Sport
Sara Gama: «Il movimento femminile in crescita»

L'intervista a Sara Gama al calciomercato di Milano

1 settembre, 2025
calciomercato
Calciomercato, il Catanzaro vuole Caso e Sernicola. Il Cosenza cerca (anche) un portiere. Crotone, Tumminello ai saluti – LIVE

Appuntamenti speciali all’interno dei nostri Tg, in diretta da Milano con l’inviato Antonio Alizzi. Commenti, ospiti e tutte le novità saranno disponibili sul canale 11, sulle testate e sui social del gruppo

Redazione Sport
Calciomercato, il Catanzaro vuole Caso e Sernicola. Il Cosenza cerca (anche) un portiere. Crotone, Tumminello ai saluti – LIVE
Le parole del tecnico

Cosenza – Salernitana 1-2, Buscè: «Abbiamo creato tanto, ma servono rinforzi»

Dopo il ko contro i campani, l’allenatore parla della necessità di completare la rosa per puntare a un campionato competitivo: «Sconfitta non giusta, dubbi sul gol annullato»
Redazione Sport
Cosenza –\u00A0Salernitana 1-2, Buscè: «Abbiamo creato tanto, ma servono rinforzi»\n
Le parole del mister

Il Crotone domina l’Altamura, Longo: «Abbiamo reso facile una gara complicata»

Il tecnico pitagorico celebra la vittoria per 4-0 e sottolinea l’approccio determinato della squadra, ma nello stesso momento mette in guardia i suoi: «Chi cala di attenzione siederà in panchina»
Procolo Guida
Il Crotone domina l’Altamura, Longo: «Abbiamo reso facile una gara complicata»\n
Primo ko

Cosenza-Salernitana, rimonta granata al “Marulla”: il goal vittoria è di Inglese, termina 1-2

Sconfitta beffarda per i Lupi, che giocano un buon primo tempo ma pagano stanchezza e panchina corta. Rossoblù in vantaggio con il solito Mazzocchi, Villa e Inglese con un gran colpo di testa ribaltano il risultato. Proteste degli uomini di Buscè per il goal annullato a Cimino
Paolo Mazza
Cosenza-Salernitana,\u00A0rimonta granata al “Marulla”: il goal vittoria è di Inglese, termina 1-2\n
Lega Pro

Il Crotone espugna Altamura già in versione derby: in Puglia quaterna dei ragazzi di Longo

Primo tempo con Gomez, soprattutto Maggio e Murano sugli scudi; nella seconda frazione è sempre Maggio a firmare lo 0 a 4 definitivo che fa sorridere Longo prima del derby contro il Cosenza di domenica prossima allo Scida
Procolo Guida
Il Crotone espugna Altamura già in versione derby: in Puglia quaterna dei ragazzi di Longo\n
Vittoria amaranto

Coppa Italia Serie D, il derby calabrese premia la Reggina: Vibonese superata 5-3 ai rigori

Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari (Ragusa e Hernandez), la qualificazione al turno successivo si decide dalla lotteria dei rigori che sorride alla squadra amaranto
Vincenzo Primerano
Coppa Italia Serie D, il derby calabrese premia la Reggina: Vibonese superata 5-3 ai rigori\n

Società

Cosenza, al via il settenario della Madonna del Pilerio

1 settembre 2025
Ore 12:25
Cosenza, al via il settenario della Madonna del Pilerio
Cronaca

Sicurezza in carcere, l'allarme della garante

1 settembre 2025
Ore 12:25
Sicurezza in carcere, l'allarme della garante
vittoria amaranto

Coppa Italia Dilettanti, esordio col sorriso per la Virtus Rosarno. Nocera: «Non siamo ancora in forma campionato»

Il tecnico amaranto dopo la vittoria al debutto in coppa: «Abbiamo ancora le gambe imballate, ma nella ripresa siamo usciti fuori»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 12:30
Coppa Italia Dilettanti, esordio col sorriso per la Virtus Rosarno. Nocera: «Non siamo ancora in forma campionato»\n
sorriso bianconero

Coppa Italia Dilettanti, la Pro Pellaro si prende il derby e batte 2-0 il Bocale. Verduci: «Abbiamo meritato la vittoria»

Dolce esordio stagionale per i bianconeri. Il ds: «Il risultato penso sia giusto. Mercato? Ha esordito Gioia e arriverà un giovane esterno rumeno»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 12:00
Coppa Italia Dilettanti, la Pro Pellaro si prende il derby e batte 2-0\u00A0il Bocale. Verduci: «Abbiamo meritato la vittoria»\n
giovani e determinati

