Dilettanti in coppa Italia il Trebisacce inizia male

Il Catanzaro completa l’organico di Aquilani con tre innesti, tris di arrivi anche per il Crotone, mentre il Cosenza deve ancora colmare diverse lacune e ora si prepara a ricorrere al mercato degli svincolati
Gli ultimi colpi della finestra estiva rinforzano la squadra, ma il nuovo assetto tecnico deve ancora dimostrare sul campo il suo valore. Il primo banco di prova è in programma sabato 13 settembre contro la Carrarese
Il direttore sportivo del Latina ha commentato ai nostri microfoni l’avvio del campionato, parlando anche delle squadre calabresi: «Cosenza è una piazza che merita la Serie B e mi auguro possa risalire al più presto»
Biancoazzurri vittoriosi per 2-1 nonostante la gara si sia giocata su campo neutro. La prestazione del nuovo acquisto regala la vittoria a mister Burgo. Il Trebisacce invece ancora nel pieno della preparazione paga dazio a causa delle gambe pesanti
L’annuncio del sindaco Giuseppe Falcomatà che ricorda il legame del numero uno della Federazione internazionale di calcio con le sue origini reggine e loda il suo impegno nella promozione dello sport come strumento di crescita e inclusione
Ai microfoni del nostro Antonio Alizzi allo Sheraton di Milano, l’ex difensore della Juventus ha analizzato l’evoluzione del movimento, l’importanza di ruoli dirigenziali aperti alle donne e l’impatto della visibilità sui giovani e sul pubblico generale