Floriano Noto lancia la stagione del suo Catanzaro

Nel weekend torna il campionato di serie B e il Catanzaro attende tra le mura amiche del Ceravolo la Carrarese. Il presidente delle Aquile Floriano Noto lancia la corsa dei suoi incontrando la stampa.

10 settembre, 2025
floriano noto · catanzaro calcio · SERIE B
