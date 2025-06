Sport

Taekwondo, l'esplosione di gioia di Ilaria Nicoletti per la conquista della medaglia d'oro

L'esplosione di gioia per la conquista della quarta medaglia d'oro di Ilaria Nicoletti a Roma travolge tutti e tutto. Un successo della giovanissima atleta della Taekwondo in Fiore, guidata dai maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico, che ha travolto tutto e tutti. Il gesto dell'orango a dimostare la forza, e anche a voler stigmatizzare alcuni atteggiamenti del team avversario. Una gioia immensa che coinvolto l'inter team calabrese guidato da una Nicoletti che non ha nessuna voglia... di fermarsi. (F.O.)