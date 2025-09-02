Social
Sport>Dilettanti in coppa Ital...

Dilettanti in coppa Italia il Trebisacce inizia male

Ha preso il via la Coppa Italia Dilettanti, e tra i risultati a sorpresa spicca il successo del Cassano Sybaris sul Trebisacce.

2 settembre, 2025
Tempo di bilanci

Crotone, Vrenna e Longo chiudono il mercato con tre acquisti e cinque partenze: coperta corta o rischio calcolato?

Le intuizioni della nuova coppia sempre più consolidata di direttore generale ed allenatore (anche vicediesse), saprà sopperire alla “caduta” dei tre tenori?
Procolo Guida
Crotone,\u00A0Vrenna e Longo chiudono il mercato con tre acquisti e cinque partenze: coperta corta o rischio calcolato?\n
La designazione

Serie C, verso il derby Crotone-Cosenza: arbitra Gianquinto di Parma

Il fischietto emiliano sarà coadiuvato da Russo di Torre Annunziata e Gentile di Isernia. Match in programma domenica 7 settembre allo “Scida”
F.R.S.
Serie C, verso il derby Crotone-Cosenza: arbitra Gianquinto di Parma\n
Stop alle trattative

Calciomercato chiuso: il bilancio delle calabresi di Serie B e C tra conferme, promesse mantenute e delusioni

Il Catanzaro completa l’organico di Aquilani con tre innesti, tris di arrivi anche per il Crotone, mentre il Cosenza deve ancora colmare diverse lacune e ora si prepara a ricorrere al mercato degli svincolati
Francesco Roberto Spina
Calciomercato chiuso: il bilancio delle calabresi di Serie B e C tra conferme, promesse mantenute e delusioni\n
Serie B

Il Catanzaro tra mercato e campionato, Noto a LaC: «Abbiamo costruito una squadra molto competitiva»

Il patron giallorosso, intervenuto a 11 in campo, ha parlato anche del sogno chiamato Serie A: «Bisogna andare di pari passo con la struttura aziendale. Le cose vanno fatte a tempo debito»
Vincenzo Primerano
Il Catanzaro tra mercato e campionato, Noto a LaC: «Abbiamo costruito una squadra molto competitiva»\n
La decisione

Coppa Italia Dilettanti, cambia il risultato di Campora-Paolana: 3-0 a tavolino per i biancoazzurri

Il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria alla squadra di Paola per irregolarità nel tesseramento di un calciatore camporese. Cambiano anche le date dei prossimi incontri del triangolare
F.R.S.
Coppa Italia Dilettanti, cambia il risultato di Campora-Paolana: 3-0 a tavolino per i biancoazzurri\n
Le parole del presidente

Crotone Calcio, Vrenna a LaC: «La Lega Pro è un inferno, ma abbiamo costruito bene»

Il patron rossoblù, ospite di 11 in campo, rivendica le strategie di mercato: «Quando ci sono plusvalenze da realizzare bisogna farlo. Abbiamo inserito i tasselli giusti al posto giusto».
Vincenzo Primerano
Crotone Calcio,\u00A0Vrenna a LaC: «La Lega Pro è un inferno, ma abbiamo costruito bene»\n

Ambiente

Contrasto ai cinghiali, si lavora alla fase operativa

2 settembre 2025
Ore 19:48
Contrasto ai cinghiali, si lavora alla fase operativa
Cronaca

Crolla una palazzina, tragedia sfiorata a Lamezia

2 settembre 2025
Ore 19:51
Crolla una palazzina, tragedia sfiorata a Lamezia
Impegno sociale

Sport e sociale, encomio del Garante Marziale al Bocale: «Un riconoscimento per l'attenzione ai bimbi palestinesi»

Premio per il valore educativo e sociale espresso attraverso l’impegno continuo sul territorio, promuovendo solidarietà e rispetto
Vincenzo Primerano
2 settembre 2025
Ore 20:00
Sport e sociale, encomio del Garante Marziale al Bocale: «Un riconoscimento per l'attenzione ai bimbi palestinesi»\n
11 in campo

Serie B, una buona Carrarese attesa al Ceravolo. Mister Calabro a LaC: «Il Catanzaro ha il seguito di una squadra da A»

Il tecnico, peraltro ex giallorosso, parla delle differenze tra le due società: «In casa giallorossa è più difficile gestire le difficoltà»
Vincenzo Primerano
2 settembre 2025
Ore 18:30
Serie B, una buona Carrarese attesa al Ceravolo. Mister Calabro a LaC: «Il Catanzaro ha il seguito di una squadra da\u00A0A»\n
Il punto

