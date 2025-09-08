Social
Temi del giorno
Home page>Sport>Sport in Calabria, il ci...

Sport in Calabria, il cimitero delle incompiute: ecco le strutture fantasma da Lamezia a Melito

In un dossier un piccolo campionario di campetti, stadi e palazzetti dello sport realizzati e abbandonati. Viaggio nelle infrastrutture d’avanguardia che l’incuria e il degrado hanno trasformato in ruderi. Le segnalazioni di associazioni e società all’ente di promozione sportiva CSAIn
Francesco Oliverio
9 settembre 202504:30
1 of 7
gallery image

Sport in Calabria, il cimitero delle incompiute: ecco le strutture fantasma da Lamezia a Melito

Sport in Calabria, il cimitero delle incompiute: ecco le strutture fantasma da Lamezia a Melito
gallery image

Sport in Calabria, il cimitero delle incompiute: ecco le strutture fantasma da Lamezia a Melito

Stadio Remo Provenzano in Località Capizzaglie a Lamezia Terme
gallery image

Sport in Calabria, il cimitero delle incompiute: ecco le strutture fantasma da Lamezia a Melito

Stadio Carlei - Lamezia Terme
gallery image

Sport in Calabria, il cimitero delle incompiute: ecco le strutture fantasma da Lamezia a Melito

Cupola Geodetica in località Capizzaglie a Lamezia Terme
gallery image

Sport in Calabria, il cimitero delle incompiute: ecco le strutture fantasma da Lamezia a Melito

Palazzetto dello Sport di Melito Porto Salvo
gallery image

Sport in Calabria, il cimitero delle incompiute: ecco le strutture fantasma da Lamezia a Melito

Campo di calcio a Conflenti
gallery image

Sport in Calabria, il cimitero delle incompiute: ecco le strutture fantasma da Lamezia a Melito

Campo di calcio in località Cribari a Casali del Manco

Un cimitero delle incompiute, opere sportive iniziate e mai finite o alle prese con lavori di riqualificazione che rischiano di protrarsi per alti anni ancora da Lamezia Terme a Melito Porto Salvo. Une vera e propria emergenza segnalata durante la conferenza stampa a Cosenza di un dossier, realizzato dallo CSAIn Calabria con la partecipazione del presidente provinciale dello Csen Catanzaro, Francesco De Nardo - sulle incompiute dello sport calabrese. Una piccolissima selezione di campetti, stadi, palazzetti dello sport realizzati e poi lasciati cadere preda dell'incuria e del degrado che sono stati segnalati all'Ente di promozione sportiva CSAIn Calabria da associazioni e società del territorio. Ma è solo la punta di un iceberg che tocca ogni angolo del territorio calabrese. 

Stadio Remo Provenzano in Località Capizzaglie a Lamezia Terme

Un tempo cuore pulsante delle attività calcistiche del quartiere Capizzaglie, lo Stadio Remo Provenzano è oggi il simbolo del degrado. La mancanza cronica di manutenzione ha portato al collasso di parti della struttura, tra cui un palo dell'illuminazione, alla distruzione di vetri e recinzioni, e all'accumulo di rifiuti di ogni genere. L'abbandono ha avuto conseguenze dirette sul tessuto sportivo locale, costringendo la squadra dei Biancoverdi Lamezia al ritiro dal campionato per l'indisponibilità di un campo adeguato. La gestione passata, affidata proprio alla società sportiva, non è bastata a salvarlo dall'incuria.

​Recentemente, nel gennaio 2025, sono stati avviati dei lavori di riqualificazione. Tuttavia, le prospettive di un pieno recupero funzionale appaiono ancora incerte. Si prevede un utilizzo iniziale "a porte chiuse", in attesa di un'omologazione per le attività di atletica leggera, che richiederà ulteriori e specifici interventi. L'associazione "Quartiere Capizzaglie" continua a monitorare la situazione, chiedendo a gran voce una restituzione completa e sicura dell'impianto alla comunità.

