In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.

22 ottobre

Ore 13.55 - Positivo dipendente comunale a Corigliano Rossano

In queste ore è risultato positivo un dipendente comunale, già in quarantena. Attivato, a tal riguardo, l’istituto dello smart-working per l’intero settore in attesa di altri tamponi e delle indagini del Dipartimento Igiene.

Ore 13.20 - 16 casi a Spezzano piccolo

Accertati 16 nuovi casi di contagio da Covid 19 nella casa per anziani 'L'incontro', in località Spezzano piccolo di Casali del Manco, la cui titolare era già stata trovata positiva. I nuovi casi riguardano 14 ospiti e due operatori della struttura, tutti asintomatici.

Ore 13.00 - nuovi casi a Lamezia

Sono sei i nuovi contagi su Lamezia riscontrati fino ad ora nella giornata odierna. I casi in città continuano a crescere in una sorta di effetto domino.

Ore 07.15 - Sette casi a Bagnara

Sette contagi da coronavirus sono stati registrati nelle scorse ore a Bagnara Calabra. Lo rende noto il sindaco Gregorio Frosina che, a seguito delle comunicazioni ricevute dall’Asp di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione, ha provveduto ad emettere ordinanze di quarantena domiciliare nei confronti di 41 persone, residenti nella cittadina.

21 ottobre

Ore 20.30 - Cinque casi a Condofuri

Cinque nuovi casi di coronavirus sono stati registrati a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. Lo conferma il sindaco Tommaso Iaria.

Ore 19.48 - Undici casi a Lamezia

È di undici casi in tutto solo nelle ultime 24 ore la conta dei positivi al Covid a Lamezia. Tra questi diversi bambini, insegnanti, extracomunitari.

Ore 19.30 - Nuovi contagi a Cetraro

Si allarga la fascia del contagio a Cetraro, nelle ultime 24 ore il bilancio conta tre nuovi casi di positività al Covid-19. Solo ieri il sindaco Ermanno Cennamo con un’ordinanza aveva chiuso tutte le scuole di ogni ordine e grado fino alla giornata di sabato 24 ottobre.

Ore 19.09 - A Crotone negativi tamponi Oncologia

Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sui medici e su tutto il personale sanitario del reparto di Oncologia dell'ospedale di Crotone, dove ieri era risultata positiva una paziente chemioterapica.

Il bollettino regionale

Sono 136 i nuovi casi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. È il picco, il numero più alto in regione da inizio emergenza. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione.

Ore 15.29 - A Lamezia positivi un docente e due alunni

Un docente positivo al Liceo Scientifico Galileo Galilei e due alunni nella scuola secondaria “Pitagora”. Cresce di ora in ora il numero di contagi da Covid a Lamezia Terme. Sospese le attività didattiche per l’effettuazione delle procedure di sanificazione.

Ore 15.00 - Posti letto quasi esauriti a Catanzaro

A Catanzaro il reparto di Malattie infettive quasi saturo. Sui 27 posti disponibili, 21 sono già occupati. Si cercano nuove soluzioni.

Ore 14.40 - 33 positivi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

33 nuovi positivi nell'area centrale della Calabria. In particolare, 21 sono riconducibili a contagi registrati nella provincia di Catanzaro, 7 nella provincia di Crotone e 5 a Vibo Valentia.

Ore 13.21 - Positivo dipendente della Cittadella regionale

Nuovo caso positivo di coronavirus. Si tratta di un dipendente della Cittadella regionale del dipartimento Tutela della Salute. La notizia si è appresa in mattinata e ha immediatamente generato allarme. Attualmente risultano in corso gli screening sul personale che è entrato in contatto con il dipendente. Contestualmente saranno sanificati i locali.

Ore 13.11 - Chiuso centro neurogenetica di Lamezia

Chiuso per sanificazione il Centro regionale di Neurogenetica dopo il riscontro di un caso di positività nel personale.

Ore 12.40 - Tre contagi in una clinica nel Reggino

Tre contagi nel Centro di riabilitazione “Nova Salus”, sito in Cannitello di Villa San Giovanni. Lo comunicano i responsabili della struttura. Si tratta di due pazienti e un dipendente.

