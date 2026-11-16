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24 ORE ALL NEWS

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Economia e lavoro

Sirti, è il giorno del presidio: «Crisi inaccettabile»

È il giorno del presidio nello stabilimento di Sirti a Feroleto Antico. I dipendenti sono in sciopero dopo che l’azienda ha annunciato 630 licenziamenti in tutta Italia. Ottanta le persone che rischiano il posto in Calabria.

16 novembre, 2026
Bilancio in chiaroscuro

Pnrr, quanto sono cambiate l'Italia e la Calabria dopo 194 miliardi? Facciamo i conti: cosa è stato speso, cosa è finito, cosa funziona

Il governo rivendica il traguardo europeo, ma la spesa è ferma al 68,5% e molte grandi opere restano incompiute. Nella nostra regione rendicontato appena il 35,6% delle risorse: ritardi sulla spesa, ma risultati migliori contro il dissesto idrogeologico
Pnrr, quanto sono\u00A0cambiate\u00A0l'Italia e la Calabria dopo 194 miliardi? Facciamo i conti: cosa è stato speso, cosa è finito, cosa funziona\n
La vertenza

«La tradizione non si smantella»: il caciocavallo del Pollino rischia di sparire da Granarolo, 13 lavoratori a rischio

Tredici giovani dipendenti coinvolti, allevatori in allarme e sindacati sul piede di guerra. Le sigle chiedono il ritiro della procedura e un tavolo urgente in Regione per salvare produzione e occupazione nello stabilimento di Castrovillari
Franco Sangiovanni
«La tradizione non si smantella»: il caciocavallo del Pollino rischia di sparire da Granarolo, 13 lavoratori a rischio\n
Report Bankitalia

In Calabria il Pil cresce dell’1,3% ma il carovita corre: l’inflazione al 4,9% divora il potere d’acquisto delle famiglie

Più occupati, meno disoccupazione. Ma dietro i numeri positivi si nascondono il crollo delle assunzioni a tempo indeterminato e una quota di cittadini che dipende dai sussidi pubblici molto superiore alla media nazionale. Bene turismo e servizi, rallenta Gioia Tauro
Carmelo Idà
In Calabria il Pil cresce dell’1,3% ma il carovita corre: l’inflazione al 4,9% divora il potere d’acquisto delle famiglie\n
L’intervista

ColtivaItalia, oltre un miliardo per l'agricoltura ma restano i nodi irrisolti. L’esperto Magliari: «Il problema è la burocrazia»

L'agrotecnico analizza le opportunità del piano approvato dal Senato: dai 150 milioni destinati a giovani e donne agli 8.417 ettari Ismea. Focus sulla Calabria e sul settore olivicolo: «La priorità è innovare, non creare semplicemente nuovi impianti»
Riccardo Montanaro
ColtivaItalia, oltre un miliardo per l'agricoltura ma restano i nodi irrisolti. L’esperto Magliari: «Il problema è la burocrazia»\n

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15 novembre 2026
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Scontro sui conti

Legge di Bilancio, scatta l'ora dei correttivi: intesa di maggioranza su sanità, pensioni e scuola

Emendamenti blindati per contenere la spesa. Critiche da opposizioni e sindacati che giudicano insufficienti le misure previste dalla manovra finanziaria
Carmelo Idà
16 novembre 2026
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diritti e lavoro

Asacom, la protesta torna in piazza a Reggio: «Da 17 anni senza tutele». Consegnato un documento in Prefettura, mentre il sindaco metropolitano apre al confronto  

In Piazza Italia la mobilitazione nell'ambito dello sciopero nazionale di USB, con delegazioni anche da Cosenza. Assistenti pagati 8 euro netti l'ora e contratti rinnovati ogni pochi mesi. Alle 18 previsto l'incontro con il sindaco metropolitano
Aldea Bellantonio
16 novembre 2026
Ore 12:33
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Sfida tecnologica

In Cina c'è una fabbrica dove i robot aiutano a costruire altri robot: Pechino investe sull’IA e l’Europa è in ritardo

Dagli umanoidi all’intelligenza artificiale, il gigante asiatico conquista il mercato mondiale e investe per guidare la rivoluzione industriale. Il Vecchio Continente resta indietro: il rischio è dipendere dalla tecnologia degli altri
Redazione Economia
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Lo scenario

Federalismo fiscale, il rischio per la Calabria: senza perequazione il divario con il Nord può allargarsi

Dal 2027 cambia il sistema di finanziamento delle Regioni: più peso al gettito prodotto sui territori e una nuova perequazione ancora da verificare. Tra LEP, autonomia differenziata e mobilità sanitaria, il Sud teme di pagare il prezzo più alto
Fernando Caldiero*
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A rilento

Olio, campagna in ritardo in Calabria: prezzi troppo bassi e olive lasciate sugli alberi, scatta l’allarme frodi

Magazzini ancora pieni e costi di produzione elevati frenano la raccolta nella Sibaritide. Il frantoiano Pasquale Lesce: «Nessuno vuole iniziare con quotazioni così basse». E mette in guardia dagli extravergini venduti sotto i 9-10 euro
Franco Sangiovanni
15 novembre 2026
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Famiglie sotto pressione