Stadio Carlei - Lamezia Terme

La storia dello Stadio Carlei è un'odissea di abbandono ventennale, interrotta solo da brevi e illusorie parentesi. Costruito negli anni '90, l'impianto è caduto in disuso per lungo tempo, diventando un emblema di spreco di denaro pubblico. Un primo tentativo di riapertura nel 2019, dopo un'opera di diserbo e una parziale sistemazione degli spogliatoi, si è rivelato effimero, con la struttura che è rapidamente ripiombata nel degrado.

Una nuova speranza si è accesa nel 2023, con lo stanziamento di 700.000 euro per un progetto di riqualificazione. L'obiettivo è quello di restituire finalmente alla città un impianto funzionale. La comunità sportiva lametina attende con impazienza di vedere se questa sarà la volta buona per porre fine a decenni di incuria e per onorare la memoria del direttore sportivo a cui lo stadio è intitolato.

Cupola Geodetica in località Capizzaglie a Lamezia Terme

Per oltre vent'anni, la Cupola Geodetica di Capizzaglie è stata una delle grandi incompiute di Lamezia Terme. Della sua struttura originaria è rimasto solo lo scheletro in ferro, testimone silenzioso di un progetto mai portato a termine e di un lungo periodo di totale abbandono.

Il futuro della Cupola sembra finalmente prendere una direzione positiva. Grazie a un'iniziativa di project financing approvata nel marzo 2023, è in corso la sua conversione in un moderno centro per la scherma. I lavori, pur avendo subito alcuni ritardi, come riportato a gennaio 2025, procedono con l'obiettivo di dotare la città di un impianto sportivo di eccellenza e di riqualificare un'area a lungo dimenticata.

Palazzetto dello Sport di Melito Porto Salvo

Costruito negli anni '80, il Palazzetto dello Sport di Melito Porto Salvo ha avuto una vita breve e travagliata. La sua chiusura, avvenuta decenni fa, è legata a un'emergenza sanitaria connessa alla presenza di un vicino campo rom. Da allora, la struttura è sprofondata in uno stato di devastazione completa, come documentato anche da un'inchiesta di "Striscia la notizia" nel 2020, che ne ha mostrato l'interno saccheggiato e l'area circostante trasformata in una discarica.

Ad oggi, nonostante le numerose denunce, non sono stati resi noti piani concreti di recupero o progetti di riqualificazione per questa specifica struttura. Il Palazzetto dello Sport di Melito Porto Salvo rimane un "fantasma" nel panorama dell'impiantistica sportiva calabrese, un monito sulla fragilità delle opere pubbliche quando viene a mancare una visione a lungo termine.

Campo di calcio a Conflenti​

Il campetto sportivo di Conflenti è una struttura di ridotte dimensioni e di profilo prettamente locale che negli anni ha subito un lento ma inesorabile processo di degrado. La storia sportiva del paese è infatti caratterizzata dalla mancanza di un'infrastruttura adeguata, con i giovani e le squadre locali costretti per decenni a utilizzare spazi improvvisati e inadeguati.

​La vera notizia per Conflenti è una di segno positivo. Nel luglio del 2024 è stato inaugurato un nuovo e moderno "campetto" polifunzionale. Questa struttura segna una netta inversione di tendenza rispetto al passato. Pertanto, più che di abbandono, per Conflenti si può parlare di una storica carenza che si sta cercando di colmare.

Campo di calcio in località Cribari a Casali del Manco

Tra i tanti campi sportivi utilizzati dai giovani della presila cosentina quello che si trova in località Cribari è esemplificativo della situazione dell’intero territorio: poche strutture di ambito prettamente locale senza ambizioni e senza progetti di sviluppo.