Ore 12.05 - Dipendente positivo, chiuso Comune di Diamante

Il palazzo municipale di Diamante è stato chiuso perché un dipendente è risultato positivo al Covid-19. Lo ha deciso il sindaco Magorno per permettere la sanificazione degli uffici comunali.

Ore 10.55 - Tamponi preventivi alla Provincia di Cosenza

L'unità mobile dell'Azienda Sanitaria è giunta di buon mattino nella storica sede della Provincia di Cosenza, in piazza XV marzo per procedere ad uno screening collettivo di tutto il personale. Nei giorni scorsi un dipendente è risultato positivo al coronavirus: è residente a Celico, una delle zone rosse della Presila.

Ore 10.50 - A Lamezia chiusi Tribunale, Inps e Agenzia delle entrate

Sale a trenta il numero dei positivi al Covid a Lamezia. Ieri sono stati cinque i casi riscontrati e riguarderebbero persone impiegate in uffici pubblici. A causa della positività di un avvocato è stato quindi chiuso il Tribunale di Lamezia Terme. Chiusi anche Inps e Agenzia delle entrate.

Ore 10.05 - Sei nuovi casi a Palmi

Ci sono 6 nuovi contagiati da Covid-19 a Palmi. Ne dà notizia il Comune della popolosa città del Reggino attraverso la pagina di Facebook istituzionale.

Ore 7.45 - A Cosenza tre ricoveri e malattie infettive quasi satura

Nella giornata di ieri, 20 ottobre, nel reparto di malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza, si sono registrati quattro nuovi ricoveri ed un decesso. Poi nel corso della notte appena trascorsa, altre tre persone positive al coronavirus sono giunte con sintomi al nosocomio bruzio. Il tampone ha rivelato anche per loro il contagio e la tac ai polmoni la necessità di trattenerli in ospedale.

Ore 6.26 - Tre positivi a Marina di Gioiosa, chiuse due scuole

Nelle scorse ore si sono registrati tre casi di positività al Covid-19 a Marina di Gioiosa, centro della costa ionica Reggina, e il sindaco Geppo Femia ha sospeso le attività didattiche in due scuole.

20 ottobre

Ore 19.10 - Positivo dipendente, chiusa scuola a Rosarno

Un collaboratore scolastico della scuola dell'infanzia Contrada Bosco di Rosarno è risultato positivo al coronavirus. Contagiati anche i componenti della sua famiglia. Per tale motivo l'amministrazione comunale ha proceduto a chiudere la scuola «in attesa di definire con l'Asp ulteriori provvedimenti».

Ore 19.05 - A Crotone chiuso un reparto dell'ospedale

Un reparto dell'ospedale di Crotone è stato chiuso, e sarà riaperto domani, per consentire la sanificazione dei locali dopo che un paziente è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto l'azienda Sanitaria provinciale che ha anche specificato che sono otto e non nove i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nel territorio della provincia di Crotone.

Ore 18.15 - Zona rossa prorogata al campo migranti di Rosarno

È stata prorogata fino alle 20 del 26 ottobre la zona rossa istituita nel campo container di contrada Testa dell'Acqua di Rosarno dove sono, nei giorni scorsi, stati individuati 20 migranti positivi al Covid. L'istituzione della zona rossa nel campo rosarnese degli stagionali africani risale al 13 ottobre scorso.

Ore 17 - Chiuse le scuole a Cetraro

Ordinanza del sindaco Cennamo a Cetraro che chiude tutte le scuole.

Il bollettino regionale

Lieve calo dei contagi in Calabria. Sono 94 i nuovi casi positivi nel bollettino diramato oggi dalla Regione Calabria.

uomo di 73 anni di Casali del Manco é morto di coronavirus. L'uomo era stato ricoverato nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza il 18 ottobre. Salgono a 105 i morti per coronavirus in Calabria.

Ore 14.41 - 17 contagi nell'area centrale della Calabria

Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 567 pazienti, di questi 17 sono risultati positivi. In particolare, 6 nella provincia di Catanzaro, 9 nella provincia di Crotone e 2 a Vibo Valentia.