Coppa Italia Dilettanti, l'Atletico Maida pecca di esperienza. Saladino: «Abbiamo commesso errori di gioventù»

Il tecnico giallorosso dopo la sconfitta contro la Virtus Rosarno: «Avevamo sette Under in campo. Sfruttiamo la coppa per migliorarci»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 11:30
Coppa Italia Dilettanti, l'Atletico Maida pecca di esperienza. Saladino: «Abbiamo commesso errori di gioventù»\n
Il post gara

Coppa Italia Dilettanti, un Amantea da rivedere cede 0-2 al Praiatortora. Pirillo: «Migliorare in fase di possesso»

Le parole del tecnico blucerchiato: «Anche in fase realizzativa abbiamo peccato un po' di esperienza. La squadra però era ben messa in campo»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 11:00
Coppa Italia Dilettanti, un Amantea da rivedere cede 0-2\u00A0al Praiatortora. Pirillo: «Migliorare in fase di possesso»\n
Il post gara

Coppa Italia Dilettanti, esordio felice per il Praiatortora che piega l'Amantea. Viscardi: «Vittoria che fa morale»

Il tecnico del club tirrenico: «Abbiamo fatto una preparazione che ci consente di arrivare nelle migliori condizioni al campionato»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 10:30
Coppa Italia Dilettanti, esordio felice per il Praiatortora che piega l'Amantea. Viscardi: «Vittoria che fa morale»\n
Esordio scintillante

Coppa Italia Dilettanti, il SC-Soverato strapazza (6-1) lo Stilomonasterace. Sisi: «Vogliamo fare un campionato importante»

Il tecnico dopo l'exploit all'esordio: «Abbiamo avuto un grosso approccio, al di sopra delle nostre aspettative»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 09:30
Coppa Italia Dilettanti, il SC-Soverato strapazza (6-1) lo Stilomonasterace. Sisi: «Vogliamo fare un campionato importante»\n
esordio biancorosso

Coppa Italia Dilettanti, un buon Taverna cede il passo (0-1) al Soriano Fabrizia. Gentile: «Abbiamo voglia di emergere»

Buona la prova, nonostante la sconfitta. presidente e ds all'unisono: «Abbiamo idee chiare. I risultati arriveranno»

Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 09:00
Coppa Italia Dilettanti, un buon Taverna cede il passo (0-1) al Soriano Fabrizia. Gentile: «Abbiamo voglia di emergere»
rammarico biancoverde

Coppa Italia Serie D, la Vigor Lamezia lascia il derby al Sambiase (0-1). Foglia Manzillo: «Ci siamo fatti il gol da soli»

Il tecnico biancoverde nel post partita: «Se ci lasciano lavorare e non chiedono la luna, allora noi quest'anno ci salveremo»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 08:30
Coppa Italia Serie D, la Vigor Lamezia lascia il derby al Sambiase (0-1). Foglia Manzillo: «Ci siamo fatti il gol da soli»\n
debutto rossoverde

Coppa Italia Dilettanti, segnali positivi dallo Sporting Polistena. Gambi: «Ai punti avremmo meritato noi»

Il tecnico sfida il suo passato, ma tiene a precisare una cosa: «Chi pensa che dobbiamo vincere il campionato si sbaglia di grosso»
Vincenzo Primerano
1 settembre 2025
Ore 08:04
Coppa Italia Dilettanti, segnali positivi dallo Sporting Polistena. Gambi: «Ai punti avremmo meritato noi»\n
L’intervista

Prima Categoria, Maiolo (Le Castella): «Darò il massimo per non deludere la fiducia che mi è stata data»

Il 49enne di Isola Capo Rizzuto guiderà la compagine del borgo marinaro nella stagione che sta per iniziare in un «campionato molto equilibrato, dove ogni partita può nascondere insidie»
Francesco Oliverio
1 settembre 2025
Ore 07:59
Prima Categoria, Maiolo (Le Castella): «Darò il massimo per non deludere la fiducia che mi è stata data»
Le valutazioni

Cosenza-Salernitana, le pagelle: Mazzocchi sugli scudi, Vettorel rimandato (ancora una volta)

Buona prestazione dei Lupi, che pagano qualche imprecisione di troppo nel primo tempo. Oltre al numero 30 bene anche il centrocampo, nonostante l’ingenuità finale di Garritano, mentre l’estremo difensore mostra ancora una volta qualche incertezza. Ecco i voti della partita
Paolo Mazza
31 agosto 2025
Ore 22:49
Cosenza-Salernitana, le pagelle: Mazzocchi sugli scudi, Vettorel rimandato (ancora una volta)\n
Il commento

Cosenza-Salernitana, per i rossoblù non basta il cuore: urgono rinforzi dal mercato 

