosegretaria di Stato all'Interno, Wanda Ferro, si candida alle elezioni regionali in Calabria con la lista di Fratelli d'Italia. Ferro, che è coordinatrice regionale del partito, sarà capolista nella circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. Nella stessa lista figurano il vicepresidente uscente della Giunta regionale Filippo Pietropaolo, ed il consigliere regionale Antonio Montuoro. Con Fratelli d'Italia, inoltre, si candida Dalila Nesci, ex sottosegretaria al Sud in quota M5S.

I candidati

Wanda Ferro
Antonio Montuoro
Filippo Maria Pietropaolo
Simona Ferraina
Nesci Dalila
Perri Domenico
Ruberto Teresa
Schiavello Antonio 

Una lista carica di big quella della Lega nella Circoscrizione Centro. Carica di big e con una concorrenza che si annucia serrata. Oltre al capolista, ed ex presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, saranno della partita altri due candidati molto radicati sul territorio come Pietro Raso (ex sindaco di Gizzeria, esponente dell'area legata al parlamentare Domenico Furgiuele) e Gianpaolo Bevilacqua, che ha raccolto pochi mesi fa 8500 voti alle amministrative di Lamezia. Tra le candidature di peso c'è anche quella di Silvia Parente, figlia dell'ex consigliere regionale Claudio che è rimasta nel centrodestra passando da Forza Italia al Carrocci. Altra new entry nel partito guidato da Matteo Salvini è Maria Limardo, ex prima cittadina di Vibo Valentia che, come Parente, ha lasciato gli azzurri che passare alla Lega. In lista anche Elisenia Laudari, professionista nel settore dei trasporti, Cosima Teresa Miletta, insegnante con esperienza nel mondo della scuola, Silvia Parente, consulente aziendale e Maria Teresa Stirparo, già assessore comunale a Cutro.

I candidati

Filippo Mancuso
Pietro Raso
Gianpaolo Bevilacqua
Elisenia Laudari
Maria Limardo
Cosima Teresa Miletta
Silvia Parente detta “Parentela” – detta “Parenti”
Maria Teresa Stirparo

Antonello Talerico, consigliere regionale uscente, guida la lista di Forza Italia nella circoscrizione Centro (Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone). Con l'avvocato ci saranno, tra agli altri, Elisabetta Aiello (figlia d'arte dell'ex consigliere e parlamentare Piero), Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone, Marco Polimeni, ex presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Maria Grazia Pianura, vice coordinatrice regionale di Azzurro Donna.

 

Forza Italia Circoscrizione Centro

Antonello Talerico
Elisabetta Aiello
Maria Ylenia Fera
Sergio Ferrari
Antonella Grandinetti Dionesi
Maria Grazia Pianura
Marco Polimeni
Saverio Russo

È il consigliere regionale uscente Michele Comito, medico di Vibo Valentia, a guidare la lista Occhiuto presidente nella circoscrizione Centro. Assieme a lui, tra gli altri, il vice coordinatore regionale di Forza Italia, l'imprenditore lametino Emanuele Ionà, e l'editore crotonese (e già consulente - gratuito - del governatore uscente) Salvatore Gaetano, l'imprenditore Filippo Antonio Capellupo e l'ex consigliere regionale (seppure supplente) e avvocato catanzarese Frank Mario Santacroce.

Occhiuto presidente - Circoscrizione centro

Michele Comito
Emanuele Ionà
Salvatore Gaetano
Filippo Antonio Capellupo
Antonia Fiamingo
Rosina Lombardo
Maria Molinaro
Frank Mario Santacroce

Forza Azzurri nella circoscrizione Centro registra uno dei cambi di casacca più estremi della tornata elettorale regionale del 5 e 6 ottobre: il passaggio di Francesco Afflitto dal M5s al centrodestra. In effetti il consigliere uscente ha lasciato da tempo i banchi dell'opposizione a Palazzo Campanella, ma il suo transito tra i forzisti non era così scontato tant'è che lo stesso Cannizzaro lo ha sottolineato nel comunicato in cui ha presentato le liste legate a Fi. Tra gli altri ci sono anche Cosimo De Pinto, storico leghista di Vibo Valentia che deciso di accasarsi altrove dopo la candidatura dell'ex sindaca Maria Limardo nel Carroccio, Salvatore Mascaro, sindaco di Cerenzia, Carla Caddeo, già candidata al consiglio comunale di Lamezia Terme, Antonio Mungo, già candidato a sindaco di Cortale.

