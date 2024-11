La Calabria è zona rossa. Rientra infatti tra le regioni individuate dal Governo a maggior rischio. A darne notizia è stato lo stesso premier annunciando il nuovo Dpcm entrato in vigore il 6 novembre.





Si tratta di fatto di un nuovo lockdown per la regione Calabria, più soft rispetto a marzo ma che comporta comunque misure, restrizioni e limiti negli spostamenti. Sarà infatti necessario per spostarsi anche all'interno del proprio Comune portare con sè sempre il modulo di autocertificazione messo a disposizione dal Governo.





I numeri diffusi dalla Regione tutti i giorni con il bollettino mostrano un incremento costante e preoccupante dei nuovi contagi da Covid-19 mentre il sistema sanitario regionale è già in affanno per l'alto numero dei pazienti ricoverati.

Coronavirus Calabria - Aggiornamenti Live

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Provvedimenti e notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.

21 novembre

Ore 10.30 - Test rapidi in modalità drive a Polistena in una tenda allestita da Emergency dal 27 al 15 dicembre. Lo ha annunciato il vicesindaco Michele Tripodi su facebook.

20 novembre

Ore 21.40 - Chiuso Comune di Morano

È risultata positiva al test antigienico una dipendente del comune di Morano Calabro. Pertanto il sindaco, Nicolò De Bartolo, ha deciso in via precauzionale di chiudere la casa municipale da lunedì a mercoledì prossimo.

Ore 21.10 - Contagi al Ps di Cosenza

Un infermiere e 4 operatori socio sanitari che prestano servizio nel Pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata a Cosenza sono risultati positivi al coronavirus. A darne notizia è Luigi Nardi della Rsu infermieri e oss del Sul.

Ore 20.50 - Nuovi letti Covid a San Giovanni in Fiore

All’ospedale di San Giovanni in Fiore sono stati ricavati venti posti letto per ospitare pazienti Covid non acuti, ma bisognosi comunque di cure ospedaliere. Il padiglione è dotato anche di una Tac oltre che di percorsi differenziati a garanzia della sicurezza.

Ore 18.15 – Distribuzione mascherine in Calabria

La Protezione civile della Regione Calabria distribuirà sul territorio un milione di mascherine monovelo “usa e getta”. Questo il programma di distribuzione delle mascherine sul territorio calabrese: provincia di Cosenza: 360mila; provincia di Reggio Calabria: 280mila; province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone: 360mila.

Ore 15.38 - A Corigliano-Rossano positivi due operatori sanitari

Un infermiere del Polo Covid e un medico della divisione di Chirurgia risultati positivi al tampone. Attivato pochi giorni fa, intanto il laboratorio di Microbiolgia registra ritardi circa gli esiti.

Ore 10.57 - Le vittime a Cosenza

Tra le tre vittime di coronavirus segnalate nell'ultimo bollettino trasmesso dall'Asp di Cosenza c'è anche Danilo Montenegro. Il cantastorie della Sila ci ha lasciati all'età di 72 anni. Altri due morti sempre a Cosenza nei reparti dell’Annunziata.

Ore 10.55 - Morto un 60enne vibonese

Dodicesima vittima del Covid, in provincia di Vibo Valentia, dall'inizio della pandemia. Un uomo di 60 anni, residente a Rombiolo, è deceduto nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove era stato ricoverato.

Ore 06.55 - Pubblicato il bando per i Covid hotel

Alla fine la quadratura del cerchio è stata trovata. Il bando che è stata pubblicato a cura della Protezione Civile contiene anche gli importi che eviteranno alla Regione, in questa delicatissima fase di emergenza, di ricevere nuove defezioni da parte delle strutture alberghiere chiamate oggi a recitare la loro parte nel contrasto alla diffusione della pandemia.

19 novembre

Ore 22.04 - L'ospedale di Acri nella rete dei centri covid

L'ordinanza regionale n.82 conferma la possibilità di accogliere pazienti contagiati al "Sant'Angelo". La soddisfazione del sindaco Capalbo: «Un nuovo inizio per la nostra struttura».

Ore 20 – Chiesti test a tappeto a Cassano

Il sindaco di Cassano allo Jonio, Gianni Papasso, ha chiesto alla Regione di mettere in campo una attività di screening per la popolazione residente al fine di contrastare l'aumento dei contagi da Covid-19.

