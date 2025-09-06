Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Centro

Video
Saranno sei le liste che sosterranno Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra, alle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre. Si tratta delle forze riunite nel cosiddetto campo largo, che va da Alleanza Verdi e Sinistra fino a Italia Viva e Azione, queste ultime confluite nella lista unitaria “Casa dei Riformisti”. Il Partito Democratico sarà presente con due liste: quella ufficiale e la civica “Democratici Progressisti”. A completare la coalizione ci sono anche la lista del presidente e il Movimento 5 Stelle. Di seguito, i candidati nella circoscrizione Centro.
Un'ex parlamentare come capolista: nella Circoscrizione Centro il Movimento Cinquestelle punta su Elisabetta Barbuto che torna dopo l'esperienza di un mandato parlamentare (2018-2022, quando venne eletta con il 51,79% nel collegio di Crotone). Nell'elenco anche la giornalista tv Terri Boemi e Luigi Antonio Stranieri, ingegnere tra i più attivi una delle storiche battaglie ambientaliste del Catanzarese, quella contro la seconda discarica più grande d’Europa, la cd. “Battaglina” nel territorio di Borgia. C'è anche Marco Miceli, assessore comunale all'Ambiente a Vibo Valentia. Anche Chiara Patertì arriva dalle amministrazioni locali: è, infatti, consigliera comunale a Briatico. Daniela Francesca Iannazzo è, invece, un'avvocatessa che ha partecipato alle Comunali 2025 di Lamezia Terme, arrivando nella lista del M5s. Olinda Suriano è dal 2016 consigliera comunale di Belmonte.
I candidati
Elisabetta Maria Barbuto
Luigi Antonio Stranieri
Marco Miceli
Chiara Patertì
Daniela Francesca Iannazzo
Antonio Bevilacqua
Olinda Suriano
Terri Boemi
Tre uscenti (Ernesto Alecci, Amalia Bruni e Raffaele Mammoliti) e un ex (Luigi Tassone) che spera di rientrare a Palazzo Campanella. Il Pd schiera i suoi candidati anche nella Circoscrizione Centro e lancia la sfida al centrodestra cercando di bilanciare le forze sui territori. La direzione provinciale di Crotone lancia Leo Barberio e Alessandra Pugliese. A Catanzaro scende in campo la vice sindaca Giusy Iemma e sempre dalle amministrazioni locali arriva la candidatura di Elisabeth Sacco, sindaca di Borgia.
I candidati
Ernesto Alecci
Amalia Bruni
Raffaele Mammoliti
Luigi Tassone
Leo Barberio
Alessandra Pugliese
Giusi Iemma
Elisabeth Sacco
Il capolista di Avs nella Circoscrizione Centro (Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone) sarà il consigliere regionale uscente Antonio Lo Schiavo, notaio di Vibo Valentia che tenta nuovamente la scalata a Palazzo Campanella dopo il successo del 2021, quando era nella coalizione a sostegno dell'ex pm Luigi De Magistris. Con lui ci saranno, tra gli altri, Raffaella Cosentino, commissario dei Verdi per la provincia di Vibo Valentia, Domenico Villì, ex sindaco di Vazzano, Alessia Piperno, medico (e sindacalista) del 118 all'ospedale di Vibo, Gianmichele Bosco, presidente del consiglio comunale di Catanzaro, e Bernadette Serratore, neoeletta (e più votata) consigliera comunale di Lamezia Terme. Nella lista a sostegno di Pasquale Tridico c'è anche l'ex segretario regionale della Cgil Sergio Genco, di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio.
I candidati
Antonio Lo Schiavo
Raffaella Cosentino
Gianmichele Bosco
Margherita Perri
Sergio Genco
Alessia Piperno
Domenico Villì
Bernadette Serratore
Tutto pronto: dopo le defezioni dei due candidati contesi tra Lista Tridico e Avs – con il sindaco di Riace Mimmo Lucano e la filosofa Donatella Di Cesare che hanno scelto di correre per la formazione di Fratoianni e Bonelli –, la formazione direttamente legata all’europarlamentare ed ex presidente Inps trova la quadra nella Circoscrizione Centro. E punta su nomi per lo più provenienti dalla società civile, tranne un ex sindaco e presidente della Provincia.
Ci sarà Paola Petronio, di Lamezia Terme, coordinatrice Donne e parità di genere della First Cisl: Petronio è la moglie dell’ex parlamentare del M5s Sebastiano Barbanti e la sua famiglia è sempre stata impegnata in politica nel campo socialista (suo nonno Giuseppe Petronio è stato sindaco di Lamezia, senatore e sottosegretario). Poi l’ex presidente del Consiglio comunale di Serra San Bruno Maria Rosaria Franzè. Sarà della partita anche Angela Cristina Medaglia, di Lamezia Terme, stilista e Direttrice Artistica del Premio Ali sul Mediterraneo.
La ricercatrice cosentina Monica Nardi torna in pista dopo la candidatura nella lista De Magistris nel 2021. Ed è un ritorno anche quello di Vincenzo Bruno, ex sindaco di Vallefiorita ma soprattutto ex presidente della Provincia di Catanzaro in quota Pd. Anche due medici si schierano con il prof: sono il neurologo di Vibo Valentia Francesco Del Giudice e il noto otorinolaringoiatra di Davoli Giovanni Primerano. Arriva dall’associazionismo, invece, la candidatura (tra quelle annunciate da giorni) di Filippo Sestito, presidente dell’Arci di Crotone.
La Lista Tridico presidente
Paola Petronio
Maria Rosaria Franzè
Angela Cristina Medaglia
Monica Nardi
Vincenzo Bruno
Francesco Del Giudice
Giovanni Primerano
Filippo Sestito
I Democratici e progressisti schierano a sostegno di Pasquale Tridico nella circoscrizione Centro l'ex consigliere regionale Francesco Pitaro che tenta nuovamente la scalata a Palazzo Campanella. Tra gli altri ci sono anche l'assessore comunale di Vibo Valentia Stefano Soriano, l'avvocato lametino Milena Liotta, di recente candidata alle Comunali di Lamezia Terme.
La lista Democratici e progressisti - circoscrizione Centro
Antonio Belcastro
Vincenzo Costantino
Carmela Milena Liotta
Luciana Loprete
Laura Moschella
Francesco Pitaro
Giuseppe Scali
Stefano Soriano
È il consigliere regionale uscente di Azione Francesco De Nisi il capolista della Casa riformista per la circoscrizione Centro. Azione non è presente con il proprio simbolo perché il leader nazionale Carlo Calenda ha deciso di non sostenere candidati presidente del M5s ma schiera alcuni suoi uomini e donne nella Casa riformista, formazione nata per aggregare l'area moderata e che ha scelto di sostenere Pasquale Tridico. Tra gli altri anche Carmen Carceo, già collaboratrice dello stesso De Nisi in Consiglio regionale, Serena Del Negro, primario dell'ospedale di Soverato, Francesco De Nardo, tributarista che si propone di dare voce al mondo del terzo settore e dello Sport dilettantistico.
Casa riformista per la Calabria - ciscoscrizione Centro
Francesco De Nisi
Emanuela Capalbo
Carmen Carceo
Giuseppe Condello
Francesco De Nardo
Serena Del Negro
Francesco Muraca
Raffaella Ruberto