Forza Azzurri - Circoscrizione centro

Francesco Afflitto
Salvatore Mascaro
Carla Caddeo
Patrizia Crapella
Cosimo De Pinto
Giuseppe De Vita
Antonio Mungo
Giuseppina Staropoli 

Con Roberto Occhiuto si schiera anche il movimento Sud chiama Nord, guidato da Cateno De Luca. Scelta maturata nelle ore immediatamente precedenti alla formazione delle liste. Sud chiama Nord ospiterà anche alcuni candidati del Partito animalista. 

Sud chiama Nord - circoscrizione Centro

Antonio Azzalini
Anna Casaburi
Vittorio Saladino
Samanta Gallo
Salvatore Pittella
Vincenzo Giuseppe Sestito
Emilia Maria Mazzuca
Ida Passalis
 

L'Udc schiera nella circoscrizione Centro il suo coordinatore regionale Salvatore Bulzomì, già consigliere regionale subentrato da primo nei non eletti nel 2013. Assieme a lui, tra gli altri, anche Gerlando Cuffaro, presidente dell'Ordine degli ingegneri di Catanzaro e già docente di Costruzioni, e Romano Loielo, sindaco di Nardodipace. 

Udc - circoscrizione Centro

Salvatore Bulzomì
Gerlando Cuffaro
Rosa Procopio
Mariana Iannello
Anna Pesce
Vincenzo Fulvio Attisani
Giuseppe Isabella
Romano Loielo

1 of 9

Tutti gli articoli di Politica

Verso il voto

Regionali, Conte: «Con Tridico la svolta è a portata di mano, possiamo costruire un modello Calabria»

L’ex premier a Catanzaro per sostenere l’europarlamentare candidato alla presidenza. Oggi la presentazione del programma elettorale: «Per la prima volta, abbiamo un progetto ampio che unisce tantissime forze culturali, politiche, sociali»
Regionali, Conte: «Con Tridico la svolta è a portata di mano, possiamo costruire un modello Calabria»
L’intervista

L’intervento al cuore, l’inchiesta e poi le dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia. «Ho dato tutto alla Calabria. Ora si riparte»

Il presidente uscente ospite della seconda puntata della trasmissione di Antonella Grippo in onda su LaC Tv: «Ho governato con rigore assoluto e decisionismo domando un sistema che da decenni si definisce un “mostro”»
Bruno Mirante
L’intervento al cuore, l’inchiesta e poi le dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia. «Ho dato tutto alla Calabria. Ora si riparte»\n
Regionali Calabria

Tridico e Conte infiammano Crotone: «Stop a Occhiuto e Meloni, dalla sanità alla bonifica hanno mostrato di non saper governare»

Il candidato del centrosinistra e il leader del M5s accolti da grandi applausi nel capoluogo pitagorico: «Il reddito di dignità? Puntiamo a una legislatura che si occupi dei diritti di tutti ad iniziare dai più deboli». E sul palco spunta una bandiera della Palestina
Giuseppe Dell'Aquila
Tridico e Conte infiammano Crotone: «Stop a Occhiuto e Meloni, dalla sanità alla bonifica hanno mostrato di non saper governare»
Verso le Regionali

Calabria 2025: il valzer delle promesse, tra vecchi lupi e nuovi profeti. Parte la sfida tra Occhiuto, Tridico e Toscano

I tre candidati in corsa alle Regionali del 5 e 6 ottobre incarnano tre anime diverse di una terra che cerca un riscatto che sembra sempre sfuggire. Ma l’analisi delle loro strategie rivela un copione già visto, con qualche variazione sul tema
Gianfranco Donadio*
Calabria 2025: il valzer delle promesse, tra vecchi lupi e nuovi profeti. Parte la sfida tra Occhiuto, Tridico e Toscano\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Politica

Inchiesta e dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia

6 settembre 2025
Ore 11:37
Inchiesta e dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia
Società

Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta

6 settembre 2025
Ore 11:40
Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta
Cultura

Più risorse all'Umg, migliorano le performance

6 settembre 2025
Ore 11:32
Più risorse all'Umg, migliorano le performance
Cronaca