1 of 7
Tag
dossier · strutture sportive · calabria · lamezia terme · melito porto salvo · casali del manco

Tutti gli articoli di Sport

Le parole di Rino

Israele-Italia 4-5, Gattuso: «Siamo dei pazzi, ma teniamoci la vittoria»

Dopo una gara folle, il Ct sottolinea la fragilità difensiva dei suoi ma esalta il carattere della squadra: «Dopo ogni schiaffone preso abbiamo avuto il coraggio di reagire»
F.R.S.
Israele-Italia 4-5, Gattuso: «Siamo dei\u00A0pazzi, ma teniamoci la vittoria»\n
11 in campo

Cosenza, Mazzocchi a LaC Tv: «Ci stiamo riprendendo da un'estate turbolenta»

L'attaccante rossoblù ospite di 11 in campo: «Abbiamo attraversato delle difficoltà. Campionato? Un risultato positivo ci sbloccherà definitivamente»
Vincenzo Primerano
Cosenza, Mazzocchi a LaC Tv: «Ci stiamo riprendendo da un'estate turbolenta»\n
Dilettanti

Eccellenza e Promozione, in Calabria al via i nuovi campionati: varati i calendari della stagione 2025/26

Cerimonia oggi pomeriggio nella sala convegno del Cr Calabria a Catanzaro, con premi discipline, merito, allenatori vincitori e riconoscimenti per arbitri e società storiche. Nel prossimo fine settimana il fischio d’inizio dei due tornei
F.R.S.
Eccellenza e Promozione, in Calabria al via i nuovi campionati: varati i calendari della stagione 2025/26\n
La protesta

Tifosi italiani protestano durante l’inno di Israele: spalle al campo e cartelli “Stop genocidio”

Prima del fischio d’inizio, sostenitori azzurri hanno manifestato così il loro dissenso verso l’offensiva israeliana su Gaza. L’episodio segue le polemiche nate davanti casa di Gattuso a Schiavonea, con uno striscione contro la partita
Francesco Roberto Spina
Tifosi italiani protestano durante l’inno di Israele: spalle al campo e cartelli “Stop genocidio”\n
Pazza Italia

Qualificazioni Mondiali, l’Italia di Gattuso soffre (troppo) ma lotta: Israele battuta 5-4

Una vittoria conquistata con fatica dagli azzurri del ct calabrese, che subiscono e ribaltano più volte il risultato. Kean e Politano guidano la rimonta, Raspadori firma il quarto gol, mentre Tonali decide nel secondo dei sette minuti di recupero
F.R.S.
Qualificazioni Mondiali, l’Italia di Gattuso soffre (troppo) ma lotta: Israele battuta 5-4\n
La manifestazione

San Lucido celebra il calcio giovanile: successo per il Memorial “Dario Albanese”

Il Torneo Acli è stato vinto dal Crotone, mentre quello Figc ha visto primeggiare l’Inter. Soddisfatto il presidente dell’Atletico San Lucido Lanzillotta: «La presenza di squadre così importanti ha reso l’evento unico»
Redazione Sport
San Lucido celebra il calcio giovanile: successo per il Memorial “Dario Albanese”\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Politica

Regionali, ricusata la candidatura di Lucano con Avs

8 settembre 2025
Ore 18:01
Regionali, ricusata la candidatura di Lucano con Avs
Politica

Tridico al Gom di Reggio: «Faremo tutto per la sanità»

8 settembre 2025
Ore 18:25
Tridico al Gom di Reggio: «Faremo tutto per la sanità»
Sport

Serie D: Vibonese e Vigor Lamezia vincono, Reggina ko

8 settembre 2025
Ore 18:12
Serie D: Vibonese e Vigor Lamezia vincono, Reggina ko
Cultura

L'attore reggino Alessio Praticò a Venezia

8 settembre 2025
Ore 11:47
L'attore reggino Alessio Praticò a Venezia
Sport

Serie D: Vibonese e Vigor Lamezia vincono, Reggina ko

8 settembre 2025
Ore 18:12
Serie D: Vibonese e Vigor Lamezia vincono, Reggina ko
Cultura

L'attore reggino Alessio Praticò a Venezia

8 settembre 2025
Ore 11:47
L'attore reggino Alessio Praticò a Venezia
Politica

Regionali, ricusata la candidatura di Lucano con Avs

8 settembre 2025
Ore 18:01
Regionali, ricusata la candidatura di Lucano con Avs
Politica