Caro vita, in Calabria prezzi più alti del 3,5% in sette mesi: guerra, carburanti e bollette fanno paura

L’analisi della Cgia su dati Istat misura l’impatto delle tensioni internazionali sui bilanci familiari: benzina e diesel rincarano del 15,6%, l’energia del 13,6%. Cosenza e Catanzaro in testa agli aumenti nei capoluoghi
Carmelo Idà
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Dati preoccupanti

In Calabria la Zes non decolla e il porto di Gioia macina record ma non aiuta l’economia: «Non produce ricchezza»

L’analisi della Uil regionale fotografa il divario con Campania e Puglia: gli investimenti calabresi valgono il 7,1% del totale, mentre restano senza risposta le domande sulla stabilità e sulla qualità dell’occupazione creata: «Servono strumenti capaci di trattenere i giovani»
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La Svolta

Lavoro e retribuzioni, sindacati e associazioni datoriali e di categoria firmano l’accordo quadro sul salario giusto

Intesa raggiunta tra le parti sociali per stoppare i contratti pirata e fissare i contratti di riferimento per settore
Carmelo Idà
14 novembre 2026
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In chiaroscuro

Lavoro in Calabria, 47mila occupati in più ma stipendi bassi e fuga per curarsi: allarme (e tre proposte) della Cisal

Il commissario regionale Vitaliano Papillo parte dalla crescita degli occupati, chiede di legare gli incentivi pubblici alla qualità del lavoro e propone un modello formativo integrato per la sanità calabrese: «Chi deve curarsi lontano da casa perde salute e reddito nello stesso momento»
Redazione Economia
14 novembre 2026
Ore 09:03
Lavoro in Calabria, 47mila occupati in più ma stipendi bassi e fuga per curarsi: allarme (e tre proposte)\u00A0della Cisal\n
Legge di bilancio

Manovra, l’allarme sui conti: finiti i margini di spesa fino al 2029, a rischio il taglio dell’Irpef

La legge di bilancio esaurisce gli spazi concessi dalle regole europee. Senza nuove coperture serviranno tagli o maggiori entrate per finanziare altri interventi. Intanto l’inflazione energetica vola oltre il 31% e il Pil italiano resta fermo
Carmelo Idà
14 novembre 2026
Ore 06:04
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Il confronto

Zes e lavoro in Calabria: investimenti in crescita, ma il nodo è l’occupazione stabile

Nell’ambito della giornata «Lavoro in Calabria come bene comune», promossa da Soluzione Lavoro, il confronto sulla Zes unica e sulle sue ricadute occupazionali. Al centro del dibattito investimenti, salari dignitosi e opportunità di lavoro stabile per i calabresi.
Aldea Bellantonio
13 novembre 2026
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Zes e lavoro in Calabria: investimenti in crescita, ma il nodo è l’occupazione stabile\n
L’evento

Confapi porta il Sud al Cnel: sette proposte per le Piccole e medie imprese del Mezzogiorno

Presentato a Villa Lubin il Libro Bianco nato dal Forum di Calabria. Zes Unica, energia, welfare e legalità al centro del documento, che ora farà il giro delle regioni meridionali
Redazione Economia
13 novembre 2026
Ore 12:26
Confapi porta il Sud al Cnel: sette proposte per le Piccole e medie imprese del Mezzogiorno\n
Manovra finanziaria

Scontro tra Governo e banche, Messina (Intesa Sanpaolo) critica la compensazione dei crediti edilizi in 10 anni

Il banchiere parla di «norme incostituzionali» e di «rischio default per lo Stato». La replica del ministro dell’Economia Giorgetti e i timori di Bankitalia
Carmelo Idà
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L’oro della terra

Alla scoperta del Ciciarello, l’olivicoltura eroica del Vibonese che salva biodiversità e tradizione

VIDEO | Tra terreni impervi e alberi secolari, a Limbadi resiste una varietà autoctona recuperata dall’abbandono e oggi valorizzata come presidio Slow Food. Una sfida che la famiglia Muzzupappa affronta puntando sulla qualità e sulle produzioni di nicchia
Stefano Mandarano
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allarme occupazionale

Vertenza Sirti, a rischio 620 posti di lavoro tra Rende e Feroleto Antico. Indetto lo sciopero per lunedì

Lo comunicano in una nota i segretari regionali della Fim Cisl Pino Grandinetti e della Fiom Cgil Umberto Calabrone A seguito dell’annuncio da parte della Direzione dell’azienda di voler avviare una procedura di licenziamento collettivo
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Il ceo e co-fondatore del colosso dei chip lascia tra scandali personali e sospetti di spionaggio
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A Scigliano terza tappa del roadshow attivato nella regione nell’ambito della strategia nazionale per la rinascita dei territori svantaggiati ed il contrasto allo spopolamento
Salvatore Bruno
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Lavoratori ministero Cultura e Ales, l’allarme della Cgil: «Occhiuto intervenga. Non c’è turismo senza chi lavora»

Dalla possibile cessazione delle attività di ALES entro il 2027 alla scadenza dei contratti dei lavoratori MiC il 24 novembre, i sindacati chiedono garanzie al Governo e l'intervento del presidente Occhiuto
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