Ore 18.37 - Morta una donna di Cetraro

È morta a causa Covid nell'ospedale di Cosenza. Aveva scoperto di essere positiva al momento del ricovero per sottoporsi ad un intervento chirurgico. In pochi giorni le sue condizioni sono precipitate.

Ore 13.40 – Tamponi processati in Puglia

La Regione Puglia sta supportando la Calabria nell’effettuare i tamponi molecolari. Sono stati inviati 5.000 kit di tamponi e la Regione Calabria ha anche chiesto che fossero processati nei laboratori pugliesi.

Ore 13.10 - Contagi un una rsa di Campana

Nel Cosentino registrati 9 contagi in una residenza per anziani di Campana. Positivi alcuni pazienti e operatori sanitari. Si attende l’esito di ulteriori tamponi.

Ore 13.00 - Sindaco di Laganadi positivo

Michele Spataro ha annunciato sui social di essere positivo al coronavirus, il primo cittadino del comune Reggino è già in isolamento.

Ore 11.30 - I casi nel Vibonese

41 nuovi contagi nle Vibonese. A Nardodipace, piccolo borgo delle Serre di 1.200 abitanti,14 contagi (più uno già noto). Il Dipartimento di prevenzione sta cercando di capire come si sia sviluppato il focolaio. A Vibo, un'infermiera di un reparto dello "Jazzolino" è risultata positiva al Covid: i locali che sono stati sanificati oggi.

Ore 8.30 - Nuovi casi a Corigliano Rossano

Nelle ultime 48 ore la città di Corigliano-Rossano ha fatto registrare ben 45 contagi. Il vertiginoso incremento è dato dallo sfoltimento del numero dei tamponi processati a Cosenza.

18 novembre

Ore 18.48 - Positivi due membri staff Reggina

Con un comunicato, la Reggina -club della Serie B- ha reso noto che due componenti dello staff, facenti parte del gruppo squadra, sono risultati positivi al test del coronavirus.

Ore 18.25 - L'ospedale di Acri verso polo covid

L’ospedale “Sant’Angelo” di Acri - struttura finora dimenticata dal sistema sanitario per il piano di emergenza della Regione Calabria nella gestione del rischio epidemiologico da coronavirus - potrebbe diventare polo Covid.

Ore 16.30 - Altro medico positivo al 118 di Cetraro

È l’ottavo operatore sanitario a risultare contagiato. Sottoposto a test lo scorso 11 novembre, l’esito è arrivato solo oggi e nel frattempo ha continuato a lavorare.

Ore 15.50 - Altri due morti nella casa di riposo di Laino Borgo

Si contano altri due morti nella casa per anziani Rovitti - Grimaldi nel centro di Laino Borgo. Da giorni la struttura era stata attenzionata per la presenza di diversi ospiti risultati positivi ad una indagine epidemiologica interna partita dopo la scoperta del Sars Cov 2 su alcune assistenti della casa per anziani.

Ore 15.12 - Boom di contagi nell'area centrale della Calabria

Esplodono i contagi nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 1.045 tamponi, di questi ben 183 sono risultati positivi.

Ore 14.56 - A Rossano attiva macchina per tamponi

Entra in funzione a cinque mesi dall'acquisto. Nel laboratorio dell'ospedale Giannettasio sarà così possibile analizzare 300 test al giorno.

Ore 14.18 - Morta un'anziana di Caulonia

Ancora un morto in provincia di Reggio Calabria a causa del coronavirus. A perdere la vita un'anziana di Caulonia, nella Locride. Da giorni era ricoverata al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Ore 13.40 - Tre vittime nel Cosentino

Si aggrava il bilancio delle vittime Covid in provincia di Cosenza. Secondo quanto si è appreso, sono tre le vittime registrate nei reparti dell'Azienda Ospedaliera nelle ultime ventiquattr'ore.

Ore 12.45 - Morto un 85enne a Corigliano Rossano

Il polo Covid di Rossano conta la sua quinta vittima: poche ore fa ha perso la vita un 85enne del posto, risultato positivo nei giorni scorsi e affetto da malattie pregresse.

Ore 10.30 - Caos nel conteggio dei casi a Pizzo

I contagiati certificati ed ufficiali comunicati dall’Asp di Vibo Valentia sono a Pizzo 24 dal 27 ottobre scorso alla giornata di ieri, ma a questi vanno aggiunti almeno altre 20 persone risultate positive al test antigenico e che aspettano il molecolare, mentre altre persone sono positive anche al molecolare (i cui tamponi sono stati processati in Puglia) ma non ancora inseriti nella certificazione ufficiale dell’Azienda sanitaria.