Ore 12.15 – Sacco positivo al coronavirus

L'orafo crotonese Gerardo Sacco è stato trasferito a Catanzaro dopo esser risultato positivo al Covid 19. È sintomatico ma la diagnosi non ha fatto registrare particolari complicanze.

Ore 11.28 - Positivo titolare struttura anziani

Si attendono i risultati sui tamponi effettuati all'interno di una comunità alloggio per anziani di Spezzano Piccolo, nel comune di Casali del Manco in provincia di Cosenza, dichiarato "zona rossa" due giorni fa. I test si sono resi necessari a seguito della positività della titolare della struttura.

Ore 10.10 - Ispezione Nas a Cosenza

Ispezione Nas all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dopo il contagio in ortopedia. Il sopralluogo del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei carabinieri per la verifica del corretto uso dei dispositivi di sicurezza e delle modalità di accesso ai reparti da parte di utenti e visitatori.

Ore 6.30 - Altri casi nel Reggino

Altri contagi da coronavirus registrati in provincia di Reggio Calabria nelle ultime ore. I casi riscontrati a Gioia Tauro e San Ferdinando.

19 ottobre

Ore 20.35 - A Bovalino altri 4 casi

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus a Bovalino. Nella giornata di oggi sono stati accertati 4 nuovi positivi. Il bilancio dei contagiati è dunque salito a quota 30. Altri contagi si registrano ad Anoia, Reggio citta, Campo Calabro.

Ore 18.35 - Vigile del fuoco positivo a Bianco

Un vigile del fuoco in servizio presso la sede di Bianco, in provincia di Reggio Calabria, è risultato positivo al coronavirus. L’uomo è asintomatico e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La notizia è stata confermata nelle scorse ore dal coordinatore provinciale Fp – Cgil Vigili del Fuoco Reggio Calabria, Roberto Daniele Megali.

Ore 18.05 - Studente positivo in un liceo di Polistena

Uno studente del liceo Rechichi di Polistena è risultato positivo al Covid- 19. È la dirigenza dell'istituto superiore della Piana di Gioia Tauro a comuncarlo.

Ore 17.05 - A Spezzano Sila si teme l'istituzione della zona rossa

Stretto tra i comuni di Celico e Casali del Manco, c'è l'abitato di Spezzano della Sila. Il sindaco, Salvatore Monaco, nei giorni scorsi ha adottato alcune misure preventive precauzionali per limitare il contagio, appena si è iniziato ad avere contezza della presenza di numerosi soggetti positivi nell'area presilana oggi interessata da un focolaio importante.

Ore 17.00 - Il bollettino regionale

Nuovo record di contagi in Calabria segnato nelle ultime 24 ore. Sono 108 i nuovi positivi riportati nel bollettino della Regione diramato oggi. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 238.117 soggetti per un totale di tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Ore 16.45 - Lezioni sospese all'istituto Einaudi di Lamezia

La donna che presta servizio nell’Istituto Einaudi di Lamezia è risultata positiva al Covid-19. Oggi si è proceduto alla sanificazione dei locali e le lezioni sono state sospese. Riprenderanno regolarmente domani mattina. Al momento i positivi in città sono 24.

Ore 16.20 - Un positivo all'ospedale Annunziata di Cosenza

Degente del reparto di ortopedia e traumatologia dell'Annunziata positivo al tampone dopo aver ricevuto la visita di un familiare proveniente da Casali del Manco e oggi a sua volta in isolamento perché risultato affetto dal Covid

Ore 14.42 - Due nuovi casi a Catanzaro e Vibo

Sono due i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 201 pazienti, di questi solo due sono risultati positivi. Nello specifico, i nuovi contagi sono stati registrati nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia.

Ore 12.34 - Nel Reggino positivo un sindaco

Ancora un caso positivo nel Reggino. A risultare contagiato, il sindaco di Calanna Domenico Romeo. Lo annunciato lui stesso con un post sul suo profilo Facebook. Si trova in isolamento domiciliare ed è asintomatico.

