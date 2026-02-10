Il Cosenza a caccia di riscatto contro il Siracusa

Il presidente del Pescara (prossimo avversario dei giallorossi) analizza il lavoro del club di Floriano Noto, sottolineando l’importanza della stabilità societaria e della gestione del gruppo squadra; «Modello di continuità e serietà»
Accolta la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto che è stata disposta con provvedimento dei giudici tributari. L’azienda di riscossione comunale aveva ridotto in autotutela la richiesta a 223mila euro. Udienza finale l'8 giugno
L’atleta della Boxe Popolare ha battuto in finale l’avversaria ungherese Regina Lakos, portando in Calabria la vittoria alla quarta edizione dell’evento dilettantistico Art of Boxing Cup: «Un grande traguardo»
Il Val Gallico ritrova Paviglianiti dopo tre mesi, e la sua prova è superlativa. Pelle cerca di trascinare il Gioiosa Ionica, mentre l'Ardore scopre Marques. Ecco la formazione ideale della ventesima giornata