Ore 10.20 - Cessaniti chiude tutto

Con ordinanza, il sindaco di Cessaniti Francesco Mazzeo ha disposto la chiusura dei cimiteri, la sospensione di tutte le funzioni religiose, inclusi funerali e messe, la chiusura anticipata alle ore 18 degli esercizi di generi alimentari e di generi di prima necessità. Stop alle attività degli esercizi commerciali e di servizi, (bar, pasticceria, fiorai) anche da asporto.

17 novembre

Ore 20.35 - 680 contagi nel bollettino, Abramo rassicura i cittadini

«L’invito che faccio ai catanzaresi è quello di rimanere calmi: i 680 positivi registrati oggi in tutta la regione si riferiscono ai circa 4mila tamponi che le aziende territoriali, della nostra come di altre province, hanno fatto processare in laboratori pugliesi per smaltire l’arretrato della settimana scorsa».

Ore 19.20 - 12 nuovi posti letto covid all'ospedale di Lamezia

Un reparto Medicina Covid al primo piano dell’ospedale di Lamezia Terme con 12 posti letto e altri dieci di Medicina Covid nell’ospedale di Soveria Mannelli. È questo uno degli aspetti emersi dal colloquio intercorso stamani tra il Commissario Prefettizio dell’Asp di Catanzaro Luisa Latella e una delegazione dell'amministrazione comunale.

Ore 16.06 - 73 casi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

Sono 73 i contagi da Covid 19 accertati nelle ultime 24 nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 749 tamponi.

Ore 15.58 - 18 positivi al test rapido in una rsa a Bruzzano

Un potenziale focolaio di Coronavirus ha fatto scattare il campanello d’allarme all’interno di Villa Salus, residenza sanitaria assistita di Marinella di Bruzzano, nella Locride. A risultare positivi ai test rapidi sono stati 15 pazienti, quasi tutti asintomatici, e tre dipendenti, uno di Palizzi e 2 di Melito Porto Salvo.

Ore 12.55 - Positivi due dipendenti tribunale Castrovillari

Due dipendenti del tribunale di Castrovillari sono risultati positivi al tampone rinofaringeo effettuato durante lo screening fatto su magistrati, dipendenti, operatori e personale giudiziario lo scorso giovedì 12 novembre.

Ore 7.30 – Un morto a Villa San Giovanni

Villa San Giovanni ha registrato nelle scorse ore la prima vittima del Covid. L’uomo è deceduto al Gom di Reggio Calabria.

16 novembre

Ore 23.20 - Due morti a Cosenza

Ancora decessi nell'area del Pollino a causa del diffondersi del contagio da Covid 19. Morti all’ospedale di Cosenza due pazienti provenienti da Morano e da Mormanno.

Ore 22.40 - 24 posti letto al Marrelli hospital

La casa di cura privata Marrelli hospital di Crotone ha messo a disposizione 24 posti letto per ricoverare eventuali pazienti affetti dal covid. Lo rende noto la consigliera regionale dei Democratici Progressisti Flora Sculco.

Ore 19.05 - Nuovi casi nella rsa di Botricello

Si amplia il focolaio all'interno della residenza sanitaria assistenziale Sant'Anna di Botricello: 24 casi accertati.

Ore 18.40 - Proteste a Cosenza

Un nutrito gruppo di commercianti ambulanti ha tenuto un sit-in nel pomeriggio in piazza XI Settembre, a Cosenza, davanti alla prefettura. I manifestanti hanno chiesto tutele verso la loro categoria, ma soprattutto di poter tornare a lavorare al più presto.

Ore 18.12 - Test rapidi a Cirò Marina

A Cirò Marina è stata avviata, nella giornata odierna, l’attività di screening per il contrasto al Covid-19. I primi test sono stati effettuati su docenti e personale Ata.

Ore 16.25 - 81 nuovi positivi tra Catanzaro, Crotone e Vibo

Sono 81 i contagi da Covid 19 accertati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 534 tamponi, di questi 81 sono risultati positivi. Sempre la provincia di Catanzaro quella in cui si registra una maggiore diffusione del virus: oggi ci si attesta su 37 nuovi contagi, 14 nella provincia di Crotone e 30 in quella di Vibo Valentia.

Ore 15.00 - Tensostruttura a Catanzaro

Una tensostruttura "drive through" (Dtd) allestita dall'Esercito per i tamponi a Catanzaro. È quanto verrà realizzato fra domani e mercoledì, su richiesta del sindaco della città Sergio Abramo.