Ore 12.30 - Dipendente Inps positivo

Chiusa l’Agenzia territoriale Inps di Scalea a causa della riscontrata positività di un dipendente in servizio nella medesima sede. Disposti i tamponi per i colleghi.

Ore 10.42 - Positiva docente e tamponi agli studenti

Questa mattina lunghe code al centro di Igiene e Prevenzione dell’area urbana di Rossano dove gli studenti di una scuola sono sottoposti a tampone a causa di un docente (ora fuori regione) che ha contratto il coronavirus.

Ore 6.38 - Nuovi casi nella Locride

A Bovalino salgono a 26 i positivi, a Locri altri due casi. I nuovi contagiati si trovavano già tutti in quarantena perché collegati ai casi riscontrati nei giorni scorsi. Chiuse tre scuole. Il sindaco Calabrese preoccupato per «una sanità ospedaliera totalmente inadeguata ad affrontare una possibile situazione di emergenza»

18 ottobre

Ore 22.00 - Conte presenta il nuovo decreto

Il premier Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi ha presentato il nuovo Dpcm con le nuove misure anti-covid. Le scuole rimangono aperte con un incremento della didattica a distanza per le superiori. Previsto più smart working e la possibilità per i sindaci di chiudere vie o piazze per evitare assembramenti.

Ore 20.10 - Casali del Manco e Celico zona rossa

La Regione Calabria ha istituito due nuove zone rosse: si tratta di Celico e Casali del Manco, in provincia di Cosenza.

Ore 19.40 - Nuovi contagi nel Reggino

A Rosarno, registrati altri 12 nuovi contagi. Sospese lezioni per una classe dell’istituto Marvasi Vizzone dopo un caso positivo. A Villa San Giovanni i contagi salgono a 7.

Ore 16.44 - Un caso a Mormanno

Nuovo caso di coronavirus in provincia di Cosenza. Si tratta di una donna di Mormanno entrata in contatto con un soggetto positivo.

Ore 16.30 - Il bollettino regionale

Resta alto il numero dei contagi da Covid-19 in Calabria. Sono 78 quelli registrati nel bollettino regionale odierno. Nel documento si fa presente che, ad oggi, sono stati sottoposti a test 236. 641 soggetti per un totale di 238.747 tamponi eseguiti.

Ore 15.58 - Bimbo positivo a Belcastro

A Belcastro - centro del Catanzarese - positivo un bimbo frequentante l’istituto comprensivo. Disposta la chiusura della scuola.

Ore 15.30 - Chiusa Corte appello Reggio

Chiusa fino a domani a mezzogiorno la Corte d’Appello di Reggio Calabria per sanificazione di aule e uffici. Il provvedimento d’urgenza si è reso necessario dopo che un giudice è risultato positivo al tampone.

Ore 14.20 - Sei casi a Taurianova

Altri 6 nuovi casi positivi di Coronavirus sono stati accertati a Taurianova. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale attraverso la sua pagina Facebook.

Ore 14.15 -Casali del Manco e Celico possibili zone rosse

Possibili "zone rosse" a Celico e Casali del Manco. È quanto stanno valutando i dirigenti della Regione a seguito delle indicazioni dei sanitari della task force dell'Asp di Cosenza inerenti il focolaio dei comuni della Presila cosentina.

Ore 11.20 - A Bovalino aumentano i contagi ma sindaco esclude zona rossa

Continuano a salire i casi di Covid-19 a Bovalino. Rispetto all’ultimo aggiornamento sono stati accertati altri 5 nuovi contagiati. Il totale adesso ammonta a 19 cittadini positivi, tutti posti in isolamento domiciliare, ma il sindaco non vuole sentire parlare di zona rossa.

Ore 9.45 - Medico positivo all'ospedale di Polistena

Un medico del reparto di chirurgia dell'ospedale di Polistena è risultato positivo al Covid-19. Il risultato del tampone a cui era stato sottoposto è stato comunicato nella tarda serata di ieri. Si attende adesso l'ufficialità della Direzione sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria.

