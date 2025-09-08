Sport in Calabria, il cimitero delle incompiute: ecco le strutture fantasma da Lamezia a Melito

Stadio Remo Provenzano in Località Capizzaglie a Lamezia Terme

Un tempo cuore pulsante delle attività calcistiche del quartiere Capizzaglie, lo Stadio Remo Provenzano è oggi il simbolo del degrado. La mancanza cronica di manutenzione ha portato al collasso di parti della struttura, tra cui un palo dell'illuminazione, alla distruzione di vetri e recinzioni, e all'accumulo di rifiuti di ogni genere. L'abbandono ha avuto conseguenze dirette sul tessuto sportivo locale, costringendo la squadra dei Biancoverdi Lamezia al ritiro dal campionato per l'indisponibilità di un campo adeguato. La gestione passata, affidata proprio alla società sportiva, non è bastata a salvarlo dall'incuria.

​Recentemente, nel gennaio 2025, sono stati avviati dei lavori di riqualificazione. Tuttavia, le prospettive di un pieno recupero funzionale appaiono ancora incerte. Si prevede un utilizzo iniziale "a porte chiuse", in attesa di un'omologazione per le attività di atletica leggera, che richiederà ulteriori e specifici interventi. L'associazione "Quartiere Capizzaglie" continua a monitorare la situazione, chiedendo a gran voce una restituzione completa e sicura dell'impianto alla comunità.