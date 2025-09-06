Social
Temi del giorno
Home page>Politica>Regionali Calabria, le l...

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Sono sei le liste a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Pasquale Tridico. Tutti i candidati della circoscrizione centro
Antonio Clausi
6 settembre 202513:26
1 of 7
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
gallery image

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Saranno sei le liste che sosterranno Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra, alle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre. Si tratta delle forze riunite nel cosiddetto campo largo, che va da Alleanza Verdi e Sinistra fino a Italia Viva e Azione, queste ultime confluite nella lista unitaria “Casa dei Riformisti”. Il Partito Democratico sarà presente con due liste: quella ufficiale e la civica “Democratici Progressisti”. A completare la coalizione ci sono anche la lista del presidente e il Movimento 5 Stelle. Di seguito, i candidati nella circoscrizione Centro.

Un'ex parlamentare come capolista: nella Circoscrizione Centro il Movimento Cinquestelle punta su Elisabetta Barbuto che torna dopo l'esperienza di un mandato parlamentare (2018-2022, quando venne eletta con il 51,79% nel collegio di Crotone). Nell'elenco anche la giornalista tv Terri Boemi e Luigi Antonio Stranieri, ingegnere tra i più attivi una delle storiche battaglie ambientaliste del Catanzarese, quella contro la seconda discarica più grande d’Europa, la cd. “Battaglina” nel territorio di Borgia. C'è anche Marco Miceli, assessore comunale all'Ambiente a Vibo Valentia. Anche Chiara Patertì arriva dalle amministrazioni locali: è, infatti, consigliera comunale a Briatico. Daniela Francesca Iannazzo è, invece, un'avvocatessa che ha partecipato alle Comunali 2025 di Lamezia Terme, arrivando nella lista del M5s. Olinda Suriano è dal 2016 consigliera comunale di Belmonte.

I candidati

Elisabetta Maria Barbuto
Luigi Antonio Stranieri
Marco Miceli
Chiara Patertì
Daniela Francesca Iannazzo
Antonio Bevilacqua
Olinda Suriano
Terri Boemi

Tre uscenti (Ernesto Alecci, Amalia Bruni e Raffaele Mammoliti) e un ex (Luigi Tassone) che spera di rientrare a Palazzo Campanella. Il Pd schiera i suoi candidati anche nella Circoscrizione Centro e lancia la sfida al centrodestra cercando di bilanciare le forze sui territori. La direzione provinciale di Crotone lancia Leo Barberio e Alessandra Pugliese. A Catanzaro scende in campo la vice sindaca Giusy Iemma e sempre dalle amministrazioni locali arriva la candidatura di Elisabeth Sacco, sindaca di Borgia. 

I candidati

Ernesto Alecci
Amalia Bruni
Raffaele Mammoliti
Luigi Tassone 
Leo Barberio 
Alessandra Pugliese 
Giusi Iemma 
Elisabeth Sacco 

Il capolista di Avs nella Circoscrizione Centro (Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone) sarà il consigliere regionale uscente Antonio Lo Schiavo, notaio di Vibo Valentia che tenta nuovamente la scalata a Palazzo Campanella dopo il successo del 2021, quando era nella coalizione a sostegno dell'ex pm Luigi De Magistris. Con lui ci saranno, tra gli altri, Raffaella Cosentino, commissario dei Verdi per la provincia di Vibo Valentia, Domenico Villì, ex sindaco di Vazzano, Alessia Piperno, medico (e sindacalista) del 118 all'ospedale di Vibo, Gianmichele Bosco, presidente del consiglio comunale di Catanzaro, e Bernadette Serratore, neoeletta (e più votata) consigliera comunale di Lamezia Terme. Nella lista a sostegno di Pasquale Tridico c'è anche l'ex segretario regionale della Cgil Sergio Genco, di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio.