Ore 7.40 - All'Unical sperimentazione cura contro il virus

La ricerca sulla efficacia dei polimeri ingegnerizzati messi a punto dalla Macrofarm, spin-off dell'Università della Calabria, in grado di bloccare la replicazione del Covid, intrapresa nel mese di marzo all'indomani della diffusione in Italia della pandemia, ha raggiunto risultati incoraggianti. Ma per proseguire la sperimentazione occorre un budget importante.

17 ottobre

Ore 20.15 - A Lamezia altri due positivi

Un insegnante e un giovane. Aumenta di due persone la conta a Lamezia dei positivi al coronavirus. Sono quindi attualmente positive 24 persone.

Ore 16.49 - Il bollettino regionale

Ancora alto il numero dei nuovi casi positivi in Calabria. Oggi sono ben 94. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione.

Ore 16.00 - Negativi calciatori e staff del Crotone

Sono tutti negativi i tamponi eseguiti questa mattina su calciatori e staff del Crotone dopo la positività dell'attaccante Denis Dragus.

Ore 16.00 - La tendopoli di San Ferdinando è zona rossa

Zona rossa anche nell'area industriale di San Ferdinando dove è presente la tendopoli che ospita i migranti. È quanto deciso dalla nuova ordinanza emessa dalla Regione Calabria.

Ore 13.32 - Sette casi tra Catanzaro e Crotone

Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 412 pazienti, sette sono risultati postivi: sono divisi tra le province di Catanzaro e Crotone.

Ore 11.22 - Primo caso a Rocca Imperiale

Primo contagio da Covid-19 a Rocca Imperiale dall'inizio della pandemia. A darne notizia il sindaco Giuseppe Ranù con un post su Facebook: «Il cittadino interessato ha già spontaneamente adottato le opportune cautele, insieme alla sua famiglia».

Ore 9.21 - Crotone calcio in isolamento

Un calciatore del Crotone è risultato positivo al Covid-19. Di rientro dagli impegni con la nazionale rumena Under 21, Denis Dragus è risultato contagiato. Gli altri membri della squadra sono negativi e si trovano in una struttura ricettiva del posto senza contatti con l'esterno.

16 ottobre

Ore 22.30 - Due casi nel Vibonese

Due nuovi casi di coronavirus registrati a Zaccanopoli e Francica, in provincia di Vibo Valentia.

Ore 21.10 - 4 casi a Polistena

Ci sono quattro nuovi casi di Covid a Polistena, tutti all’interno dello stesso nucleo familiare. Lo conferma il vice sindaco della città Michele Tripodi, con un post sui social

Ore 20.00 - Chiuso reparto ospedale Reggio

Tre infermieri e un paziente positivi al Covid. Per questo motivo è stato chiuso il reparto di Ortopedia e Traumatologia del Grande ospedale metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria.

Ore 18.30 - Scuola chiusa a Soverato

Un collaboratore scolastico dell’istituto elementare di via Olimpia a Soverato è risultato positivo al Covid-19 e in maniera precauzionale chiudiamo la scuola fino a lunedì per effettuare la sanificazione. Lo riferisce il sindaco Alecci.

Il bollettino regionale

Non sono mai stati tanti in Calabria da inizio epidemia: il bollettino odierno della Regione riporta 102 nuovi casi positivi al coronavirus. La provincia di Reggio ancora la più colpita con 56 casi. Le persone attualmente in terapia intensiva sono quattro. Sul territorio calabrese da inizio emergenza sono stati eseguiti oltre 233mila tamponi.

Ore 15.09 - Un caso a Lamezia

Un nuovo caso positivo e una guarigione in città. Sono attualmente 23 i contagiati. Domani ripresa delle lezioni nel plesso Rodari e nella scuola secondaria di primo grado Ardito dove un'insegnante è risultata affetta da Covid.

Ore 14.05 - San Ferdinando, 17 nuovi positivi nel campo migranti

Quattordici migranti ospiti nella tendopoli di San Ferdinando sono risultati positivi al Convid-19 dopo l'effettuazione di 30 tamponi. A questi si devono aggiungere altri tre positivi tra gli operatori dell'associazione Guardie Ambientali che gestiscono il campo.

