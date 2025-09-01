Sara Gama: «Il movimento femminile in crescita»

Appuntamenti speciali all’interno dei nostri Tg, in diretta da Milano con l’inviato Antonio Alizzi. Commenti, ospiti e tutte le novità saranno disponibili sul canale 11, sulle testate e sui social del gruppo
Sconfitta beffarda per i Lupi, che giocano un buon primo tempo ma pagano stanchezza e panchina corta. Rossoblù in vantaggio con il solito Mazzocchi, Villa e Inglese con un gran colpo di testa ribaltano il risultato. Proteste degli uomini di Buscè per il goal annullato a Cimino
Primo tempo con Gomez, soprattutto Maggio e Murano sugli scudi; nella seconda frazione è sempre Maggio a firmare lo 0 a 4 definitivo che fa sorridere Longo prima del derby contro il Cosenza di domenica prossima allo Scida
Buona prestazione dei Lupi, che pagano qualche imprecisione di troppo nel primo tempo. Oltre al numero 30 bene anche il centrocampo, nonostante l’ingenuità finale di Garritano, mentre l’estremo difensore mostra ancora una volta qualche incertezza. Ecco i voti della partita
I bizantini vincono 4-1 in casa del Rocca di Neto, gli amaranto espugnano 2-0 Maida. Il Kratos Bisignano travolge il Castrovillari 3-0, mentre il S. Nicola Chiaravalle Soverato supera 6-1 lo Stilomonasterace. Tra le big di Eccellenza cadono Paolana, Reggioravagnese e Trebisacce