Dramma al parco giochi di Vibo: bimbo in fin di vita

6 settembre 2025
Ore 11:46
Dramma al parco giochi di Vibo: bimbo in fin di vita
Cultura

Più risorse all'Umg, migliorano le performance

6 settembre 2025
Ore 11:32
Più risorse all'Umg, migliorano le performance
Cronaca

Dramma al parco giochi di Vibo: bimbo in fin di vita

6 settembre 2025
Ore 11:46
Dramma al parco giochi di Vibo: bimbo in fin di vita
Politica

Inchiesta e dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia

6 settembre 2025
Ore 11:37
Inchiesta e dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia
Società

Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta

6 settembre 2025
Ore 11:40
Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta
Cultura

Più risorse all'Umg, migliorano le performance

6 settembre 2025
Ore 11:32
Più risorse all'Umg, migliorano le performance
Cronaca

Dramma al parco giochi di Vibo: bimbo in fin di vita

6 settembre 2025
Ore 11:46
Dramma al parco giochi di Vibo: bimbo in fin di vita
Politica

Inchiesta e dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia

6 settembre 2025
Ore 11:37
Inchiesta e dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia
Società

Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta

6 settembre 2025
Ore 11:40
Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta
La rilevazione

Regionali 2025, un altro sondaggio dà Occhiuto vincente con il 55,5% contro il 39,6% di Tridico

Emerge dal rapporto Human Index, l'esclusivo indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening realizzato da Vis Factor in collaborazione con Emg Different
Redazione Politica
6 settembre 2025
Ore 11:16
Regionali 2025, un altro sondaggio dà Occhiuto vincente con il 55,5% contro il 39,6% di Tridico
Regionali

Cosenza, cori da stadio per Conte e Tridico: «Entusiasmo straordinario, vinceremo sicuramente»

Inaugurata una nuova sede territoriale del Movimento Cinquestelle. Il candidato alla presidenza non ha dubbi: «Occhiuto pensava di coglierci impreparati. Invece dovrà vedersela con una coalizione coesa che può trasformare la Calabria» 
Salvatore Bruno
6 settembre 2025
Ore 07:36
Cosenza, cori da stadio per Conte e Tridico: «Entusiasmo straordinario, vinceremo sicuramente»\n
Verso il voto

Regionali Calabria, ecco i 72 candidati delle tre liste di Forza Italia: oltre ai big c’è la madre della ragazza stuprata a Seminara

Le formazioni a sostegno della ricandidatura del governatore uscente sono Fi, Occhiuto presidente e Forza Azzurri. Tornano i consiglieri uscenti, si aggiunge l’ex M5s Afflitto e ci sono anche i presidenti delle Province di Cosenza e Crotone
Redazione Politica
6 settembre 2025
Ore 06:58
Regionali Calabria, ecco i 72 candidati delle tre liste di Forza Italia: oltre ai big c’è la madre della ragazza stuprata a Seminara\n
Verso il voto

Regionali Calabria, liste e candidati in campo per Occhiuto, Tridico e Toscano – LIVE

Complessivamente 15 le liste in campo nelle tre coalizioni per la tornata elettorale prevista il 5 e 6 ottobre. C’è tempo fino alle 12 di oggi
Redazione Politica
6 settembre 2025
Ore 05:16
Regionali Calabria, liste e candidati in campo per Occhiuto, Tridico e Toscano –\u00A0LIVE\n
ELEZIONI REGIONALI 2025

Tirreno cosentino, Antonio De Caprio candidato alle elezioni regionali con Forza Italia

De Caprio è stato sindaco di Orsomarso e coordinatore provinciale di Forza Italia. Nel 2020 è stato eletto consigliere regionale, ricoprendo anche il ruolo di presidente della commissione regionale antindragnheta 
Francesca Lagatta
5 settembre 2025
Ore 17:27
Tirreno cosentino, Antonio De Caprio candidato alle elezioni regionali con Forza Italia\n
Verso le elezioni

Conte in Calabria: «Regionali test importante. Il Ponte? Al Sud servono le infrastrutture essenziali»