Ore 13.47 - 20 nuovi positivi Catanzaro e 3 Crotone

Esplodono i contagi nella provincia di Catanzaro. Nelle ultime 24 ore il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 684 pazienti, di questi ben 23 sono risultati positivi al Covid 19. In particolare, 20 sono riconducibili a tamponi provenienti dalla provincia di Catanzaro e 3 dalla provincia di Crotone.

Ore 13.30 - Chiuse per due giorni le scuole a Sersale

Tutte le scuole di Sersale, in provincia di Catanzaro, resteranno chiuse oggi e domani a causa della positività al Covid-19 di quattro persone, che si aggiungono ad un residente risultato positivo nei giorni scorsi.

Ore 12.55 - Positivi due dipendenti Azienda ospedaliera di Cosenza

Due casi di Covid-19 sono stati accertati tra i dipendenti dell'amministrazione dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, su 150 tamponi eseguiti.

Ore 12.50 - Cosenza, quattro positivi all'Unical

Quattro studenti dell’Università della Calabria sono risultati positivi al Covid-19. Secondo quanto appreso sarebbero tutti asintomatici. Due dei quattro ragazzi sono cosentini, gli altri due di altra provincia.

Ore 12.05 - Due studenti positivi, chiusa scuola a Belvedere Marittimo

Chiusura immediata delle attività didattiche dell'istituto della scuola secondaria di primo grado "Padre Giuseppe Puglisi", situata nella frazione marina di Belvedere Marittimo, a causa di verificata positività da Covid-19. È quanto ha ordinato il sindaco della città altotirrenica, Vincenzo Cascini, dopo che alcuni studenti sottoposti ai tamponi antigenici del test rapido sono risultati positivi al coronavirus.

Ore 12.00 - Un nuovo positivo a Corigliano Rossano

Una donna 48enne è risultata positiva al tampone in queste ore ed è stata trasferita a Cosenza alla divisione destinata alle malattie infettive e tenuta in osservazione.

15 ottobre

Ore 21.53 - Torre di Ruggiero è zona rossa

Nel piccolo comune del Catanzarese sono 14 i casi positivi. L'ordinanza firmata dal vicepresidente Spirlì prevede il divieto di accesso e allontanamento nonché la sospensione delle attività commerciali, produttive e scolastiche.

Ore 20.55 - Sant'Eufemia è zona rossa

Dopo la vicina Sinopoli, anche il comune di Sant’Eufemia diventa “zona rossa”. È quanto deciso dalla Regione Calabria che, con ordinanza odierna ha disposto la “chiusura” del comune aspromontano che, nella giornata di ieri, era arrivato a 20 casi positivi.

Ore 16.30 - Il bollettino della Regione Calabria

Più 39 casi positivi al coronavirus nel bollettino della Regione Calabria. Ad oggi sono stati sottoposti a test 228.529 soggetti per un totale di 230.635 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Ore 15.10 - Dua casi a Castrovillari

A Castrovillari registrati due nuovi contagi: si tratta di un militare e di una badante. Indagini per ricostruire tutti i contatti.

Ore 15.00 - Infermiera positiva al Pugliese di Catanzaro

È risultata positiva al Covid 19 una infermiera in servizio nell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. In queste ore il personale si sta sottoponendo a screening benché, fonti sanitarie, rassicurino sul basso rischio di contagio all'interno del nosocomio.

Ore 14.20 - I contagi nelle scuole

Il Ministero dell’Istruzione comunica che, alla data del 10 ottobre, gli studenti contagiati sono pari allo 0,080% (5.793 casi di positività), per il personale docente la percentuale è dello 0,133% del totale (1.020 casi), per il personale non docente si parla dello 0,139% (283 casi).