I candidati

Antonio Lo Schiavo
Raffaella Cosentino
Gianmichele Bosco
Margherita Perri
Sergio Genco
Alessia Piperno
Domenico Villì
Bernadette Serratore

Tutto pronto: dopo le defezioni dei due candidati contesi tra Lista Tridico e Avs – con il sindaco di Riace Mimmo Lucano e la filosofa Donatella Di Cesare che hanno scelto di correre per la formazione di Fratoianni e Bonelli –, la formazione direttamente legata all’europarlamentare ed ex presidente Inps trova la quadra nella Circoscrizione Centro. E punta su nomi per lo più provenienti dalla società civile, tranne un ex sindaco e presidente della Provincia.

Ci sarà Paola Petronio, di Lamezia Terme, coordinatrice Donne e parità di genere della First Cisl: Petronio è la moglie dell’ex parlamentare del M5s Sebastiano Barbanti e la sua famiglia è sempre stata impegnata in politica nel campo socialista (suo nonno Giuseppe Petronio è stato sindaco di Lamezia, senatore e sottosegretario). Poi l’ex presidente del Consiglio comunale di Serra San Bruno Maria Rosaria Franzè. Sarà della partita anche Angela Cristina Medaglia, di Lamezia Terme, stilista e Direttrice Artistica del Premio Ali sul Mediterraneo.

La ricercatrice cosentina Monica Nardi torna in pista dopo la candidatura nella lista De Magistris nel 2021. Ed è un ritorno anche quello di Vincenzo Bruno, ex sindaco di Vallefiorita ma soprattutto ex presidente della Provincia di Catanzaro in quota Pd. Anche due medici si schierano con il prof: sono il neurologo di Vibo Valentia Francesco Del Giudice e il noto otorinolaringoiatra di Davoli Giovanni Primerano. Arriva dall’associazionismo, invece, la candidatura (tra quelle annunciate da giorni) di Filippo Sestito, presidente dell’Arci di Crotone.

La Lista Tridico presidente


Paola Petronio
Maria Rosaria Franzè
Angela Cristina Medaglia
Monica Nardi
Vincenzo Bruno
Francesco Del Giudice
Giovanni Primerano
Filippo Sestito

I Democratici e progressisti schierano a sostegno di Pasquale Tridico nella circoscrizione Centro l'ex consigliere regionale Francesco Pitaro che tenta nuovamente la scalata a Palazzo Campanella. Tra gli altri ci sono anche l'assessore comunale di Vibo Valentia Stefano Soriano, l'avvocato lametino Milena Liotta, di recente candidata alle Comunali di Lamezia Terme.

La lista Democratici e progressisti - circoscrizione Centro

Antonio Belcastro
Vincenzo Costantino
Carmela Milena Liotta
Luciana Loprete
Laura Moschella
Francesco Pitaro
Giuseppe Scali
Stefano Soriano
 

È il consigliere regionale uscente di Azione Francesco De Nisi il capolista della Casa riformista per la circoscrizione Centro. Azione non è presente con il proprio simbolo perché il leader nazionale Carlo Calenda ha deciso di non sostenere candidati presidente del M5s ma schiera alcuni suoi uomini e donne nella Casa riformista, formazione nata per aggregare l'area moderata e che ha scelto di sostenere Pasquale Tridico. Tra gli altri anche Carmen Carceo, già collaboratrice dello stesso De Nisi in Consiglio regionale, Serena Del Negro, primario dell'ospedale di Soverato, Francesco De Nardo, tributarista che si propone di dare voce al mondo del terzo settore e dello Sport dilettantistico. 