I rossoblù lottano con coraggio e intensità, ma pagano stanchezza, panchina corta e assenza del pubblico: per la vittoria dei granata è decisivo il colpo di testa di Inglese nel secondo tempo
Paolo Mazza
31 agosto 2025
Ore 21:56
Cosenza-Salernitana, per i rossoblù non basta il cuore: urgono rinforzi dal mercato\u00A0\n
La stracittadina

Serie D, Vigor Lamezia-Sambiase 0-1: il derby di  Coppa Italia sorride ai giallorossi

Al “D’Ippolito” un match equilibrato deciso da un tiro da fuori area di Costanzo, davanti a circa 3.000 spettatori sugli spalti. Giallorossi che avanzano ai trentaduesimi della competizione tricolore
Redazione Sport
31 agosto 2025
Ore 16:47
Serie D, Vigor Lamezia-Sambiase 0-1: il derby di\u00A0 Coppa Italia sorride ai giallorossi\n
Calcio Calabria

Coppa Italia Dilettanti 2025-26, Rossanese e Rosarno partono bene: i risultati della prima giornata dei triangolari

I bizantini vincono 4-1 in casa del Rocca di Neto, gli amaranto espugnano 2-0 Maida. Il Kratos Bisignano travolge il Castrovillari 3-0, mentre il S. Nicola Chiaravalle Soverato supera 6-1 lo Stilomonasterace. Tra le big di Eccellenza cadono Paolana, Reggioravagnese e Trebisacce
Francesco Roberto Spina
31 agosto 2025
Ore 16:13
Coppa Italia Dilettanti 2025-26, Rossanese e Rosarno partono bene: i risultati della prima giornata dei triangolari\n
Trattative in corso

Calciomercato Cosenza, bis d'acquisti da Terni? Con Maestrelli c'è Ferrante

I lupi mettono sul piatto il cartellino di Dalle Mura per convincere gli umbri
Alessandro Storino
31 agosto 2025
Ore 11:48
Calciomercato Cosenza, bis d'acquisti da Terni? Con Maestrelli c'è Ferrante\n
pari al debutto

Coppa Italia Dilettanti, la Palmese esordisce con un 2-2 contro la Deliese. Bracco: «Siamo stati dei polli a non gestire il risultato»

Il tecnico dei neroverdi esprime tutta la sua delusione dopo il pareggio all’esordio stagionale: «Soddisfatto no, perché per la squadra che siamo, possiamo fare molto di più»
Vincenzo Primerano
31 agosto 2025
Ore 11:00
Coppa Italia Dilettanti, la Palmese esordisce con un 2-2 contro la Deliese. Bracco: «Siamo stati dei polli a non gestire il risultato»\n
debutto agrodolce

Coppa Italia Dilettanti, una Deliese dai due volti impatta (2-2) a Palmi. Parentela: «Abbiamo buttato via il primo tempo»

Il tecnico amaranto commenta il pareggio nel primo match ufficiale della stagione: «Nella ripresa ci siamo svegliati, ma non deve essere questo il nostro atteggiamento»
Vincenzo Primerano
31 agosto 2025
Ore 10:11
Coppa Italia Dilettanti, una Deliese dai due volti impatta (2-2) a Palmi. Parentela: «Abbiamo buttato via il primo tempo»\n
La trattativa

Calciomercato Cosenza, Rizzo Pinna verso l’Ascoli: affare in dirittura d'arrivo

L’operazione, ancora in fase di definizione, dovrebbe definirsi con un prestito fino al 30 giugno 2026
Alessandro Storino
31 agosto 2025
Ore 10:00
Calciomercato Cosenza, Rizzo Pinna verso l’Ascoli: affare in dirittura d'arrivo\n
Volto nuovo

Calciomercato Catanzaro, colpo in attacco: ufficiale l’arrivo di Luca Pandolfi

L’attaccante classe 1998 arriva alla corte di mister Alberto Aquilani dal Cittadella. L'operazione con la società veneta si è conclusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto
Redazione Sport
31 agosto 2025
Ore 09:14
Calciomercato Catanzaro, colpo in attacco: ufficiale l’arrivo di Luca Pandolfi\n
l’evento

Serie D, la Vibonese si presenta alla città: «I tifosi devono essere il dodicesimo uomo in campo»

La manifestazione si è svolta ieri sera in piazza Municipio a Vibo Valentia. Il sindaco Romeo: «Sono certo che sarà una stagione entusiasmante»
Vincenzo Primerano
31 agosto 2025
Ore 05:19
Serie D, la Vibonese si presenta alla città: «I tifosi devono essere il dodicesimo uomo in campo»\n