Ore 14.00 - Positivo dipendente Azienda ospedaliera Cosenza

Un lavoratore del settore amministrativo ha contratto il coronavirus. L'Asp fa sanificare i locali, tutti gli altri impiegati in strada in attesa di sottoporsi al test per escludere ulteriori contagi

Ore 13.51 - Chiusa scuola a Lamezia

Sono sospese domani le lezioni nel plesso dell’Infanzia Rodari e nella scuola secondaria di primo grado Pietro Ardito. Lo comunica il dirigente Lorenzo Benincasa dopo che nei giorni scorsi è stata riscontrata la positività al coronavirus in una docente.

Ore 13.30 - Anziana ricoverata a Cosenza

Una donna di settantacinque anni residente a Frascineto è risultata positiva al Covid 19. L'anziana è stata trasferita in ospedale a Cosenza.

Ore 8.15 - Chiusa scuola a Palmi

Il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio ha disposto nelle scorse ore la chiusura del plesso della scuola di Taureana ai fini cautelativi, dopo il caso di una bimba positiva al coronavirus.

14 ottobre

Ore 23.10 - C'è un nuovo positivo a Rosarno

Il sindaco Giuseppe Idà ha fatto sapere che «poco fa l’Aspci ha comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di un ragazzo maggiorenne, che non ha nulla a che fare con la vicenda del campo container di contrada Testa dell’Acqua, per il quale ieri la presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha emanato un'ordinanza ad hoc.

Ore 22.40 - Locri, chiuso domani il liceo Scientifico

Il liceo Scientifico di Locri domani 15 ottobre resterà chiuso. La decisione è stata assunta dopo la scoperta della positività al Covid-19 da parte di alcuni studenti. A dare la notizia è il sindaco di Locri Giovanni Calabrese dalla sua bacheca di Facebook.

Ore 22.05 - A Spezzano della Sila scuole chiuse

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado nel confinante comune di Spezzano della Sila. Un provvedimento emesso in via precauzionale dal sindaco Salvatore Monaco, per procedere alla sanificazione di tutti i locali.

Ore 22.00 - A Celico 10 positivi

Il bollettino ufficiale diffuso dall’Azienda Sanitaria Provinciale nel pomeriggio parla di complessivi dieci casi asintomatici di coronavirus nel territorio di Celico, ma altri tamponi effettuati nella giornata odierna devono essere ancora processati e si teme che il numero di questo focolaio, possa crescere.

Ore 19.49 - Salgono i contagi a Lamezia

Ancora un positivo a Lamezia Terme. Quattro nelle ultime 24 ore. Sale così a 21, al netto delle guarigioni, il numero dei contagiati da coronavirus in città. Ieri erano stati tre i contagi, tra questi una donna di San Mazzeo, un’insegnante.

Ore 19.15 - Un nuovo caso a Stefanaconi

Si registra un nuovo caso di positività al coronavirus Sars-Cov2 nell’ex zona rossa di Stefanaconi. A circa due settimane dalla fine del lockdown locale – periodo coinciso con l’assenza di nuovi casi – e dopo il doloroso decorso della malattia di uno dei primi contagiati deceduto in ospedale a Cosenza, il Covid19 torna a colpire interessando una persona già sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie e, dunque, già in quarantena cautelare.

Ore 18.30 - Due nuovi positivi a Palmi

A Palmi ci sono due nuovi casi di Covid-19. Secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio, attraverso il profilo Facebook del Comune, i due nuovi positivi sono legati ai due casi riscontrati l'11 ottobre scorso.

Ore 18.25 - Positivo a un battesimo, chiusa Cattedrale

È successo a Lungro, nel Cosentino. Chiusi per due giorni gli uffici comunali e la Cattedrale "San Nicola di Mira". Entrambe le strutture dovranno essere sanificate. Tutti i partecipanti alla cerimonia saranno sottoposti a tampone.

Il bollettino regionale

Sono 60 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. Reggio continua ad essere la provincia più colpita con 39 nuovi positivi. Da inizio emergenza sono oltre 228mila i tamponi eseguiti.

14.40 - Quattro casi nel Reggino

Altri quattro casi di coronavirus sono emersi nelle scorse ore in provincia di Reggio Calabria.