Casa riformista per la Calabria - ciscoscrizione Centro

Francesco De Nisi
Emanuela Capalbo
Carmen Carceo
Giuseppe Condello
Francesco De Nardo
Serena Del Negro
Francesco Muraca
Raffaella Ruberto

1 of 7
Tag
elezioni regionali calabria · regionali calabria 2025 · pasquale tridico · m5s calabria

Tutti gli articoli di Politica

Verso il voto

Regionali, Conte: «Con Tridico la svolta è a portata di mano, possiamo costruire un modello Calabria»

L’ex premier a Catanzaro per sostenere l’europarlamentare candidato alla presidenza. Oggi la presentazione del programma elettorale: «Per la prima volta, abbiamo un progetto ampio che unisce tantissime forze culturali, politiche, sociali»
Regionali, Conte: «Con Tridico la svolta è a portata di mano, possiamo costruire un modello Calabria»
L’intervista

L’intervento al cuore, l’inchiesta e poi le dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia. «Ho dato tutto alla Calabria. Ora si riparte»

Il presidente uscente ospite della seconda puntata della trasmissione di Antonella Grippo in onda su LaC Tv: «Ho governato con rigore assoluto e decisionismo domando un sistema che da decenni si definisce un “mostro”»
Bruno Mirante
L’intervento al cuore, l’inchiesta e poi le dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia. «Ho dato tutto alla Calabria. Ora si riparte»\n
Regionali Calabria

Tridico e Conte infiammano Crotone: «Stop a Occhiuto e Meloni, dalla sanità alla bonifica hanno mostrato di non saper governare»

Il candidato del centrosinistra e il leader del M5s accolti da grandi applausi nel capoluogo pitagorico: «Il reddito di dignità? Puntiamo a una legislatura che si occupi dei diritti di tutti ad iniziare dai più deboli». E sul palco spunta una bandiera della Palestina
Giuseppe Dell'Aquila
Tridico e Conte infiammano Crotone: «Stop a Occhiuto e Meloni, dalla sanità alla bonifica hanno mostrato di non saper governare»
Verso le Regionali

Calabria 2025: il valzer delle promesse, tra vecchi lupi e nuovi profeti. Parte la sfida tra Occhiuto, Tridico e Toscano

I tre candidati in corsa alle Regionali del 5 e 6 ottobre incarnano tre anime diverse di una terra che cerca un riscatto che sembra sempre sfuggire. Ma l’analisi delle loro strategie rivela un copione già visto, con qualche variazione sul tema
Gianfranco Donadio*
Calabria 2025: il valzer delle promesse, tra vecchi lupi e nuovi profeti. Parte la sfida tra Occhiuto, Tridico e Toscano\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Politica

Inchiesta e dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia

6 settembre 2025
Ore 11:37
Inchiesta e dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia
Società

Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta

6 settembre 2025
Ore 11:40
Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta
Cultura

Più risorse all'Umg, migliorano le performance

6 settembre 2025
Ore 11:32
Più risorse all'Umg, migliorano le performance
Cronaca

Dramma al parco giochi di Vibo: bimbo in fin di vita

6 settembre 2025
Ore 11:46
Dramma al parco giochi di Vibo: bimbo in fin di vita
Cultura

Più risorse all'Umg, migliorano le performance

6 settembre 2025
Ore 11:32
Più risorse all'Umg, migliorano le performance
Cronaca

Dramma al parco giochi di Vibo: bimbo in fin di vita

6 settembre 2025
Ore 11:46
Dramma al parco giochi di Vibo: bimbo in fin di vita
Politica

Inchiesta e dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia

6 settembre 2025
Ore 11:37
Inchiesta e dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia
Società

Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta

6 settembre 2025
Ore 11:40
Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta
Cultura

Più risorse all'Umg, migliorano le performance

6 settembre 2025
Ore 11:32
Più risorse all'Umg, migliorano le performance
Cronaca

Dramma al parco giochi di Vibo: bimbo in fin di vita

6 settembre 2025
Ore 11:46
Dramma al parco giochi di Vibo: bimbo in fin di vita
Politica

Inchiesta e dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia

6 settembre 2025
Ore 11:37
Inchiesta e dimissioni, Occhiuto si confessa a Perfidia
Società

Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta

6 settembre 2025
Ore 11:40
Reggio si prepara alla quarta edizione di Scirubetta
La rilevazione

Regionali 2025, un altro sondaggio dà Occhiuto vincente con il 55,5% contro il 39,6% di Tridico

Emerge dal rapporto Human Index, l'esclusivo indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening realizzato da Vis Factor in collaborazione con Emg Different
Redazione Politica
6 settembre 2025
Ore 11:16
Regionali 2025, un altro sondaggio dà Occhiuto vincente con il 55,5% contro il 39,6% di Tridico
Regionali

Cosenza, cori da stadio per Conte e Tridico: «Entusiasmo straordinario, vinceremo sicuramente»

Inaugurata una nuova sede territoriale del Movimento Cinquestelle. Il candidato alla presidenza non ha dubbi: «Occhiuto pensava di coglierci impreparati. Invece dovrà vedersela con una coalizione coesa che può trasformare la Calabria» 
Salvatore Bruno
6 settembre 2025
Ore 07:36
Cosenza, cori da stadio per Conte e Tridico: «Entusiasmo straordinario, vinceremo sicuramente»\n
Verso il voto

Regionali Calabria, ecco i 72 candidati delle tre liste di Forza Italia: oltre ai big c’è la madre della ragazza stuprata a Seminara

Le formazioni a sostegno della ricandidatura del governatore uscente sono Fi, Occhiuto presidente e Forza Azzurri. Tornano i consiglieri uscenti, si aggiunge l’ex M5s Afflitto e ci sono anche i presidenti delle Province di Cosenza e Crotone
Redazione Politica
6 settembre 2025
Ore 06:58
Regionali Calabria, ecco i 72 candidati delle tre liste di Forza Italia: oltre ai big c’è la madre della ragazza stuprata a Seminara\n
Verso il voto

Regionali Calabria, liste e candidati in campo per Occhiuto, Tridico e Toscano – LIVE

Complessivamente 15 le liste in campo nelle tre coalizioni per la tornata elettorale prevista il 5 e 6 ottobre. C’è tempo fino alle 12 di oggi
Redazione Politica
6 settembre 2025
Ore 05:16
Regionali Calabria, liste e candidati in campo per Occhiuto, Tridico e Toscano –\u00A0LIVE\n
ELEZIONI REGIONALI 2025

Tirreno cosentino, Antonio De Caprio candidato alle elezioni regionali con Forza Italia

De Caprio è stato sindaco di Orsomarso e coordinatore provinciale di Forza Italia. Nel 2020 è stato eletto consigliere regionale, ricoprendo anche il ruolo di presidente della commissione regionale antindragnheta 
Francesca Lagatta
5 settembre 2025
Ore 17:27
Tirreno cosentino, Antonio De Caprio candidato alle elezioni regionali con Forza Italia\n
Verso le elezioni

Conte in Calabria: «Regionali test importante. Il Ponte? Al Sud servono le infrastrutture essenziali»

Il leader M5s a Cosenza per sostenere il candidato a presidente Pasquale Tridico: «Tornata elettorale che non lascerà indifferente la politica nazionale»
Redazione Politica
5 settembre 2025
Ore 17:00
Conte in Calabria:\u00A0«Regionali test importante. Il Ponte? Al Sud servono le infrastrutture essenziali»
L’intervista

Melito Porto Salvo: Tito Nastasi racconta i primi cento giorni da sindaco tra decoro urbano, partecipazione e futuro

VIDEO | Il primo cittadino del comune più grande dell'Area Grecanica fa un bilancio dei primi mesi di attività amministrativa. «Stiamo costruendo insieme una nuova normalità, partendo dai servizi e dalla fiducia dei cittadini»
Silvio Cacciatore
5 settembre 2025
Ore 16:12
Melito Porto Salvo:\u00A0Tito Nastasi racconta i primi cento giorni da sindaco tra decoro urbano, partecipazione e futuro
Verso il voto