Tridico al Gom di Reggio: «Faremo tutto per la sanità»

8 settembre 2025
Ore 18:25
Tridico al Gom di Reggio: «Faremo tutto per la sanità»
Sport

Serie D: Vibonese e Vigor Lamezia vincono, Reggina ko

8 settembre 2025
Ore 18:12
Serie D: Vibonese e Vigor Lamezia vincono, Reggina ko
Cultura

L'attore reggino Alessio Praticò a Venezia

8 settembre 2025
Ore 11:47
L'attore reggino Alessio Praticò a Venezia
Politica

Regionali, ricusata la candidatura di Lucano con Avs

8 settembre 2025
Ore 18:01
Regionali, ricusata la candidatura di Lucano con Avs
Politica

Tridico al Gom di Reggio: «Faremo tutto per la sanità»

8 settembre 2025
Ore 18:25
Tridico al Gom di Reggio: «Faremo tutto per la sanità»
rammarico giallorosso

Serie D, esordio con l'amaro in bocca per il Sambiase. Lio: «Ci hanno punito con gli unici due tiri che hanno fatto»

Il tecnico sambiasino dopo la sconfitta per 2-0 in casa della Gelbison: «Mi viene difficile commentare questa partita, poiché abbiamo concesso davvero poco all'avversario»
Vincenzo Primerano
8 settembre 2025
Ore 16:16
Serie D, esordio con l'amaro in bocca per il Sambiase. Lio: «Ci hanno punito con gli unici due tiri che hanno fatto»\n
Biancorossi eliminati

Coppa Italia Dilettanti, il Bocale saluta la competizione. Lo Gatto: «Rispetto a domenica c'è stata la prestazione»

Il tecnico biancorosso: «Siamo stati ingenui sul loro gol, ma ho visto la squadra molto più compatta»
Vincenzo Primerano
8 settembre 2025
Ore 16:14
Coppa Italia Dilettanti, il Bocale saluta la competizione. Lo Gatto: «Rispetto a domenica c'è stata la prestazione»\n
buoni spunti

Coppa Italia Dilettanti, Scalea eliminato ma con più consapevolezze. De Domenico: «Mi tengo strette entrambe le prestazioni fatte»

Il tecnico biancostellato ha avuto buoni spunti dai due match: «Noi cercheremo sempre di garantire la prestazione e la cattiveria agonistica»
Vincenzo Primerano
8 settembre 2025
Ore 16:12
Coppa Italia Dilettanti, Scalea eliminato ma con più consapevolezze. De Domenico: «Mi tengo strette entrambe le prestazioni fatte»\n
obiettivo centrato

Coppa Italia Dilettanti, i campioni in carica del Praiatortora agli ottavi. Viscardi: «Era importante centrare la qualificazione»

Finisce 3-1 il derby contro lo Scalea grazie alle reti di Dominguez, Thiakanè e Lupacchio. Per i biancostellati rigore di Gabionetta
Vincenzo Primerano
8 settembre 2025
Ore 15:15
Coppa Italia Dilettanti, i campioni in carica del Praiatortora agli ottavi. Viscardi: «Era importante centrare la qualificazione»\n
Serie B

Verso Catanzaro-Carrarese: partita la prevendita per la gara di sabato

Aquile impegnate contro i toscani alle 17.15. Al momento la vendita dei tagliandi per il settore ospiti è bloccata

Redazione Sport
8 settembre 2025
Ore 14:32
Verso Catanzaro-Carrarese: partita la prevendita per la gara di sabato
Il tifo accende l’unità

Corigliano Rossano: due squadre, due tifoserie e la passione per il calcio che realizza (davvero) la fusione tra città

Sul campo e sugli spalti del derby di Coppa Italia, Rossanese e Corigliano (4-1) hanno mostrato che forse la vera unione delle due comunità è rappresentata dalla passione viscerale dei tifosi per i colori rossoblu da una parte e biancoazzurri dall’altra
Francesco Roberto Spina
8 settembre 2025
Ore 12:59
Corigliano Rossano: due squadre, due tifoserie e la passione per il calcio che realizza (davvero) la fusione\u00A0tra città\n
Successo gallicese