Ore 14.04 - Positivi due bambini a Catanzaro

Sono alunni della scuola elementare D'Errico, già chiuso nei giorni scorsi dopo che era risultata positiva un'insegnante. Nuovi casi anche a Sersale, Lamezia Terme e uno nel Crotonese.

Ore 12.53 - Soverato, chiude l'alberghiero

Il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci ha disposto con un'ordinanza, la chiusura dell'istituto Alberghiero per oggi e domani, 15 ottobre, perché un collaboratore della scuola è risultato positivo al Covid-19.

Ore 11.40 - A Chiaravalle chiuse le scuole

Il sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato, ha deciso con ordinanza, di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. La decisione è scaturita in considerazione «delle operazioni di screening effettuate, a seguito dei contagi registrati nel vicino comune di Torre di Ruggiero» dove è stato accertato un caso di positività al Covid-19 di uno studente frequentante l'Iis Enzo Ferrari.

Ore 10.30 - Le richieste dei sindaci della Locride

Processare i tamponi presso il laboratorio analisi dell’Ospedale di Locri. È quanto hanno chiesto a gran voce i sindaci del comprensorio, riunitisi d’urgenza a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, con un aumento considerevole dei casi positivi di Coronavirus sul territorio.

Ore 9.35 - Chiuse due scuole a Cosenza

Due istituti scolastici chiusi dopo la scoperta della positività al Covid di una docente. Contagiato anche un dipendente degli uffici della Regione di viale Crati.

13 ottobre

Ore 22.00 - Due casi a Bagnara

Altri due casi di positività al coronavirus sono stati registrati nelle scorse ore a Bagnara Calabra. I contagi nella cittadina del Reggino salgono così a cinque.

Ore 20.30 - Campo container di Rosarno zona rossa

La governatrice della Calabria, Jole Santelli ha emesso nel tardo pomeriggio un’ordinanza con la quale istituisce la zona rossa nel campo container di Rosarno.

Ore 19.26 - Un caso a Sersale

C'è un nuovo caso positivo al coronavirus a Sersale, cittadina del Catanzarese. Questo il motivo per cui il sindaco Salvatore Torchia in via precauzionale ha deciso di "chiudere" due classi in due istituti scolastici, frequentati dai figli della donna risultata positiva al Covid-19.

Ore 14.00 - Un caso a Canolo

Un caso di positività al coronavirus è emerso nelle scorse ore nel piccolo comune di Canolo, in provincia di Reggio Calabria. La notizia viene confermata dal sindaco Rosario Larosa con una comunicazione sul sito dell’ente (emessa nella giornata di ieri, 12 ottobre).

Ore 13.10 - Boom di contagi nel Catanzarese

Sono dodici i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio ha eseguito gli screening su 167 pazienti. Si tratta di tamponi tutti riferibili alla provincia di Catanzaro e in gran parte provenienti dal comune di Torre di Ruggiero.

Ore 11.54 - In Calabria solo 6 terapie intensive in più

Arranca il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, nonostante le rassicurazioni della governatrice che a marzo favoleggiava di incrementi che dopo sei mesi appaiono ancora lontanissimi.

Ore 11.15 - Migranti protestano a Fuscaldo

Questa mattina alcuni migranti ospiti del Cas di Fuscaldo hanno inscenato breve ma intensa protesta, lamentando l'insofferenza all'isolamento a cui sono sottoposti e occupando strada statale 18 con valige e oggetti ingombranti.

Ore 10.55 - Unical, gli anticorpi sintetici bloccano il virus

«Gli anticorpi ‘anti Covid’ progettati e sintetizzati dai ricercatori dell’Unical e dello spin-off Macrofarm sono capaci di inibire significativamente la replicazione di SARS-CoV-2». Lo comunica l'Università della Calabria riferendo dei risultati «molto promettenti dei primi test condotti sul virus isolato da pazienti».

Ore 6.51 - Conte firma il nuovo Dpcm

Bando alle feste private al chiuso o all'aperto e «forte raccomandazione» a evitare di ricevere in casa, per cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici non conviventi. Sono le principali novità del nuovo dpcm firmato nella notte, che sarà in vigore per i prossimi trenta giorni.