Ore 14.50 - Il sindaco di Acri contro gli ospedali da campo

Il sindaco di Acri Pino Capalbo ha spiegato come, da quando è stata dichiarata l’emergenza sanitaria, abbia segnalato più volte la necessità di potenziare l’ospedale “Sant’Angelo”, chiedendone l’inserimento nella rete degli ospedali Covid o, in subordine, l’utilizzo come ospedale di supporto e decongestione per le strutture ospedaliere di Cosenza e Corigliano Rossano e dunque per poter ospitare i pazienti ospedalizzati non Covid.

Ore 14.31 - Tre nuovi casi a Nicotera

Fanno parte degli oltre 160 contagi comunicati nelle ultime ore dall'Asp di Vibo. Rientrati da Nord, si erano subito posti in isolamento all'insorgere di alcuni sintomi.

Ore 13.50 - Altra vittima a Catanzaro

Un nuovo decesso si è registrato questa mattina nel reparto di Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Ore 11.44 - Dipendente rsa positivo

Un dipendente della casa di riposo SS. Cosma e Damiano di San Cosmo Albanese, nel Cosentino, è risultato positivo al Covid. Immediato l’intervento di sanificazione dei locali e l'attivazione del processo di tracciabilità.

Ore 10.29 - Trasferiti 2600 tamponi da Cosenza a Bari

Tra sabato e domenica la task force dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha trasferito al Policlinico di Bari - Ospedale "Giovanni XXIII", 2.600 tamponi ancora da processare ed effettuati sull'intero territorio provinciale.

Ore 6.59 - Boom di contagi a Vibo

Da giorni si attendevano i risultati dei test, giunti nelle ultime ore dai laboratori di Catanzaro e Bari. Sono oltre 160 i contagi rilevati, sparsi su tutto il territorio provinciale.

15 novembre

Ore 16 - Morto 67enne a Vibo

Salgono a 11 le vittime nel Vibonese dall'inizio della pandemia. L'ultima in ordine di tempo è un uomo sui 67 anni, di Nicotera, che aveva contratto il virus una decina di giorni addietro

Ore 14.55 - 105 nuovi contagi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

Sono 105 i contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 927 tamponi.

Ore 13.15 - Scuole chiuse, protesta a Corigliano Rossano

Presidio pacifico di un gruppo di genitori degli alunni frequentanti gli istituti comprensivi dell’infanzia, delle scuola primarie e secondarie di primo grado contro le ordinanze di chiusura dapprima del sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi e, successivamente, del governatore facente funzioni della Calabria Nino Spirlì.

Ore 12.50 - Focolaio nella filiale catanzarese di Bartolini

Il focolaio ha continuato ad ardere sotto traccia nella filiale catanzarese della Bartolini fino al 10 di novembre. Gli esiti della campagna di screening hanno fatto emergere una situazione più che preoccupante: il bilancio finale parla di 27 casi accertati di positività al coronavirus.

Ore 12.10 - A Cotronei tamponi gratis a tutti i cittadini

Una campagna di screening gratuita su tutto il territorio comunale. La giunta di Cotronei ha approvato la proposta del sindaco Nicola Belcastro in merito alla possibilità che i cittadini residenti si sottopongano, senza alcun onere, a indagine conoscitiva mediante l’effettuazione di tampone rapido nasofaringeo.

Ore 9.10 - Polo Covid Cosenza: tutto quello che non è stato fatto

Dei milioni di euro disponibili, spesi solo le briciole per il Polo Covid di Cosenza. Tra l'Hub del capoluogo e gli spoke della provincia dovevano essere attivati 106 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva e semi-intensiva, ma quasi tutti gli interventi sono rimasti sulla carta

Ore 8.50 - Polo Covid Corigliano Rossano, sistema ancora vulnerabile

Il presidio spoke di Corigliano Rossano appare vulnerabile ai livelli di sicurezza anti-Covid, nonostante la presenza di percorsi dedicati, ai quali si guarda con sospetto soprattutto in fase di ampliamento del Polo Covid per la parte prospiciente la divisione di Nefrologia-Dialisi.

14 novembre

Ore 20.40 - Scuole chiuse in Calabria

In Calabria sono sospese tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, dal 16 al 28 novembre. È quanto prevede la nuova ordinanza (la n. 87) firmata oggi dal presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì.

