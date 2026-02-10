Social
Il Cosenza a caccia di r...

Il Cosenza a caccia di riscatto contro il Siracusa

Dopo la brutta sconfitta contro il fanalino di coda Giugliano, il Cosenza ritorna al Marulla contro il Siracusa.

10 febbraio, 2026
cosenza calcio · serie c
La capolista se ne va

Il Praiatortora vola in Eccellenza, Piccioni eroe per caso: «Emozione unica segnare da portiere»

Nell’intervista a LaC l’estremo difensore dei tirrenici rivive il momento del gol in casa della Reggioravagnese: «In realtà non volevo tirare in porta, l’idea era cercare Amarildo per la sua spizzata»
Francesco Roberto Spina
Il Praiatortora vola in Eccellenza, Piccioni eroe per caso: «Emozione unica segnare da portiere»\n
11 in campo

Serie B, Sebastiani a LaC: «Il Catanzaro cresce con continuità, un esempio per tutti»

Il presidente del Pescara (prossimo avversario dei giallorossi) analizza il lavoro del club di Floriano Noto, sottolineando l’importanza della stabilità societaria e della gestione del gruppo squadra; «Modello di continuità e serietà»
Vincenzo Primerano
Serie B,\u00A0Sebastiani a LaC: «Il Catanzaro cresce con continuità, un esempio per tutti»\n
In campo

Serie C, Cosenza e Crotone pronte per il turno infrasettimanale: le ultime

Le due squadre calabresi, appaiate a 40 punti al quinto posto del girone C, sfidano Siracusa e Casertana con l’obiettivo di consolidare la posizione playoff. Fischio d’inizio questa sera alle 20.30
Redazione Sport
Serie C,\u00A0Cosenza e Crotone pronte per il turno infrasettimanale: le ultime\n
Dilettanti Calabria

Promozione A: maltempo e campo impraticabile rinviano Acri-Mesoraca, slitta la Top 11 di LaC

Il rinvio della sfida tra cosentini e crotonesi ha spostato la composizione della formazione ideale del ventesimo turno. Nel frattempo la Morrone continua la sua marcia al comando
F.R.S.
Promozione A: maltempo e campo impraticabile rinviano Acri-Mesoraca, slitta la Top 11 di LaC\n
Le parole dell’allenatore

Buscè prima di Cosenza-Siracusa: «Contro il Giugliano toccato il fondo, serve più cattiveria»

Dopo il 3-0 di Giugliano, i lupi cercano risposte nel turno infrasettimanale contro il Siracusa: «Voglio cattiveria e bava alla bocca, queste gare vanno giocate come chi deve portare a casa il pane»
Alessandro Storino
<p>Buscè prima di Cosenza-Siracusa: «Contro il Giugliano toccato il fondo, serve più cattiveria»</p>
Il colpo di scena

DB Rossoblù: mister Rosario Salerno verso il clamoroso ritorno alla vigilia dello Sciacca

Dopo il polemico addio di Magarò via social, la società punta sul tecnico dell'esonero di ottobre per invertire la rotta in Coppa Italia
Franco Sangiovanni
DB Rossoblù: mister Rosario Salerno verso il clamoroso ritorno alla vigilia dello Sciacca\n

Serie C

Cosenza-Siracusa (0-0): formazioni, tabellino e cronaca del match del “Marulla” | LIVE

Buscè schiera la formazione silana secondo lo schema classico: 4-3-3. Ma in porta c’è una novità importante. Vettorel finisce in panchina
Redazione
10 febbraio 2026
Ore 19:11
Cosenza-Siracusa (0-0): formazioni, tabellino e cronaca del match del “Marulla” | LIVE\n
Serie B

Le Aquile volano mentre i Delfini sprofondano. Iemmello e Alesi stendono il Pescara, il Catanzaro torna a casa con 3 punti: finale 0-2

Un gol per tempo in una gara in cui la compagine calabrese ha meritato sicuramente molto di più. Da segnalare il ritorno in campo di Lorenzo Insigne per i padroni di casa
Giampaolo Cristofaro
10 febbraio 2026
Ore 18:41
Le Aquile volano mentre i Delfini sprofondano. Iemmello e Alesi stendono il Pescara, il Catanzaro torna a casa con 3 punti: finale 0-2\n
la precisazione

Db Rossoblù Luzzi, Magarò spiega le dimissioni: «Dovevo tutelare la mia figura. Merito rispetto»

Terremoto in panchina per la squadra luzzese, che da giovedì scorso è senza allenatore. La spiegazione del tecnico: «È stata invasa la mia competenza. Non c'è stata riconoscenza»
Vincenzo Primerano
10 febbraio 2026
Ore 14:59
Db Rossoblù Luzzi, Magarò spiega le dimissioni: «Dovevo tutelare la mia figura. Merito rispetto»\n
La replica

