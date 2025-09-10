Floriano Noto lancia la stagione del suo Catanzaro

Il sempre più probabile secondo posto nel girone spinge la Nazionale guidata dal Ct calabrese verso gli spareggi. Semifinali e finali in gara unica decideranno le ultime quattro qualificate che andranno a disputare il campionato del Mondo 2026
Il presidente giallorosso traccia il bilancio della campagna acquisti, conferma fiducia nella scelta di Aquilani e ribadisce che è aperto l’ingresso di nuovi soci: «Il modello è quello del Lecce, più investitori e più investimenti possono fare solo bene alla squadra»
Il Torneo Acli è stato vinto dal Crotone, mentre quello Figc ha visto primeggiare l’Inter. Soddisfatto il presidente dell’Atletico San Lucido Lanzillotta: «La presenza di squadre così importanti ha reso l’evento unico»
Una vittoria conquistata con fatica dagli azzurri del ct calabrese, che subiscono e ribaltano più volte il risultato. Kean e Politano guidano la rimonta, Raspadori firma il quarto gol, mentre Tonali decide nel secondo dei sette minuti di recupero
Prima del fischio d’inizio, sostenitori azzurri hanno manifestato così il loro dissenso verso l’offensiva israeliana su Gaza. L’episodio segue le polemiche nate davanti casa di Gattuso a Schiavonea, con uno striscione contro la partita
Cerimonia oggi pomeriggio nella sala convegno del Cr Calabria a Catanzaro, con premi discipline, merito, allenatori vincitori e riconoscimenti per arbitri e società storiche. Nel prossimo fine settimana il fischio d’inizio dei due tornei
Sul campo e sugli spalti del derby di Coppa Italia, Rossanese e Corigliano (4-1) hanno mostrato che forse la vera unione delle due comunità è rappresentata dalla passione viscerale dei tifosi per i colori rossoblu da una parte e biancoazzurri dall’altra