Coppa Italia Dilettanti, il Val Gallico prosegue il percorso nel torneo. Pratticò: «Abbiamo meritato. Peccato per il clean sheet»

Il portiere contro il suo ex recente passato bianconero della Pro Pellaro: «Sapevamo che loro erano solidi dietro. Servivano le giocate per sbloccarla»
Vincenzo Primerano
8 settembre 2025
Ore 12:58
Coppa Italia Dilettanti, il Val Gallico prosegue il percorso nel torneo. Pratticò: «Abbiamo meritato. Peccato per il clean sheet»\n
L’intervista

Coppa Italia Dilettanti, l'Isola CR si qualifica agli ottavi di finale. Gregorace: «Campionato? Ci possiamo divertire»

Il tecnico giallorosso dopo la vittoria sull'Union Kroton: «Siamo ancora incompleti, ma in settimana arriveranno due o tre profili»
Vincenzo Primerano
8 settembre 2025
Ore 11:00
Coppa Italia Dilettanti, l'Isola CR si qualifica agli ottavi di finale. Gregorace: «Campionato? Ci possiamo divertire»\n
L’intervista

Coppa Italia Dilettanti, il Sersale batte il Soriano e centra gli ottavi. Schipani: «Si vede la grande mano di mister Torchia»

Il patron giallorosso: «Siamo ancora in fase di rodaggio. Noi favoriti in campionato? Assolutamente no»
Vincenzo Primerano
8 settembre 2025
Ore 10:00
Coppa Italia Dilettanti, il Sersale batte il Soriano e centra gli ottavi. Schipani: «Si vede la grande mano di mister Torchia»\n
l’intervista

Coppa Italia Dilettanti, il Gioiosa Ionica avanza agli ottavi di finale. Logozzo: «Stiamo migliorando di volta in volta»

Le parole del tecnico biancorosso: «Era un primo e piccolo obiettivo che ci eravamo posti. Calendario? Indifferente»
Vincenzo Primerano
8 settembre 2025
Ore 09:00
Coppa Italia Dilettanti, il Gioiosa Ionica avanza agli ottavi di finale. Logozzo: «Stiamo migliorando di volta in volta»\n
L’intervista

Coppa Italia Dilettanti, la Paolana stacca il pass per gli ottavi. Andreoli: «Fare un campionato degno del nostro blasone»

Il tecnico del club tirrenico dopo la vittoria del girone: «Questa prima fase ci ha schiarito le idee, la squadra necessita ancora di qualche tassello»
Vincenzo Primerano
8 settembre 2025
Ore 09:00
Coppa Italia Dilettanti, la Paolana stacca il pass per gli ottavi. Andreoli: «Fare un campionato degno del nostro blasone»\n
punge l’ape

Coppa Italia Dilettanti, il Melito fa due su due e va agli ottavi. Cormaci: «Non so quanti avrebbero scommesso su di noi»

Seconda qualificazione consecutiva per le api. La soddisfazione dell’allenatore dopo il successo contro l’Africo: «Siamo stati padroni del campo, poi nella ripresa il gol da cineteca di Crea»
Vincenzo Primerano
8 settembre 2025
Ore 08:00
Coppa Italia Dilettanti, il Melito fa due su due e va agli ottavi. Cormaci: «Non so quanti avrebbero scommesso su di noi»\n
passi avanti

Coppa Italia Dilettanti, l'Africo saluta ma con tanti spunti. Modaffari: «Punteremo sui giovani e sul senso di appartenenza»

Oltre al sindaco e tifoso dei reggini, parla anche il tecnico Maio: «Buona gara contro una squadra che è più avanti di noi di almeno quindici giorni»
Vincenzo Primerano
8 settembre 2025
Ore 07:00
Coppa Italia Dilettanti, l'Africo saluta ma con tanti spunti. Modaffari: «Punteremo sui giovani e sul senso di appartenenza»\n
La grandezza nella fragilità