Ore 18.44 - Un morto a Nocera

Primo morto per Covid a Nocera, in provincia di Catanzaro. Si tratta di un uomo di 72 anni deceduto nella propria abitazione in seguito a complicazioni legate al virus.

Ore 15.30 - 113 casi in Calabria centrale

Sono 113 i casi di covid registrati nella Calabria centrale nelle ultime ore. La provincia di Catanzaro sempre in testa in relazione ai numeri di contagio: 85 quelli registrati nelle ultime 24 ore, 19 nella provincia di Crotone e 9 a Vibo Valentia.

Ore 11.40 - A Reggio scuole chiuse

Il sindaco Falcomatà ha firmato l'ordinanza che entrerà in vigore da lunedì, sono escluse le scuole materne e gli asili nido.

Ore 11.10 A Crotone chiuso lungomare

Il sindaco ha chiuso il lungomare e alcune vie molto frequentate per tutto il weekend. Sarà vietato il traffico veicolare.

Ore 11.03 - Cosenza si prepara per l'ospedale da campo

Vertice in corso con l'esercito a Palazzo dei Bruzi, cui seguirà un sopralluogo per individuare l'area più adatta per la tensostruttura che ospiterà circa 40 pazienti.

Ore 10.48 - Scuole chiuse a Castrovillari

La decisione è stata presa dal sindaco Lo Polito dopo l'accertamento tramite tampone rapido di alcuni contagi che interessano due istituti della città.

13 novembre

Ore 23.10 – Morta anziana a Cosenza

Altra vittima in serata all'ospedale di Cosenza: muore anziana di Morano. La signora, era arrivata al pronto soccorso dell'Annunziata nella giornata di ieri.

Ore 22.58 - 46 casi a San Giovanni in Fiore

A San Giovanni in Fiore altri 46 casi di coronavirus. Da lunedì, al via test rapidi a tappeto.

Ore 20.05 - Nuova ordinanza di Spirlì

Il reclutamento di 150 medici e 150 infermieri professionali per l’assistenza ai pazienti affetti da Covid-19 è stato autorizzato dalla Regione Calabria. Il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, ha firmato questa sera la nuova ordinanza.

Ore 19.39 -Scuole chiuse a Cosenza

Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto ha emanato un'ordinanza con la quale ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale, con decorrenza da lunedì 16 novembre e fino al 21 novembre compreso.

Ore 19.27 - Al via trasferimento pazienti Gom a Gioia Tauro

Quindici pazienti affetti da coronavirus attualmente ricoverati al Grande ospedale Metropolitano di Reggio saranno trasferiti a partire da domani nel nosocomio di Gioia Tauro, riconvertito in struttura Covid.

Ore 19.19 - Spirlì non esclude chiusura scuole

«Non è detto che nelle prossime ore non possa decidere di chiudere le scuole, nonostante quello che dice il ministro competente». Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, intervenendo a Sky Tg24.

Ore 19.03 -30 nuovi posti letto a Malattie infettive del Pugliese

Il reparto del Pugliese Ciaccio di Catazaro diretto da Luigi Cosco era saturo ormai da giorni: «Lo scenario è abbastanza serio, ma serve anche personale».

Ore 17.04 - A Saracena primo caso e scuole chiuse

Si registra il primo contagio di Covid 19 per il comune di Saracena. Il sindaco Renzo Russo ha scelto di ottemperare alla richiesta pervenuta dall'Asp di Cosenza per la sospensione delle attività didattiche in presenza.

Ore 16.24 - Focolaio in un'azienda a Marcellinara

Il primo cittadino Vittorio Scerbo parla di un presunto focolaio, facendo riferimento ai contagi all'interno di un'azienda operante sul territorio e informa di aver chiesto l'intervento dell'Asp per effettuare i tamponi.

Ore 15.25 - Al reparto Covid di Cetraro i primi 10 pazienti

Domani arriveranno i primi 10 pazienti. I posti letto previsti sono in totale 30. Per altre dieci persone il ricovero sarà possibile mercoledì prossimo, mentre gli ultimi dovranno attendere la fine dei lavori.

Ore 15.17 - A Pugliese contagi tra i sanitari

Si tratta di personale dei reparti di Ortopedia e Chirurgia vascolare che occupano lo stesso piano, sottoposto ora a sanificazione. Previsti tamponi per tutti i sanitari coinvolti.

