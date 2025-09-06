Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Una lista carica di big quella della Lega nella Circoscrizione Centro. Carica di big e con una concorrenza che si annucia serrata. Oltre al capolista, ed ex presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, saranno della partita altri due candidati molto radicati sul territorio come Pietro Raso (ex sindaco di Gizzeria, esponente dell'area legata al parlamentare Domenico Furgiuele) e Gianpaolo Bevilacqua, che ha raccolto pochi mesi fa 8500 voti alle amministrative di Lamezia. Tra le candidature di peso c'è anche quella di Silvia Parente, figlia dell'ex consigliere regionale Claudio che è rimasta nel centrodestra passando da Forza Italia al Carrocci. Altra new entry nel partito guidato da Matteo Salvini è Maria Limardo, ex prima cittadina di Vibo Valentia che, come Parente, ha lasciato gli azzurri che passare alla Lega. In lista anche Elisenia Laudari, professionista nel settore dei trasporti, Cosima Teresa Miletta, insegnante con esperienza nel mondo della scuola, Silvia Parente, consulente aziendale e Maria Teresa Stirparo, già assessore comunale a Cutro.

I candidati

Filippo Mancuso

Pietro Raso

Gianpaolo Bevilacqua

Elisenia Laudari

Maria Limardo

Cosima Teresa Miletta

Silvia Parente detta “Parentela” – detta “Parenti”

Maria Teresa Stirparo