Il nuovo Catanzaro: tanti i rinforzi giunti alla corte di Aquilani nel finale di mercato, ma le incognite non mancano

Gli ultimi colpi della finestra estiva rinforzano la squadra, ma il nuovo assetto tecnico deve ancora dimostrare sul campo il suo valore. Il primo banco di prova è in programma sabato 13 settembre contro la Carrarese
Giampaolo Cristofaro
2 settembre 2025
Ore 15:27
Il nuovo Catanzaro: tanti i\u00A0rinforzi giunti alla corte di Aquilani\u00A0nel finale di mercato, ma le incognite non mancano\n
Gara tricolore

Field Target, a Fagnano Castello i Campionati Italiani Assoluti e di genere Fidassc

La massima competizione nazionale torna in Calabria dal 12 al 14 settembre consolidando il legame tra la regione e questa affascinante disciplina
Redazione Sport
2 settembre 2025
Ore 15:00
Field Target, a Fagnano Castello i Campionati Italiani Assoluti e di genere Fidassc\n
Acque libere

Nuoto, tutto pronto a Le Castella per il quarto trofeo Angelo Fabiano

L’evento promosso dalla società Aqa Asd Sport torna nello splendido scenario delle acque che circondano la fortezza Aragonese
Francesco Oliverio
2 settembre 2025
Ore 10:49
Nuoto, tutto pronto a Le Castella per il quarto trofeo Angelo Fabiano
La rivincita

Sinner, prestazione perfetta agli Us Open: si “vendica” di Bublik e conquista i quarti

Il numero uno al mondo ha battuto il kazako in tre set (6-1, 6-1, 6-1) e ora affronterà in un derby azzurro Lorenzo Musetti
Francesco Oliverio
2 settembre 2025
Ore 05:32
Sinner, prestazione perfetta agli Us Open: si “vendica” di Bublik e conquista i quarti\n
L’INAUGURAZIONE

Caruso alla presentazione della scuola calcio del Cosenza Calcio: «Resto distante da Guarascio»

Il sindaco: «Il mio gesto è solo una vicinanza emotiva ai giovani, verso i quali sono da sempre particolarmente sensibile»
Redazione
2 settembre 2025
Ore 04:45
Caruso alla presentazione della scuola calcio del Cosenza Calcio: «Resto distante da Guarascio»\n
Bilancio di fine mercato

Cosenza, 6 acquisti (+1) e 6 cessioni. Ma il calciomercato non è ancora finito

Le operazioni del ds Lupo potrebbero regalare ancora un paio di colpi di coda dagli svincolati: si cercano un portiere ed un attaccante
Alessandro Storino
2 settembre 2025
Ore 04:30
Cosenza, 6 acquisti (+1) e 6 cessioni. Ma il calciomercato non è ancora finito
L'intervista

Il ds Luigi Condò a LaC: «Serie C competitiva, nella corsa promozione c’è anche il Crotone»

Il direttore sportivo del Latina ha commentato ai nostri microfoni l’avvio del campionato, parlando anche delle squadre calabresi: «Cosenza è una piazza che merita la Serie B e mi auguro possa risalire al più presto»
F.R.S.
1 settembre 2025
Ore 19:19
Il ds Luigi Condò a LaC: «Serie C competitiva, nella corsa promozione c’è anche il Crotone»\n
L’intervista al bomber

Dilettanti, Fioretti si presenta alla Rossanese con una doppietta: «Domenica contro il Corigliano voglio il pienone»

Il Pistolero sembra già in gran forma e chiama a raccolta i tifosi in vista del derby casalingo di Coppa Italia: «Classifica marcatori? Ci riproverò»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 14:30
Dilettanti, Fioretti si presenta alla Rossanese con una doppietta: «Domenica contro il Corigliano voglio il pienone»\n
acuto giallorosso

Coppa Italia Serie D, al Sambiase il derby contro la Vigor Lamezia. Lio: «Successo meritato, lo 0-1 ci sta anche stretto»

Il tecnico dei giallorossi dopo la sfida: «Oltre alla prestazione e al passaggio del turno, questa è una vittoria che ci infonde morale»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 14:11
Coppa Italia Serie D, al Sambiase il derby contro la Vigor Lamezia. Lio: «Successo meritato, lo 0-1 ci sta anche stretto»\n
la polemica