Gela Basket risponde alla Dierre Reggio Calabria: «Condanniamo senza se e senza ma ogni forma di discriminazione»

Dopo la nota della società reggina, il club gelese interviene con un comunicato del Presidente: avviato un procedimento disciplinare interno e scuse ufficiali all’atleta Donati e alla società
Melania Neri
10 febbraio 2026
Ore 13:19
Gela Basket risponde alla Dierre Reggio Calabria: «Condanniamo senza se e senza ma ogni forma di discriminazione»\n
Olimpiadi 2026

Milano Cortina, l’Italia conquista il suo secondo oro nella staffetta mista short track

Impresa di Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. Dopo l’argento a Pechino 2022, gli azzurri sul gradino più alto del podio davanti a Canada e Belgio
Redazione Sport
10 febbraio 2026
Ore 12:54
Milano Cortina, l’Italia conquista il suo secondo oro nella staffetta mista short track\n
il contenzioso

I giudici sospendono tutto: il Cosenza non deve al Comune i 578mila euro richiesti da Municipia

Accolta la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto che è stata disposta con provvedimento dei giudici tributari. L’azienda di riscossione comunale aveva ridotto in autotutela la richiesta a 223mila euro. Udienza finale l'8 giugno
Antonio Clausi
10 febbraio 2026
Ore 11:24
I giudici sospendono tutto: il Cosenza non deve al Comune i 578mila euro richiesti da Municipia\n
colpo della domenica

Promozione B, Pro Pellaro stende l’imbattuta Deliese. Aquilino: «Morale era a terra, ora si riparte»

I bianconeri, alla prima vittoria nel 2026, impongono la prima sconfitta in campionato agli amaranto: «Sapone è il nostro valore aggiunto, ci serviranno i suoi gol»
Vincenzo Primerano
9 febbraio 2026
Ore 17:00
Promozione B, Pro Pellaro stende l’imbattuta Deliese. Aquilino: «Morale era a terra, ora si riparte»\n
primo ko

Promozione B, prima sconfitta stagionale per la Deliese. De Giorgio: «Male il primo tempo, gol annullato ingiustamente»

La compagine amaranto perde 1-0 contro la Pro Pellaro. Il ds: «Non avremmo vinto il campionato con la vittoria e non lo abbiamo perso con la sconfitta»
Vincenzo Primerano
9 febbraio 2026
Ore 15:00
Promozione B, prima sconfitta stagionale per la Deliese. De Giorgio: «Male il primo tempo, gol annullato ingiustamente»\n
Brutte notizie

Tegola Cisse per il Catanzaro: lesione all’adduttore destro, stop di almeno un mese per il centrocampista

Accertamenti confermano lo stop a causa dell’infortunio del centrocampista giallorosso che inizierà a breve il percorso riabilitativo
Redazione Sport
9 febbraio 2026
Ore 12:56
Tegola Cisse per il Catanzaro: lesione all’adduttore destro, stop di almeno un mese per il centrocampista\n
salvezza più vicina

Promozione B, Africo unica a punteggio pieno nel girone di ritorno. Criaco: «Lavoriamo per un'impresa che rimarrà negli annali»

La compagine africese batte 2-0 il Bianco. Il tecnico: «Abbiamo finito il girone di andata con tre punti e, a memoria, non ricordo un'impresa così ardua»
Vincenzo Primerano
9 febbraio 2026
Ore 11:30
Promozione B, Africo unica a punteggio pieno nel girone di ritorno. Criaco: «Lavoriamo per un'impresa che rimarrà negli annali»\n
tris di vittorie

Eccellenza, lo Stilomonasterace supera l'ostacolo Castrovillari. Papaleo: «Grande vittoria contro squadra ostica»

La compagine monasteracese vince per 3-1 grazie alle reti di Furina, Waller e Dorato: «Andiamo avanti per la nostra strada e per il nostro obiettivo»
Vincenzo Primerano
9 febbraio 2026
Ore 10:30
Eccellenza, lo Stilomonasterace supera l'ostacolo Castrovillari. Papaleo:\u00A0«Grande vittoria contro squadra ostica»\n
Ancora un successo

Non un passo indietro, la pugile cosentina Maria Laura Perrotta conquista il primo posto a Francoforte

L’atleta della Boxe Popolare ha battuto in finale l’avversaria ungherese Regina Lakos, portando in Calabria la vittoria alla quarta edizione dell’evento dilettantistico Art of Boxing Cup: «Un grande traguardo»
Mariassunta Veneziano
9 febbraio 2026
Ore 10:01
Non un passo indietro, la pugile cosentina Maria Laura Perrotta conquista il primo posto a Francoforte\n
i migliori

