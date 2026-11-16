Sirti, è il giorno del presidio: «Crisi inaccettabile»
È il giorno del presidio nello stabilimento di Sirti a Feroleto Antico. I dipendenti sono in sciopero dopo che l’azienda ha annunciato 630 licenziamenti in tutta Italia. Ottanta le persone che rischiano il posto in Calabria.
Il governo rivendica il traguardo europeo, ma la spesa è ferma al 68,5% e molte grandi opere restano incompiute. Nella nostra regione rendicontato appena il 35,6% delle risorse: ritardi sulla spesa, ma risultati migliori contro il dissesto idrogeologico
Tredici giovani dipendenti coinvolti, allevatori in allarme e sindacati sul piede di guerra. Le sigle chiedono il ritiro della procedura e un tavolo urgente in Regione per salvare produzione e occupazione nello stabilimento di Castrovillari
Più occupati, meno disoccupazione. Ma dietro i numeri positivi si nascondono il crollo delle assunzioni a tempo indeterminato e una quota di cittadini che dipende dai sussidi pubblici molto superiore alla media nazionale. Bene turismo e servizi, rallenta Gioia Tauro
L'agrotecnico analizza le opportunità del piano approvato dal Senato: dai 150 milioni destinati a giovani e donne agli 8.417 ettari Ismea. Focus sulla Calabria e sul settore olivicolo: «La priorità è innovare, non creare semplicemente nuovi impianti»
In Piazza Italia la mobilitazione nell'ambito dello sciopero nazionale di USB, con delegazioni anche da Cosenza. Assistenti pagati 8 euro netti l'ora e contratti rinnovati ogni pochi mesi. Alle 18 previsto l'incontro con il sindaco metropolitano
Dagli umanoidi all’intelligenza artificiale, il gigante asiatico conquista il mercato mondiale e investe per guidare la rivoluzione industriale. Il Vecchio Continente resta indietro: il rischio è dipendere dalla tecnologia degli altri
Dal 2027 cambia il sistema di finanziamento delle Regioni: più peso al gettito prodotto sui territori e una nuova perequazione ancora da verificare. Tra LEP, autonomia differenziata e mobilità sanitaria, il Sud teme di pagare il prezzo più alto
Magazzini ancora pieni e costi di produzione elevati frenano la raccolta nella Sibaritide. Il frantoiano Pasquale Lesce: «Nessuno vuole iniziare con quotazioni così basse». E mette in guardia dagli extravergini venduti sotto i 9-10 euro
L’analisi della Cgia su dati Istat misura l’impatto delle tensioni internazionali sui bilanci familiari: benzina e diesel rincarano del 15,6%, l’energia del 13,6%. Cosenza e Catanzaro in testa agli aumenti nei capoluoghi
L’analisi della Uil regionale fotografa il divario con Campania e Puglia: gli investimenti calabresi valgono il 7,1% del totale, mentre restano senza risposta le domande sulla stabilità e sulla qualità dell’occupazione creata: «Servono strumenti capaci di trattenere i giovani»
Il commissario regionale Vitaliano Papillo parte dalla crescita degli occupati, chiede di legare gli incentivi pubblici alla qualità del lavoro e propone un modello formativo integrato per la sanità calabrese: «Chi deve curarsi lontano da casa perde salute e reddito nello stesso momento»
La legge di bilancio esaurisce gli spazi concessi dalle regole europee. Senza nuove coperture serviranno tagli o maggiori entrate per finanziare altri interventi. Intanto l’inflazione energetica vola oltre il 31% e il Pil italiano resta fermo
Nell’ambito della giornata «Lavoro in Calabria come bene comune», promossa da Soluzione Lavoro, il confronto sulla Zes unica e sulle sue ricadute occupazionali. Al centro del dibattito investimenti, salari dignitosi e opportunità di lavoro stabile per i calabresi.
VIDEO | Tra terreni impervi e alberi secolari, a Limbadi resiste una varietà autoctona recuperata dall’abbandono e oggi valorizzata come presidio Slow Food. Una sfida che la famiglia Muzzupappa affronta puntando sulla qualità e sulle produzioni di nicchia
Lo comunicano in una nota i segretari regionali della Fim Cisl Pino Grandinetti e della Fiom Cgil Umberto Calabrone A seguito dell’annuncio da parte della Direzione dell’azienda di voler avviare una procedura di licenziamento collettivo
Varo di una travata metallica di 42 metri e 218 tonnellate alla presenza degli ingegneri del Collegio. Maiolo richiama il valore delle competenze tecniche e degli investimenti regionali, stimati complessivamente in 13 miliardi di euro
Dalla possibile cessazione delle attività di ALES entro il 2027 alla scadenza dei contratti dei lavoratori MiC il 24 novembre, i sindacati chiedono garanzie al Governo e l'intervento del presidente Occhiuto