Il leader M5s a Cosenza per sostenere il candidato a presidente Pasquale Tridico: «Tornata elettorale che non lascerà indifferente la politica nazionale»
Redazione Politica
5 settembre 2025
Ore 17:00
Conte in Calabria:\u00A0«Regionali test importante. Il Ponte? Al Sud servono le infrastrutture essenziali»
L’intervista

Melito Porto Salvo: Tito Nastasi racconta i primi cento giorni da sindaco tra decoro urbano, partecipazione e futuro

VIDEO | Il primo cittadino del comune più grande dell'Area Grecanica fa un bilancio dei primi mesi di attività amministrativa. «Stiamo costruendo insieme una nuova normalità, partendo dai servizi e dalla fiducia dei cittadini»
Silvio Cacciatore
5 settembre 2025
Ore 16:12
Melito Porto Salvo:\u00A0Tito Nastasi racconta i primi cento giorni da sindaco tra decoro urbano, partecipazione e futuro
Verso il voto

Regionali, Conte in Calabria per sostenere Tridico: «Qualità e competenze per rivoluzionare la Calabria»

È iniziata dalla sede della NTT Data di Rende la due giorni in Calabria del leader del Movimento Cinquestelle: «Fiducia nel candidato da tutte le forze progressiste, sociali e culturali. Occhiuto? Dimissioni gesto opportunistico»
Salvatore Bruno
5 settembre 2025
Ore 12:26
Regionali, Conte in Calabria per sostenere\u00A0Tridico: «Qualità e competenze per rivoluzionare la Calabria»\n
La scelta

Regionali Calabria, il gran rifiuto di Tallini: «Mi avevano proposto la lista Occhiuto presidente ma non ho accettato»

L’ex presidente del Consiglio regionale rivela il tentativo di riavvicinamento a Forza Italia finito con un nuovo strappo:  «Anche i candidati si scelgono in funzione di interessi di altri ter ritori con la complicità di uomini mediocri»
Redazione Politica
5 settembre 2025
Ore 12:03
Regionali Calabria, il gran rifiuto di Tallini: «Mi avevano proposto la lista Occhiuto presidente ma non ho accettato»\n
Verso il voto

Regionali Calabria 2025, le liste e i nomi dei candidati a sostegno di Francesco Toscano 

“Democrazia sovrana e popolare" vede come capolista Marco Rizzo nella circoscrizione nord. Ecco gli altri nomi
Redazione Politica
5 settembre 2025
Ore 09:45
Regionali Calabria 2025, le liste e i nomi dei candidati a sostegno di\u00A0Francesco Toscano\u00A0\n
Web

Regionali, l’ex pentastellata Dalila Nesci criticata sui social dopo la candidatura con Fdi. Antoniozzi: «Non ha tradito»

Il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera interviene in difesa dell’ex deputata vibonese che ieri ha annunciato l’adesione al partito della premier e la discesa in campo alle elezioni: «Odio inaccettabile. Non deve rendere conto a nessuno»
E.D.G.
5 settembre 2025
Ore 08:45
Regionali, l’ex pentastellata Dalila Nesci criticata sui social dopo la candidatura con Fdi.\u00A0Antoniozzi: «Non ha tradito»\n
Verso il voto

Regionali Calabria, tutti i candidati: oggi e domani la presentazione delle liste di Occhiuto, Tridico e Toscano – LIVE

Sono 14 complessivamente le liste in campo nelle tre coalizioni per la tornata elettorale prevista il 5 e 6 ottobre. C’è tempo fino a domani alle 12. Ecco tutti i candidati
Redazione Politica
5 settembre 2025
Ore 08:12
Regionali Calabria, tutti i candidati: oggi e domani la presentazione delle liste di Occhiuto, Tridico e Toscano –\u00A0LIVE\n
all’ultimo voto

Elezioni regionali, la lista del Partito Democratico nella circoscrizione Nord | NOMI

Non c’è Mimmo Bevacqua, mentre concorrerà per un posto a Palazzo Campanella Enza Bruno Bossio. I dem in provincia di Cosenza hanno scelto cinque donne e quattro uomini
Antonio Clausi
5 settembre 2025
Ore 08:05
Elezioni regionali, la lista del Partito Democratico nella circoscrizione Nord | NOMI
Format LaC Tv