Italia-Israele, Gattuso: «Sono uomo di pace ma dobbiamo giocare»

le dichiarazioni del neo ct durante la prima conferenza a Coverciano in vista della gara Italia-Israele in programma il prossimo 14 ottobre a Udine, valida per le qualificazioni ai mondiali
Redazione Sport
1 settembre 2025
Ore 13:42
Italia-Israele, Gattuso: «Sono uomo di pace ma dobbiamo giocare»\n
Calcio Calabria

Il Cassano Sybaris espugna Trebisacce e vola in Coppa Italia dilettanti, decide la doppietta di Cecreta

Biancoazzurri vittoriosi per 2-1 nonostante la gara si sia giocata su campo neutro. La prestazione del nuovo acquisto regala la vittoria a mister Burgo. Il Trebisacce invece ancora nel pieno della preparazione paga dazio a causa delle gambe pesanti
Franco Sangiovanni
1 settembre 2025
Ore 13:17
Il Cassano Sybaris espugna Trebisacce e vola in Coppa Italia dilettanti, decide la doppietta di Cecreta\n
Il riconoscimento

Al presidente della Fifa Gianni Infantino verrà conferita la cittadinanza onoraria di Reggio Calabria

L’annuncio del sindaco Giuseppe Falcomatà che ricorda il legame del numero uno della Federazione internazionale di calcio con le sue origini reggine e loda il suo impegno nella promozione dello sport come strumento di crescita e inclusione
Redazione Sport
1 settembre 2025
Ore 13:04
Al presidente della Fifa Gianni Infantino\u00A0verrà conferita la cittadinanza onoraria di\u00A0Reggio Calabria
L’intervista esclusiva

Sara Gama a LaC: «Il calcio femminile cresce e la visibilità è fondamentale»

Ai microfoni del nostro Antonio Alizzi allo Sheraton di Milano, l’ex difensore della Juventus ha analizzato l’evoluzione del movimento, l’importanza di ruoli dirigenziali aperti alle donne e l’impatto della visibilità sui giovani e sul pubblico generale
F.R.S.
1 settembre 2025
Ore 13:01
Sara Gama a LaC: «Il calcio femminile cresce e la visibilità è fondamentale»\n
Sensazioni positive

Coppa Italia Serie D, Esposito (Vibonese) soddisfatto nonostante il KO contro la Reggina: «Approccio buono, sono fiducioso»

Parla il tecnico rossoblù, dopo la sconfitta ai calci di rigore: «Nel primo tempo non abbiamo fatto giocare la Reggina»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 13:00
Coppa Italia Serie D, Esposito (Vibonese) soddisfatto nonostante il KO contro la Reggina: «Approccio buono, sono fiducioso»\n
vittoria amaranto

Coppa Italia Dilettanti, esordio col sorriso per la Virtus Rosarno. Nocera: «Non siamo ancora in forma campionato»

Il tecnico amaranto dopo la vittoria al debutto in coppa: «Abbiamo ancora le gambe imballate, ma nella ripresa siamo usciti fuori»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 12:30
Coppa Italia Dilettanti, esordio col sorriso per la Virtus Rosarno. Nocera: «Non siamo ancora in forma campionato»\n
sorriso bianconero

Coppa Italia Dilettanti, la Pro Pellaro si prende il derby e batte 2-0 il Bocale. Verduci: «Abbiamo meritato la vittoria»

Dolce esordio stagionale per i bianconeri. Il ds: «Il risultato penso sia giusto. Mercato? Ha esordito Gioia e arriverà un giovane esterno rumeno»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 12:00
Coppa Italia Dilettanti, la Pro Pellaro si prende il derby e batte 2-0\u00A0il Bocale. Verduci: «Abbiamo meritato la vittoria»\n
giovani e determinati

Coppa Italia Dilettanti, l'Atletico Maida pecca di esperienza. Saladino: «Abbiamo commesso errori di gioventù»

Il tecnico giallorosso dopo la sconfitta contro la Virtus Rosarno: «Avevamo sette Under in campo. Sfruttiamo la coppa per migliorarci»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 11:30
Coppa Italia Dilettanti, l'Atletico Maida pecca di esperienza. Saladino: «Abbiamo commesso errori di gioventù»\n
Il post gara

Coppa Italia Dilettanti, un Amantea da rivedere cede 0-2 al Praiatortora. Pirillo: «Migliorare in fase di possesso»

Le parole del tecnico blucerchiato: «Anche in fase realizzativa abbiamo peccato un po' di esperienza. La squadra però era ben messa in campo»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 11:00
Coppa Italia Dilettanti, un Amantea da rivedere cede 0-2\u00A0al Praiatortora. Pirillo: «Migliorare in fase di possesso»\n