Castorani illumina il Melito, Sapone regala alla Pro Pellaro il primo successo 2026: top 11 Promozione B

Il Val Gallico ritrova Paviglianiti dopo tre mesi, e la sua prova è superlativa. Pelle cerca di trascinare il Gioiosa Ionica, mentre l'Ardore scopre Marques. Ecco la formazione ideale della ventesima giornata
Vincenzo Primerano
9 febbraio 2026
Ore 09:55
Castorani illumina il Melito, Sapone regala alla Pro Pellaro il primo successo 2026: top 11 Promozione B
rilancio amaranto

Eccellenza, la Virtus Rosarno fa suo il derby e si rilancia. Nocera: «Ora viviamo di giornata in giornata»

La formazione della Piana batte 2-0 la Gioiese grazie a Filì e Khoris: «Non voglio dare un'occhiata alla classifica ma solo al lavoro che stiamo facendo durante la settimana»
Vincenzo Primerano
9 febbraio 2026
Ore 09:30
Eccellenza, la Virtus Rosarno fa suo il derby e si rilancia. Nocera: «Ora viviamo di giornata in giornata»\n
La conferenza

Verso Casertana-Crotone, Longo: «Serve concentrazione e spirito giusto»

Alla vigilia del turno infrasettimanale, l’allenatore invita  i suoi a concentrarsi sul match di Caserta, senza pensare al prossimo turno: «Dobbiamo stare sul pezzo gara dopo gara»
Redazione sport
9 febbraio 2026
Ore 08:51
Verso Casertana-Crotone, Longo:\u00A0«Serve concentrazione e spirito giusto»\n
Reti inviolate

Promozione B, pari Bovalinese con lo Sc Soverato. Lanzaro: «Difendiamo la posizione, da sotto spingono»

Pari e patta contro la squadra di mister Sisi, in un match terminato 0-0: «Campo difficile, in erba naturale e dove non siamo abituati a giocare»
Vincenzo Primerano
9 febbraio 2026
Ore 08:30
Promozione B, pari Bovalinese con lo Sc Soverato. Lanzaro: «Difendiamo la posizione, da sotto spingono»\n
I migliori

Piccioni portiere goleador, Filì trascina la Virtus Rosarno. Sidoti illumina la Paolana: la Top 11 di Eccellenza

Mazzotta è una spina nel fianco per l'Isola Capo Rizzuto, mentre il Bocale mostra a tutti il gioiellino Veròn. Doppietta per Julian Leonori. Ecco la formazione ideale della ventesima giornata
Vincenzo Primerano
9 febbraio 2026
Ore 08:00
Piccioni portiere goleador, Filì trascina la Virtus Rosarno. Sidoti illumina la Paolana: la Top 11 di Eccellenza\n
terza vittoria

Promozione B, l'Ardore continua a correre e si prende il quarto posto. Minniti: «Il calendario ci sorride, scontri diretti in casa»

La compagine reggina batte 3-0 l'Atletico Maida. Il tecnico: «Ce la metteremo tutta ma serve umiltà. Ora testa alla prossima contro il Taverna»
Vincenzo Primerano
9 febbraio 2026
Ore 07:30
Promozione B, l'Ardore continua a correre e si prende il quarto posto. Minniti: «Il calendario ci sorride, scontri diretti in casa»\n
imbattibilità

Eccellenza: quarto successo di fila per la Palmese, odore di play-off. Dal Torrione: «Guardiamo solo il calendario, ora testa alla Rossanese»

I neroverdi battono a domicilio il Brancaleone per 0-2: «Sono tre punti fondamentali per il percorso che abbiamo avviato, ma anche perché fanno morale»
Vincenzo Primerano
9 febbraio 2026
Ore 06:48
Eccellenza: quarto successo di fila per la Palmese, odore di play-off. Dal Torrione: «Guardiamo solo il calendario, ora testa alla Rossanese»\n
Serie D

La Vigor Lamezia adesso viaggia a gonfie vele, affondato 6-0 il Paternò. La Malfa: «Ora testa a Nissa e Reggina»

L'allenatore in seconda dei biancoverdi, dopo il successo contro il fanalino di coda guarda già ai prossimi impegni: «Spero che questo momento continui, in vista delle prossime due difficili partite»
Vincenzo Primerano
9 febbraio 2026
Ore 06:45
La Vigor Lamezia adesso viaggia a gonfie vele, affondato 6-0 il Paternò. La Malfa:\u00A0«Ora\u00A0testa a Nissa e Reggina»\n