Jannik Sinner, la vera vittoria è rialzarsi più forti di prima

Non sempre si vince, ma il campione altoatesino ci insegna che ogni caduta è un passo verso qualcosa di più grande. La notte della sconfitta diventa per Jannik un’occasione per crescere
Tacco di Ghino
8 settembre 2025
Ore 06:10
Jannik Sinner, la vera vittoria è rialzarsi più forti di prima\n
successo biancoverde

Serie D, esordio con il sorriso per la Vigor Lamezia. Foglia Manzillo: «Dobbiamo migliorare nella gestione del pallone»

Il tecnico biancoverde la vittoria contro l’Acireale nella prima di campionato: «In superiorità numerica abbiamo avuto qualche fatica nel gestire. Possiamo ancora migliorare»
Vincenzo Primerano
8 settembre 2025
Ore 05:49
Serie D, esordio con il sorriso per la Vigor Lamezia. Foglia Manzillo: «Dobbiamo migliorare nella gestione del pallone»\n
Notte iberica

Tennis, Sinner abdica a New York: Alcaraz vince gli Us Open e torna numero uno al mondo

Il tennista italiano è stato sconfitto in quattro set (2-6, 6-3, 1-6, 4-6) dal rivale che non ha sbagliato nulla e ha conquistato la vetta della classifica Atp
Francesco Oliverio
7 settembre 2025
Ore 21:34
Tennis, Sinner abdica a New York: Alcaraz vince gli Us Open e torna numero uno al mondo\n
Le parole del tecnico

Crotone-Cosenza 0-0, Longo: «Prestazione c’è, manca il dettaglio»

Il tecnico pitagorico riconosce i meriti dell’avversario, ma ribadisce che la prestazione dei suoi rappresenta un segnale incoraggiante per il futuro
F.R.S.
7 settembre 2025
Ore 18:36
Crotone-Cosenza 0-0, Longo: «Prestazione c’è, manca il dettaglio»\n
Le sensazioni

Serie D, la Vibonese inizia bene il suo cammino. Paternò ko, Esposito: «Il pelo nell'uovo? Dobbiamo essere più cinici»

Il tecnico rossoblù nel post gara: «La partita doveva finire già nel primo tempo. Non possiamo dare speranza all'avversario»

Vincenzo Primerano
7 settembre 2025
Ore 18:25
Serie D, la Vibonese inizia bene il suo cammino. Paternò ko, Esposito: «Il pelo nell'uovo? Dobbiamo essere più cinici»
Le parole dell'allenatore

Cosenza, Buscè: «Cresciuti nel secondo tempo. I tifosi un valore aggiunto»

Le parole di mister Antonio Buscè al termine della partita pareggiata dal Cosenza per 0-0 in casa del Crotone
Francesco Spina
7 settembre 2025
Ore 18:18
Cosenza, Buscè: «Cresciuti nel secondo tempo. I tifosi un valore aggiunto»\n
Le parole del difensore

Caporale: «Punto importante in un derby difficile, grazie anche ai nostri tifosi»

Alessandro Caporale ha detto la sua dopo lo 0-0 di Crotone: «Sappiamo quanto la piazza tenga a queste partite e ci fa piacere aver percepito il loro calore »
Alessandro Storino
7 settembre 2025
Ore 18:09
Caporale: «Punto importante in un derby difficile, grazie anche ai nostri tifosi»\n\n\n
1
...
PIU LETTI
1

Occhiuto critica la libertà di LaC ma la stampa deve raccontare i fatti, non è megafono del potere

2

Medici cubani lasciano la Calabria: quando la sanità perde i suoi eroi improvvisati

3

Trucidate per una vendetta di ‘ndrangheta, 35 anni fa a Palermiti l’agguato in cui persero la vita mamma e figlia di 9 anni

4

Regionali Calabria, ecco i 72 candidati delle tre liste di Forza Italia: oltre ai big c’è la madre della ragazza stuprata a Seminara

5

Regionali Calabria, liste e candidati in campo per Occhiuto, Tridico e Toscano – LIVE