Regionali, Conte in Calabria per sostenere Tridico: «Qualità e competenze per rivoluzionare la Calabria»

È iniziata dalla sede della NTT Data di Rende la due giorni in Calabria del leader del Movimento Cinquestelle: «Fiducia nel candidato da tutte le forze progressiste, sociali e culturali. Occhiuto? Dimissioni gesto opportunistico»
Salvatore Bruno
5 settembre 2025
Ore 12:26
Regionali, Conte in Calabria per sostenere\u00A0Tridico: «Qualità e competenze per rivoluzionare la Calabria»\n
La scelta

Regionali Calabria, il gran rifiuto di Tallini: «Mi avevano proposto la lista Occhiuto presidente ma non ho accettato»

L’ex presidente del Consiglio regionale rivela il tentativo di riavvicinamento a Forza Italia finito con un nuovo strappo:  «Anche i candidati si scelgono in funzione di interessi di altri ter ritori con la complicità di uomini mediocri»
Redazione Politica
5 settembre 2025
Ore 12:03
Regionali Calabria, il gran rifiuto di Tallini: «Mi avevano proposto la lista Occhiuto presidente ma non ho accettato»\n
Verso il voto

Regionali Calabria 2025, le liste e i nomi dei candidati a sostegno di Francesco Toscano 

“Democrazia sovrana e popolare" vede come capolista Marco Rizzo nella circoscrizione nord. Ecco gli altri nomi
Redazione Politica
5 settembre 2025
Ore 09:45
Regionali Calabria 2025, le liste e i nomi dei candidati a sostegno di\u00A0Francesco Toscano\u00A0\n
Web

Regionali, l’ex pentastellata Dalila Nesci criticata sui social dopo la candidatura con Fdi. Antoniozzi: «Non ha tradito»

Il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera interviene in difesa dell’ex deputata vibonese che ieri ha annunciato l’adesione al partito della premier e la discesa in campo alle elezioni: «Odio inaccettabile. Non deve rendere conto a nessuno»
E.D.G.
5 settembre 2025
Ore 08:45
Regionali, l’ex pentastellata Dalila Nesci criticata sui social dopo la candidatura con Fdi.\u00A0Antoniozzi: «Non ha tradito»\n
Verso il voto

Regionali Calabria, tutti i candidati: oggi e domani la presentazione delle liste di Occhiuto, Tridico e Toscano – LIVE

Sono 14 complessivamente le liste in campo nelle tre coalizioni per la tornata elettorale prevista il 5 e 6 ottobre. C’è tempo fino a domani alle 12. Ecco tutti i candidati
Redazione Politica
5 settembre 2025
Ore 08:12
Regionali Calabria, tutti i candidati: oggi e domani la presentazione delle liste di Occhiuto, Tridico e Toscano –\u00A0LIVE\n
all’ultimo voto

Elezioni regionali, la lista del Partito Democratico nella circoscrizione Nord | NOMI

Non c’è Mimmo Bevacqua, mentre concorrerà per un posto a Palazzo Campanella Enza Bruno Bossio. I dem in provincia di Cosenza hanno scelto cinque donne e quattro uomini
Antonio Clausi
5 settembre 2025
Ore 08:05
Elezioni regionali, la lista del Partito Democratico nella circoscrizione Nord | NOMI
Format LaC Tv

Il governatore lascia o raddoppia? A Perfidia l’intervista a Roberto Occhiuto

Continua il racconto di una campagna elettorale che si accinge a entrare nel vivo. Nella prima parte della puntata il faccia a faccia tra Antonella Grippo e il presidente uscente, poi spazio al dibattito. Appuntamento alle 21,30 su LaC Tv
Redazione Politica
5 settembre 2025
Ore 04:59
Il governatore lascia o raddoppia? A Perfidia l’intervista a Roberto Occhiuto\n
Calabria al voto

Regionali, l’indecisione di Bevacqua sulla candidatura agita il Pd a poche ore dalla presentazione delle liste

La battaglia dell’ex capogruppo dem per il rinnovamento si è trasformata in un tira e molla politico che ha finito per irritare il suo stesso partito. Tensioni anche nel centrodestra: gli aspiranti consiglieri regionali vedono le inchieste giudiziarie come una spada di Damocle
Redazione Politica
5 settembre 2025
Ore 03:50
Regionali, l’indecisione di Bevacqua sulla candidatura agita il Pd a poche ore dalla presentazione delle liste\n
Politica

Tirreno cosentino, Ugo Vetere candidato alle elezioni regionali con la lista "Occhiuto Presidente"

L’avvocato Vetere, attualmente, ricopre la carica di sindaco di Santa Maria del Cedro. È  al suo terzo mandato consecutivo
Francesca Lagatta
4 settembre 2025
Ore 17:12
Tirreno cosentino, Ugo Vetere candidato alle elezioni regionali con la lista \"Occhiuto Presidente\"\n
Elezioni Calabria

Il sindaco di Reggio Falcomatà si candida alle Regionali, Tridico: «Valore aggiunto che rafforza il nostro percorso»

Il primo cittadino nelle liste a sostegno dell’europarlamentare M5s che esulta: «La sua è una storia coerente con i valori che ci guidano, nome straordinario per una Calabria che vuole rialzarsi»
Redazione Politica
4 settembre 2025
Ore 16:41
Il sindaco di Reggio Falcomatà si candida alle Regionali, Tridico: «Valore aggiunto che rafforza il nostro percorso»
La scelta

Il calabrese Pasquale D’Ascola nuovo primo presidente della Cassazione: la spunta di un voto al Plenum del Csm

Dopo oltre quarant’anni di carriera diventa primo presidente della Cassazione. Il Csm lo ha eletto con una votazione serrata. Mattarella: «Il Consiglio agisca con criteri di trasparenza e indipendenza»
Redazione Politica
4 settembre 2025
Ore 16:41
Il calabrese Pasquale D’Ascola nuovo primo presidente della Cassazione: la spunta di un voto al Plenum del Csm\n
Alto Tirreno

Elezioni Regionali, Francesca Impieri candidata con Forza Italia

Amministratrice dal 2015 e vicesindaco da due mandati a Belvedere Marittimo, Impieri fa parte anche del consiglio regionale di Anci Calabria ed è impegnata nel sociale
Francesca Lagatta
4 settembre 2025
Ore 16:21
Elezioni Regionali, Francesca Impieri candidata con Forza Italia\n
Elezioni Calabria

L’ex sottosegretaria Dalila Nesci entra in Fdi e si candida alle Regionali: «Scelta di maturità, Meloni leader seria»

Un tempo parlamentare cinquestelle, la 38enne vibonese aderisce al partito della premier: «Percorso di avvicinamento iniziato negli ultimi due anni, grazie anche a Wanda Ferro»
Redazione Politica
4 settembre 2025
Ore 15:58
L’ex sottosegretaria Dalila Nesci entra in Fdi e si candida alle Regionali: «Scelta di maturità, Meloni leader seria»
1
...
PIU LETTI
1

Regionali Calabria, i pesi massimi candidati nel centrodestra di Occhiuto. La lista Tridico “perde” Di Cesare

2

Regionali Calabria, tutti i candidati: oggi e domani la presentazione delle liste di Occhiuto, Tridico e Toscano – LIVE

3

Un altro medico cubano lascia la Calabria, lascia un radiologo a Lamezia Terme

4

Regionali Calabria, il patto tra Salvini e Occhiuto che costringe Ferro alla candidatura

5

Bimbo investito e ucciso da un furgoncino a Catanzaro, indagati anche i genitori

Teaser podcast banner\u00A0