Il governatore lascia o raddoppia? A Perfidia l’intervista a Roberto Occhiuto

Continua il racconto di una campagna elettorale che si accinge a entrare nel vivo. Nella prima parte della puntata il faccia a faccia tra Antonella Grippo e il presidente uscente, poi spazio al dibattito. Appuntamento alle 21,30 su LaC Tv
Redazione Politica
5 settembre 2025
Ore 04:59
Il governatore lascia o raddoppia? A Perfidia l’intervista a Roberto Occhiuto\n
Calabria al voto

Regionali, l’indecisione di Bevacqua sulla candidatura agita il Pd a poche ore dalla presentazione delle liste

La battaglia dell’ex capogruppo dem per il rinnovamento si è trasformata in un tira e molla politico che ha finito per irritare il suo stesso partito. Tensioni anche nel centrodestra: gli aspiranti consiglieri regionali vedono le inchieste giudiziarie come una spada di Damocle
Redazione Politica
5 settembre 2025
Ore 03:50
Regionali, l’indecisione di Bevacqua sulla candidatura agita il Pd a poche ore dalla presentazione delle liste\n
Politica

Tirreno cosentino, Ugo Vetere candidato alle elezioni regionali con la lista "Occhiuto Presidente"

L’avvocato Vetere, attualmente, ricopre la carica di sindaco di Santa Maria del Cedro. È  al suo terzo mandato consecutivo
Francesca Lagatta
4 settembre 2025
Ore 17:12
Tirreno cosentino, Ugo Vetere candidato alle elezioni regionali con la lista \"Occhiuto Presidente\"\n
Elezioni Calabria

Il sindaco di Reggio Falcomatà si candida alle Regionali, Tridico: «Valore aggiunto che rafforza il nostro percorso»

Il primo cittadino nelle liste a sostegno dell’europarlamentare M5s che esulta: «La sua è una storia coerente con i valori che ci guidano, nome straordinario per una Calabria che vuole rialzarsi»
Redazione Politica
4 settembre 2025
Ore 16:41
Il sindaco di Reggio Falcomatà si candida alle Regionali, Tridico: «Valore aggiunto che rafforza il nostro percorso»
La scelta

Il calabrese Pasquale D’Ascola nuovo primo presidente della Cassazione: la spunta di un voto al Plenum del Csm

Dopo oltre quarant’anni di carriera diventa primo presidente della Cassazione. Il Csm lo ha eletto con una votazione serrata. Mattarella: «Il Consiglio agisca con criteri di trasparenza e indipendenza»
Redazione Politica
4 settembre 2025
Ore 16:41
Il calabrese Pasquale D’Ascola nuovo primo presidente della Cassazione: la spunta di un voto al Plenum del Csm\n
Alto Tirreno

Elezioni Regionali, Francesca Impieri candidata con Forza Italia

Amministratrice dal 2015 e vicesindaco da due mandati a Belvedere Marittimo, Impieri fa parte anche del consiglio regionale di Anci Calabria ed è impegnata nel sociale
Francesca Lagatta
4 settembre 2025
Ore 16:21
Elezioni Regionali, Francesca Impieri candidata con Forza Italia\n
Elezioni Calabria

L’ex sottosegretaria Dalila Nesci entra in Fdi e si candida alle Regionali: «Scelta di maturità, Meloni leader seria»

Un tempo parlamentare cinquestelle, la 38enne vibonese aderisce al partito della premier: «Percorso di avvicinamento iniziato negli ultimi due anni, grazie anche a Wanda Ferro»
Redazione Politica
4 settembre 2025
Ore 15:58
L’ex sottosegretaria Dalila Nesci entra in Fdi e si candida alle Regionali: «Scelta di maturità, Meloni leader seria»
1
...
PIU LETTI
1

Regionali Calabria, i pesi massimi candidati nel centrodestra di Occhiuto. La lista Tridico “perde” Di Cesare

2

Regionali Calabria, tutti i candidati: oggi e domani la presentazione delle liste di Occhiuto, Tridico e Toscano – LIVE

3

Un altro medico cubano lascia la Calabria, lascia un radiologo a Lamezia Terme

4

Regionali Calabria, il patto tra Salvini e Occhiuto che costringe Ferro alla candidatura

5

Bimbo investito e ucciso da un furgoncino a Catanzaro, indagati anche i genitori

Teaser podcast banner\u00A0