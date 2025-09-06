Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Tutto pronto: dopo le defezioni dei due candidati contesi tra Lista Tridico e Avs – con il sindaco di Riace Mimmo Lucano e la filosofa Donatella Di Cesare che hanno scelto di correre per la formazione di Fratoianni e Bonelli –, la formazione direttamente legata all’europarlamentare ed ex presidente Inps trova la quadra nella Circoscrizione Centro. E punta su nomi per lo più provenienti dalla società civile, tranne un ex sindaco e presidente della Provincia.

Ci sarà Paola Petronio, di Lamezia Terme, coordinatrice Donne e parità di genere della First Cisl: Petronio è la moglie dell’ex parlamentare del M5s Sebastiano Barbanti e la sua famiglia è sempre stata impegnata in politica nel campo socialista (suo nonno Giuseppe Petronio è stato sindaco di Lamezia, senatore e sottosegretario). Poi l’ex presidente del Consiglio comunale di Serra San Bruno Maria Rosaria Franzè. Sarà della partita anche Angela Cristina Medaglia, di Lamezia Terme, stilista e Direttrice Artistica del Premio Ali sul Mediterraneo.

La ricercatrice cosentina Monica Nardi torna in pista dopo la candidatura nella lista De Magistris nel 2021. Ed è un ritorno anche quello di Vincenzo Bruno, ex sindaco di Vallefiorita ma soprattutto ex presidente della Provincia di Catanzaro in quota Pd. Anche due medici si schierano con il prof: sono il neurologo di Vibo Valentia Francesco Del Giudice e il noto otorinolaringoiatra di Davoli Giovanni Primerano. Arriva dall’associazionismo, invece, la candidatura (tra quelle annunciate da giorni) di Filippo Sestito, presidente dell’Arci di Crotone.