Ore 13.55 - 106 nuovi contagi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

Sono 106 i contagi accertati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 1009 tamponi, di questi 106 sono risultati positivi così distribuiti: 60 nella provincia di Catanzaro, 21 a Crotone e 25 a Vibo Valentia.

Ore 13.26 - Calciatori di San Luca positivi

Dopo i primi casi che si sono registrati nella scorsa settimana, successivamente alla partita di recupero contro il Castrovillari, nel San Luca, nelle ultime ore si sono registrati altri 10 positivi al covid-19.

Ore 12.55 - Scuole chiuse a Castrovillari

Anche il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, ha adottato con propria ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da lunedì 16 di novembre a sabato 28 novembre.

Ore 12.25 - Morto medico di base a Catanzaro

Si è spento nell'unità di Terapia Intensiva dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro un medico di medicina generale di 68 anni che aveva contratto il virus circa un mese fa. Da settimane si trovava infatti ricoverato nel reparto di Malattie infettive ma ieri le sue condizioni di salute si sono aggravate.

Ore 12.05 - 4 sanitari positivi nell'ospedale di Melito Porto Salvo

All'ospedale di Melito Porto Salvo si contano, al momento, 4 contagiati in reparto, una dottoressa e 3 infermieri. Adesso si attende di comprendere la ricostruzione della catena dei contatti che, considerando il ruolo dei sanitari, potrebbe coinvolgere tanto il personale dell’ospedale quanto i pazienti. I

Ore 11.40 - A Crotone parte lo screening a tappeto ai cittadini

Uno screening della popolazione, con particolare attenzione alle fasce deboli, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. È quanto ha deciso di fare l'amministrazione comunale di Crotone che ha istituito una apposita task force di assessori dedicata alla tutela della salute dei cittadini ed opererà in sinergia con l'Azienda sanitaria provinciale di Crotone e i privati.

Ore 11.30 - Altre due vittime nell'ospedale Cosenza

Gli anziani continuano a morire in provincia di Cosenza. Dopo la notizia del decesso di una donna ospite della casa di riposo di Laino Borgo, giunge la conferma di altre due vittime con coronavirus. Entrambi erano stati ricoverati con sintomi nei giorni scorsi nei reparti dell'Azienda Ospedaliera.

Ore 10.25 - La denuncia del vicesindaco di Trebisacce

Denuncia la totale solitudine Giuseppe Campanella, vice sindaco di Trebisacce, e caposala nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Corigliano dove ha contratto il Covid. Isolato da tutto e da tutti dal 26 ottobre scorso, è rinchiuso in casa senza mai aver ricevuto alcuna telefonata da parte di chi è preposto alla trattazione del Covid.

Ore 9.25 - Deceduta una donna all'Annunziata di Cosenza

È deceduta all'ospedale Annunziata di Cosenza una donna di settantacinque anni originaria di Rotonda, ospite della casa per anziani "Rovitti - Grimaldi" di Laino Borgo dove giorni fa era scoppiato un focolaio Covid.

Ore 7.00 - A Reggio Calabria polemica tra il sindaco e l'Asp

Polemica a distanza tra il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e l’Azienda sanitaria provinciale. Nella serata di ieri il primo cittadino ha intimato all’Asp di provvedere con urgenza al trasferimento dei pazienti Covid meno gravi dal Gom all’ospedale di Gioia Tauro, riconvertito centro Covid e in attesa dell’assunzione di personale per entrare in funzione. In tarda serata, la replica dell’Azienda.

Calabria zona rossa: misure e restrizioni

Ecco cosa si può fare e cosa no in Calabria zona rossa dal 6 novembre.

È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.

Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e Cip. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

L'autocertificazione per spostarsi

Servirà l’autocertificazione per potersi spostare anche all’interno del proprio comune, con le nuove misure che hanno portato la Calabria ad essere zona rossa. Come dichiarato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i risultati del monitoraggio dei 21 parametri, hanno condotto alla decisione del Ministro della Sanità di istituire la zona di massima gravità in Calabria.

Ciò significa che non è autorizzato alcuno spostamento che non sia giustificato da ragioni di lavoro, salute o per necessità. L’autocertificazione dovrà essere sempre esibita, in tutte le ore della giornata e non solo dalle 22. È la stessa già in uso dopo il dpcm del 24 ottobre scorso nelle regioni dove vigevano ordinanze più restrittive delle misure nazionali e quindi dove era stato già disposto il coprifuoco.

Gli spostamenti consentiti

Tra le motivazioni che consentiranno gli spostamenti ci sono: