In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.

7 novembre

Ore 20.20 - Due nuovi casi a Nocera Tirinese

Sono 5 in totale i casi di Covid-19 accertati a Nocera Terinese, lo si apprende da un post sulla pagina facebook del comune del lametino. Questi due si aggiungono a quelli già rilevati lo scorso giovedì.

Ore 20.15 - Ospedale Catanzaro, verso attivazione 30 nuovi posti letto

Alla fine la risposta al crescente aumento di contagi e, dei conseguenti ricoveri, giunge dall'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. L'ospedale trova una soluzione in emergenza nel recinto di casa sua, con 30 posti in più, senza ottenere l'appoggio dell'ateneo che più volte si è rifiutato di mettere a disposizione gli ampi spazi inutilizzati del corpo C del campus universitario.

Ore 19.30 - Richiesta d'aiuto degli operatori della Rsa di Laino Borgo

Situazione «molto drammatica» - afferma il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo - quella che si vive nella comunità alloggio per disabili "Casa della divina provvidenza Rovitti - Grimaldi" nel centro di Laino Borgo, diventata un focolaio di Covid-19.

Ore 18.50 - Vibo, denuncia di una ragazza: mia zia in ambulanza per sei ore

Cristina racconta in modo accorato l’incubo che sta vivendo la sua famiglia. «Mia zia è in ospedale. Ha una seria insufficienza respiratoria e adesso è assistita con la ventilazione polmonare. Vi è arrivata per sospetto Covid ed è rimasta sei ore in ambulanza, prima che la stanza Covid del Pronto soccorso si liberasse e fosse sottoposta a tampone».

Ore 18.45 - A Pizzoni 9 nuovi positivi

Salgono a 13 i casi di positività al coronavirus Sars-Cov2 nel piccolo centro di Pizzoni, nell’entroterra vibonese. Dopo i quattro casi positivi resi noti nella giornata di ieri (tra loro anche il sindaco Vincenzo Caruso e l’assessore Maria Concetta Massa) in paese si registrano 9 nuovi casi.

Ore 18.20 - Ambulanze ancora in fila al Ps di Catanzaro

Torna lo spettro dell'emergenza all'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Da questo pomeriggio e ancora adesso, il pronto soccorso è nuovamente intasato da ambulanze con a bordo pazienti barrellati affetti da Covid in attesa di un ricovero.

Ore 18.05 - Nuovo decesso a Catanzaro

Sale a 41 il bilancio dei decessi per le complicanze dovute all'infezione da coronavirus nella provincia di Catanzaro. Nella serata di ieri si è registrata una nuova vittima nel reparto di Terapia intensiva dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Ore 17.55 - Il bollettino regionale

Nuova impennata dei contagi da Covid-19 nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati riscontrati 392 nuovi positivi. Un triste record registrato nella nostra regione e riportato nel bollettino regionale quotidiano.

Ore 17.40 - Reparto covid in allestimento a Cetraro

La commissaria dell’Asp di Cosenza, Cinzia Bettellini, accompagnata dal responsabile dell’area tecnica, il dottor Pignatari, ha effettuato un sopralluogo all’ospedale di Cetraro per verificare i percorsi del neo reparto covid-19.

Ore 15.35 - Chiuso il cimitero a Cassano sullo Ionio

Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso con una propria ordinanza ha disposto la chiusura del cimitero, per contrastare l'aumento dei casi di Covid-19.

Ore 15.00 - Focolaio nella Rsa di Laino Borgo

Ci sono solo 3 oss ed un responsabile a prendersi cura degli anziani della casa di accoglienza "Rovitti - Grimaldi" nel cuore di Laino Borgo che da stanotte è diventato un focolaio Covid.

Ore 14.30 - 101 casi nella Calabria centrale

101 nuovi casi sono emersi tra Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia in un giorno. Inoltre sono stati processati anche 188 tamponi provenienti dalla provincia di Cosenza, 17 i contagi accertati.

Ore 13.30 - 54 casi a Gioia Tauro

Sono 54 i casi in totale a Gioia Tauro. Lo ha reso noto il sindaco Aldo Alessio in un post sui social.

Ore 13.06 - Scuole chiuse a Crotone

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha disposto da lunedì 9 novembre e per la durata di quindici giorni, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città.

Ore 10.15 – Niente elezioni comunali

Elezioni rinviate a Delianuova e Siderno: la decisione arriva dal Consiglio dei ministri. La scelta dovuta alla particolare situazione epidemiologica. Le consultazioni elettorali si svolgeranno entro il 31 marzo 2021

6 novembre

Ore 22.48 - Altro decesso a Cosenza

Un decesso nel reparto di pneumologia dell’ospedale dell’Annunziata. A perdere la vita un uomo di 77 anni.

Ore 22.05 - Sospese lezioni in una scuola di Cosenza

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha, con un'ordinanza, disposto, in via cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza di alcune classi dell'Istituto comprensivo “Don Milani-De Matera”, allocate alla Città dei ragazzi. La decisione dopo la positività di una insegnante.

Ore 21.30 - Positivo Pippo Caffo

Ai contagi emersi nella squadra Vibonese calcio, si aggiunge anche positività del presidente Pippo Caffo.

Ore 21.00 - 39 casi nella Valle del Crati

I casi di contagio da Covid-19, confermati oggi in provincia di Cosenza sono stati 39. A preoccupare dagli ultimi dati diffusi direttamente da alcuni Comuni, è l'area della Valle del Crati dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 36 nuovi positivi tra Bisignano, Rose, Luzzi ed Acri.

20.55 - 19 casi a Rosarno

Altri 19 casi di coronavirus sono stati accertati nelle scorse ore a Rosarno. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Idà parlando di «Un aumento allarmante del numero dei positivi».

Ore 20.10 - 12 nuovi posti Covid a Catanzaro

Altri 12 posti letto dedicati al Covid, in aggiunta ai 20 già operativi suddivisi in sub intensiva e medica, saranno attivati al Policlinico universitario "Mater Domini" di Catanzaro per un totale di 32.

Ore 19.57 - 92 casi attivi a Taurianova

Sale ancora il numero delle persone positive al Covid-19 a Taurianova, fino a raggiungere quota 92. Solo nelle ultime ore registrati 13 nuovi casi di contagio.

Ore 17.57 - Salgono i contagi a Gioia Tauro

Sono attualmento 49 i casi in città. Il primo cittadino Aldo Alessio si dice preoccupato: «Anche con questi piccoli numeri, il sistema sanitario è già collassato». E sulla zona rossa: «La difesa della salute viene prima di tutto, la Regione trovi soluzione per uscirne». E rilancia sulla nave ospedale.

Il bollettino della Regione

Sono 264 i nuovi casi positivi al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Calabria. Quattro i morti. Lo riporta il bollettino della Regione. Da inizio emergenza sul territorio regionale sono stati effettuati oltre 292mila tamponi.

Ore 16.29 - Al 118 di Cetraro 7 casi

Si allarga il focolaio al 118 di Cetraro. A risultare positivi tre infermieri, tre autisti e un medico. Quest'ultimo si trova ancora ricoverato. Polemiche sulla scarsa fornitura di dispositivi di protezione individuale.

Ore 15.16 - A Cassano due docenti positivi

Nella frazione di Doria due insegnanti positivi e scuole chiuse. Il sindaco ha inoltre invitato il prete a mettersi in isolamento dopo aver celebrato un funerale a seguito del quale sono emersi alcuni contagi.

Ore 15.10 - Mormanno acquista tamponi

A Mormanno, il sindaco Regina rende nota la difficoltà dell’Asp di Cosenza ad effettuare i tamponi per carenza di kit: «Li compreremo noi».

Ore 15.00 - 98 contagi nella Calabria centrale

Sono 98 i casi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 887 tamponi.

Ore 14.06 - Un morto a Soveria Mannelli

Nuova vittima del coronavirus in provincia di Catanzaro: si tratta di un cittadino di Soveria Mannelli, deceduto nella notte. Lo rende noto il sindaco, Leonardo Sirianni.

Ore 10.55 - Docente positivo a Corigliano Rossano, chiude una scuola

Docente positivo alla scuola secondaria di primo grado “V.Tieri” di Corigliano. Disposto il provvedimento di chiusura del plesso per 2 giorni al fine di procedere alle operazioni di sanificazione e garantire le condizioni igienico-sanitarie per gli alunni e il personale scolastico.

Ore 10.35 - A Corigliano Rossano un laboratorio per processare i tamponi

A Rossano a breve sarà allestito un laboratorio in grado di processare 300 tamponi al giorno e di avere anche referti più veloci e alleggerire il lavoro del laboratorio di virologia dell'Ospedale dell'Annunziata.

Ore 8.05 - Calabria zona rossa per i dati forniti dalla Regione

Nonostante il basso numero di casi positivi rispetto ad altre zone d'Italia, secondo il ministero della Salute nei prossimi 30 giorni si potrebbe assistere a una escalation della malattia non gestibile. Preoccupano i nuovi focolai e le carenze del sistema sanitario

5 novembre

Ore 22.55 - Due morti a Cosenza

Sale a 49 il numero delle vittime in provincia. Uno dei pazienti deceduti era ricoverato al Santa Barbara di Rogliano, l'altro nella geriatria dell'Annunziata. Quasi millecinquecento i casi attivi in tutto il Cosentino.

Ore 22.49 - Altri casi nel campo rom di Lamezia

Dall’impiego delle forze dell’ordine per le quarantene alle associazioni per il rifornimento di generi alimentare ai positivi, si lavora per cercare di contenere il focolaio a Scordovillo.

Ore 21.43 - Carlo Tansi positivo

L'ex capo della Prociv calabrese lo ha annunciato attraverso un post pubblicato su Facebook. Sintomatico, era da giorni in attesa dell'esito del tampone.

Ore 21.09 - A Pizzoni positivi sindaco e assessore

Quattro casi nel comune del Vibonese, tra cui il sindaco e un assessore. A comunicarlo lo stesso primo cittadino Vincenzo Caruso.

Ore 17 - Il bollettino regionale

Boom di contagi oggi in Calabria. Nel bollettino regionale registrati 358 casi positivi e 4 decessi.

Ore 14.00 - Scuole chiuse a Nocera

Anche a Nocera Terinese, nel Catanzarese,saranno sospese le lezioni in tutti gli istituti del Comune. Il sindaco Antonio Albi è in attesa dei risultati dei tamponi molecolari di alcuni cittadini che, negli scorsi giorni, hanno effettuato i cosiddetti test rapidi.

Ore 13.50 - 99 nuovi positivi nella provincia di Reggio Calabria

La Direzione Sanitaria dell'ASP di Reggio Calabria comunica che giorno 4 novembre 2020, sul Territorio Provinciale, sono stati sottoposti allo screening per Covid-19, 836 nuovi soggetti. Gli esami diagnostici, eseguiti presso nel laboratorio del polo sanitario Ex-Inam di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 99 nuove persone.

Ore 12.30 - Il sindaco di Carolei: Non rispetterò il Dcpm

È un atto di disobbedienza istituzionale quella del sindaco di Carolei Franceco Iannucci. Dalla sua pagina Facebook, infatti, il primo cittadino del centro del Cosentino dice chiaramente che non rispetterà la decisione del Governo sulla zona rossa.

Ore 11.50 - Proteste per la zona rossa

Si moltiplicano le iniziative di protesta in Calabria dopo l’inserimento della regione tra le “zone rosse”. Attese diverse manifestazioni a Reggio, Rossano, Cosenza e Catanzaro.

Ore 10.30 – 7 vigili urbani positivi a Taurianova

A Taurianova i casi di Covid-19 salgono a quota 79. Tra questi anche 7 contagi tra i vigili urbani. I dati confermati dal sindaco Roy Biasi.

Ore 10.20 - Salgono a 52 i casi nella Sibaritide

Aumentano i casi positivi nella Sibaritide, sono 52 al momento, in un contesto complessivo in cui non ci sono proiezioni allarmanti. Il sindaco di Cassano Gianni Papasso, comunica la presenza di un nuovo caso Covid a Doria (frazione di Cassano).

4 novembre

Ore 22.10 - Altro decesso al Gom

Sono due i decessi registrati al Gom nelle ultime ore. Lo riferisce in una nota stampa la Direzione aziendale del “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. Si tratta di due uomini di 59 anni e di 84 anni.

Ore 20.30 - Calabria zona rossa

Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta sono zone rosse per l’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il premier Conte in conferenza stampa.

Ore 18.50 - Nuovo decesso a Cosenza

Si registra all’Annunziata di Cosenza una nuova vittima nei reparti Covid. A perdere la vita un uomo di 85 anni originario di Casali del Manco.

Il bollettino regionale

Sono 262 i casi positivi al coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. Due i decessi riportati dalla Regione, mentre secondo i dati nazionali della Protezione civile sono 4 le persone ad aver perso la vita a causa del Covid nelle ultime 24 ore.

Ore 10.45 - Un decesso al Grande ospedale di Reggio Calabria

Reggio Calabria registra il 26esimo decesso per coronavirus. Si tratta di un uomo di 59 anni che si trovava da poco ricoverato al Gom nel reparto di terapia intensiva.

Ore 10.35 - A Lamezia primo caso al campo rom di Scordovillo

Primo positivo nel campo rom di Scordovillo di Lamezia Terme. Tra i 27 soggetti risultati contagiati nella città della Piana, nella di ieri, c’è infatti anche una persona di etnia rom.

3 novembre

Ore 21.35 - A Vaccarizzo Albanese 3 nuovi positivi

Covid-19, i casi positivi accertati a Vaccarizzo Albanese sono solo 3 ed uno solo di questi si trova fisicamente nel territorio comunale. Le altre due persone contagiate sono ricoverate in due strutture ospedaliere diverse della provincia di Cosenza.

Ore 21.15 - 22 nuovi casi a Bisignano

Nella città amministrata dal sindaco Francesco Lo Giudice il bollettino dell'Asp di ieri segnava 26 soggetti positivi. Il dato di oggi, invece, porterebbe la città cosentina ad un ulteriore incremento di ben 22 nuovi contagi, per un totale dunque di 48 positivi. Un dato allarmante che preoccupa l'intero comprensorio.

Ore 20.40 - A Lamezia chiuso istituto Perri-Pitagora

Il dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro, al termine di un incontro con la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Perri Pitagora di Lamezia Terme, ha richiesto all’amministrazione comunale di disporre la temporanea sospensione delle attività didattiche.

Ore 19.45 - Due nuovi positivi a Castrovillari

Sono due persone di mezza età i nuovi positivi comunicati dal dipartimento di prevenzione dell'Asp e che riguardano la città di Castrovillari. Immediatamente sono scattate per loro le ordinanze di quarantena obbligatoria insieme ai propri familiari. Sale così a 8 il numero di contagi a Castrovillari.

Ore 19.05 - La bozza del Dpcm su chiusura regioni zone rosse

Il coprifuoco dovrebbe scattare alle 22: da quell'ora fino alle 5 del mattino seguente saranno consentiti esclusivamente "gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute". È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per l’intero arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi".

Ore 17 - Il bollettino della Regione

Boom di contagi anche oggi in Calabria: sono 266 i nuovi casi positivi nel bollettino regionale.

Ore 16 - Morta un'anziana a Rossano

È deceduta questa mattina una paziente colpita dal coronavirus e ricoverata ieri sera nel Polo Covid dello spoke di Corigliano-Rossano. Si tratta di una donna di 93 anni.

Ore 15.24 - 59 nuovi casi nell'area centrale della Calabria

Sono 59 i contagi registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Al Pugliese Ciaccio processati 807 tamponi, di questi 59 sono risultati positivi: 35 nella provincia di Catanzaro, 19 nella provincia di Crotone e 5 a Vibo Valentia.

Ore 13.36 – Caso a Spezzano in una casa di cura

Il sindaco si Spezzano della Sila Salvatore Monaco rende nota la presenza di un contagio tra i dipendenti della Casa di riposo Villa Marta. Si tratta di una operatrice. Al via i tamponi per sanitari e pazienti.

Ore 13.20 –Ambulanze in fila a Catanzaro

Ambulanze in attesa al pronto soccorso di Catanzaro. Ma non ci sono posti per accogliere nuovi pazienti con covid.

Ore 13.17 -Municipio chiuso ad Acri

Questa mattina il sindaco Capalbo attraverso una nota stampa ha comunicato la positività al test rapido di alcuni dipendenti comunali, non specificandone però il numero e dunque, attraverso un ordinanza ha disposto la chiusura del municipio.

Ore 12.58 - Più di 50 casi totali a Palmi

Altre 12 persone risultate positive al coronavirus nella città di Palmi, dove i casi attivi sono ora 53. Lo fa sapere l'amministrazione comunale tramite la sua pagina Facebook.

Ore 12.10 - Tre casi a Polia

Preoccupa l’aumento dei casi di coronavirus nel Vibonese. A Polia contagiati due medici e un dipendente comunale. Per tale ragione scuola e Comune sono stati chiusi. Lezioni sospese anche a Dinami.

Ore 10.32 - Medico positivo all'ospedale di Serra San Bruno

Positiva una dottoressa che risiede nel Reggino e presta servizio nel nosocomio del Vibonese. Disposti tamponi per tutti gli altri sanitari e la sanificazione dei locali.

Ore 9.50 - Quattro positivi in corsia al Pugliese

Risultati affetti da Covid 19 due pazienti di Ematologia, un infermiere e un operatore sociosanitario. La diffusione del virus è avvenuta a seguito del trasferimento di una persona risultata affetta da Covid. Il direttore del dipartimentosta valutando l'opportunità di sospendere i ricoveri.

2 novembre

Ore 22.06 - Due casi a Firmo

Due positivi a Firmo. Si tratta di una persona rientrata dall'estero nella propria famiglia ed una docente della scuola materna.

Ore 21.50 - Nuovi casi a Corigliano Rossano

Altri 13 casi si registrano a Corigliano Rossano. Scuole chiuse su disposizione del sindaco a Rocca Imperiale.

Ore 21.30 - Due casi a Mormanno

Due nuovi casi di positività al Covid 19 sono stati comunicati dal dipartimento di prevenzione dell'Asp di Cosenza al sindaco di Mormanno, Giuseppe Regina, nella tarda serata di oggi. Uno è stato trasferito in terapia intensiva a Cosenza.

21.05 - Un decesso a Reggio

Altra vittima per coronavirus in Calabria. Lo comunica la Direzione aziendale del Gom “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria in una nota stampa. Il decesso si è registrato nelle scorse ore e riguarda una signora di 88 anni con altre severe patologie concomitanti all’infezione da Covid-19.

Ore 19.20 - Ordinanza a Mormanno

Il sindaco di Mormanno ha disposto che l'arrivo per residenti e non da fuori regione sia comunicato al Comune e si attesi con un referto medico la non positività al coronavirus.

Ore 18.40 - Chiuse alcune scuole a Catanzaro

Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, con una serie di nuove ordinanze ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza in alcuni plessi cittadini dove si sono registrati casi di positività al covid.

Ore 18.25 – A Cosenza lunghe file per i tamponi a via degli Stadi

Su disposizione della task force dell'Asp di Cosenza nel pomeriggio i sanitari dell'Usca hanno effettuato uno screening ad ampio raggio nella nuova sede di Via degli Stadi, nel capoluogo bruzio. Il lungo serpentone di veicoli ha creato diversi disagi alla circolazione. Le operazioni si sono protratte ben oltre il calare della sera, con un tempo medio di attesa di circa due ore.

Ore 18.10 – A Palmi sindaco in quarantena

Il tampone è risultato negativo, ma in rispetto alle disposizioni nazionali anti-Covid-19, da oggi è ufficialmente in quarantena. È lo stesso sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, a dare la notizia dell'isolamento domiciliare a cui è sottoposto dalla sua pagina di Facebook.

Ore 17.55 – A Cetraro domattina drive in per i tamponi

Il comune di Cetraro adotta una nuova strategia per la ltta al Covid: accelerare i tracciamenti e incrementare il numero dei tamponi. Domani mattina, dalle 9.30, saranno sottoposti a tampone circa 80 cittadini, dando priorità ai contatti diretti dei soggetti positivi, ai giovani ed agli anziani.

Ore 17.05 – Il bollettino regionale

Boom di contagi oggui in Calabria: sono 254 i nuovi contagi nel bollettino diramato dalla Regione. Ad oggi sono stati sottoposti a test 277.221 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 280.187 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Ore 16.25 – A Catanzaro morta una 87enne

Si è spenta questa mattina nel reparto di Malattie infettive dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro una donna affetta da Covid 19.

Ore 14.56 – Contagi nel Vibonese

Disposta la chiusura delle scuole a Ricadi dopo casi di coronavirus. Udienze sospese anche al Tribunale di Vibo. Nelle ultime ore è risultato positivo al covid-19 anche un altro giocatore della Vibonese.

Ore 14.35 - Aumentano i contagi a Catanzaro, Crotone e Vibo

Sono 71 i contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 669 tamponi, di questi 71 sono risultati positivi. La provincia di Catanzaro continua ad essere quella più colpita, sono 29 i casi positivi accertati, 13 a Vibo Valentia e 9 a Crotone.

Ore 14.18 - A Rizziconi scuole chiuse fino al 14 novembre

Cresce il numero dei contagi, arrivati oggi a 13, a Rizziconi e il sindaco Alessandro Giovinazzo ha deciso di chiudere le scuole dal 3 al 14 novembre.

Ore 14.00 - Bidello positivo a Trebisacce

A seguito della positività al coronavirus di un bidello, il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, sentito il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Corrado Alvaro" e l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, con propria ordinanza, ha disposto, da oggi, «la chiusura della scuola.

Ore 13.01 - A Satriano tutte le scuole chiuse

Dopo la vicina Soverato, anche nel comune amministrato da Massimiliano Chiaravalloti sospensione della didattica in presenza fino a nuove disposizioni.

Ore 12.50 - Raddoppiati ricoveri in rianimazione a Cosenza

Cresce in maniera drammatica il numero dei pazienti in cura in terapia intensiva all'Annunziata di Cosenza. Ha raggiunto quota dieci. Il dato, dunque, nelle ultime 48 ore, è raddoppiato. L'ultimo ricovero, questa mattina poco dopo mezzogiorno.

Ore 12.08 - A Soverato tutte le scuole chiuse

L'ordinanza firmata oggi da Alecci. Da domani martedì 3 novembre e fino a nuove disposizioni lezioni in presenza sospese per tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città.

Ore 11.50 - Un morto nel Vibonese

Si registra un decesso per coronavirus all’ospedale di Vibo Valentia. Si tratta di un 63enne residente a Francica. Il paziente si trovava intubato e per gran parte della sua degenza le condizioni di salute sono rimaste stabili.

Ore 11.26 - Chiuse due scuole a Montalto

Il sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo, ha disposto con propria ordinanza, la chiusura fino al 7 novembre, di tutti i plessi scolastici appartenenti all'istituto comprensivo di Taverna e a quello di Montalto Scalo.

Ore 11.12 - Paziente in dialisi positiva al test rapido

Preoccupazione nel reparto del "Nicola Giannettasio": la donna ha avvertito sintomi già ieri ed è stata ora sottoposta a tampone. Intanto cresce l'apprensione tra i camici bianchi per l'attivazione del Polo Covid.

Ore 7.35 - Calabria fra le Regioni che rischiano misure più forti

Con Lombardia e Piemonte, rientra nel cosiddetto scenario 4. Bar e ristoranti chiusi anche a pranzo, coprifuoco alle 18 e didattica a distanza pure in seconda e terza media: i punti principali al vaglio del Governo.

Ore 6.56 - Dipendente comunale positivo a Corigliano-Rossano

Risultatopositivo al Covid un altro dipendente comunaleimpiegato presso gli uffici comunali di Viale De Rosis. Avviato il processo di tracciabilità, avvisati i colleghi di settore tutti posti in smart-working precauzionale e sottoposti a tampone. Mentre in giornata saranno effettuate le procedure di sanificazione dei locali.

1 novembre

Ore 21.05 - Comune di Vibo chiuso

Il Comune di Vibo Valentia resterà chiuso per l'intera giornata di domani per consentire la sanificazione dei locali. Il provvedimento dopo il contagio di un consigliere.

Ore 21 - 6 casi a Cetraro

Aumentano i contagi a Cetraro, il dipartimento di prevenzione ha confermato 6 nuovi casi di positività al coronavirus. Tra questi, anche una infermiera.

Ore 20.50 - Un caso a Corigliano Rossano

Un’alunna delle scuole medie risultata positiva al Covid nell’area urbana di Rossano. La ragazza è stata posta in isolamento, in quarantena domiciliare.

Ore 20.23 - Due casi a Rosarno

Sono due i contagi registrati nelle ultime ore a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. La notizia è riportata dal sindaco Giuseppe Idà.

Ore 20 - Un caso a Cassano

Un caso di Covid è stato registrato a Cassano. Positiva una donna che, attualmente, si trova ricoverata a Cosenza.

Ore 16.30 - Il bollettino

Domenica drammatica dal punto di vista dei contagi, sono 245 i casi emersi nelle ultime 24 ore in Calabria. Registrato anche un decesso a Cosenza. Lo riferisce il bollettino odierno della Regione.

Ore 15.00 – Un morto a Cosenza

Altra vittima del Covid in Calabria. Si tratta di una anziana, ospite della casa alloggio di Spezzano Piccolo, frazione di Casali del Manco. Si trovava ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza.

Ore 11.50 - 9 nuovi casi a Corigliano Rossano

L’Asp di Cosenza ha diffuso i dati dei nuovi positivi nel territorio di Corigliano Rossano. In tutto, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 9 casi, 19 in totale.

Ore 11.25 - Al polo covid di Corigliano Rossano arrivano i primi pazienti

I primi pazienti Covid sono giunti al polo Covid dello spoke di Corigliano-Rossano, provenienti prevalentemente da Cetraro e da parte della provincia di Cosenza in cui sono scoppiati i focolai.

Ore 8.00 - Tre nuovi casi a Palmi

Ci sono tre nuovi positivi a Palmi. La comunicazione è stata data dal sindaco Giuseppe Ranuccio sulla pagina Facebook del Comune. Salgono così a 36 il numero dei positivi nella città di Cilea dall'inizio della seconda ondata della pandemia, ma il primo cittadino predica calma

Ore 6.45 - A Cosenza un quinto dei positivi è minorenne

Nella provincia di Cosenza ci sono quasi mille casi attivi. Balza all’occhio il dato relativo al numero di minori contagiati dal Covid: sono 182. Poco meno del venti per cento del totale. Un quinto delle persone che hanno contratto il virus dunque, ha meno di 18 anni.

31 ottobre

Ore 17 - Il bollettino della Regione

Altri 202 casi positivi al coronavirus rispetto a ieri. È il dato riportato nel bollettino diramato dalla Regione Calabria.

Ore 13.36 - Calciatori del Crotone negativi

Stamattina test rapidi dopo la positività di Molina. Negativi anche due membri dello staff che erano risultati contagiati martedì. Oggi alle 15 la partita contro l'Atalanta.

Ore 12.38 - 100 operatori sanitari all'Annunziata

Oltre un milione di euro per assumere medici, infermieri e tecnici. Altrettante risorse per ampliare i reparti Covid: 70 i posti letto, terapie intensive estendibili fino a 30

Ore 12.21 - A Lamezia 127 casi totali

Secondo fonti Asp sono in tutto 127 i soggetti positiviin questo momento a Lamezia città. Preoccupazione anche nel circondario: a San Pietro a Maida mancano i risultati di decine di tamponi e a Curinga si teme un nuovo focolaio dopo la positività di un assessore

Ore 12.08 - Trasferimento anziani al centro covid Rossano

Almeno 5 degli ospiti positivi della Rsa di Spezzano Piccolo arriveranno nello Spoke ionico entro stasera. Sono tutti sintomatici e necessitano di ricovero. Intanto in tutta la provincia si lavora per l'attivazione di nuovi posti letto.

Ore 11.58 - La lunga notte del 118 a Cosenza

Il responsabile del servizio Riccardo Borselli analizza quanto accaduto nelle ultime 12 ore e rassicura sulla capacità del servizio di sostenere l’impatto con l’aumento dei contagi.

Ore 10.01 - Sale a 965 il numero di casi nel Cosentino

Con il nuovo dato diffuso ieri sera dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, in tutta la provincia, si sono raggiunti i 965 contagi attivi mentre il numero totale dei nuovi positivi è 62 (di cui 2 ricoveri). 53 le persone ricoverate.

30 ottobre

Ore 23.20 - Ambulanze in fila al ps di Cosenza

Una lunga fila di ambulanze, nove in tutto, ferme all’ingresso principale del pronto soccorso dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Si tratta di altri pazienti Covid che necessitano di cure ma a quanto pare il ps sarebbe al collasso.

Ore 22.36 - Docente positiva nel Cosentino, chiuse due scuole

Docente dell’istituto comprensivo di Lauropoli positiva al Covid. Disposta la chiusura dei plessi di Doria e di Lauropoli.

Ore 22.30 - Attivo il polo Covid di Corigliano Rossano

Da domani lo spoke Corigliano-Rossano sarà polo Covid non più solo sulla carta ma nella realtà. Saranno attivati dieci posti di pneumologia, destinati ai pazienti coronavirus stabili. In arrivo i primi casi.

Ore 19.53 - Nel Crotone un calciatore positivo

Il calciatore dell’Fc Crotone, Salvatore Molina, è risultato positivo al Covid 19. A comunicarlo è stata la stessa società di calcio con una nota nella quale spiega che il tesserato è lievemente sintomatico ed è stato immediatamente sottoposto ad isolamento domiciliare.

Ore 17.19 - A San Sosti positiva direttrice casa famiglia

La direttrice della casa famiglia San Luigi di San Sosti è risultata positiva al Covid-19. Lo ha comunicato alla cittadianza il sindaco, Vincenzo De Marco. Positivi al test rapido anche la moglie del primo cittadino ed il vice sindaco. Le intere due famiglie restano in isolamento in attesa dei tamponi.

Ore 18.41 - 2 nuove zone rosse e 7 arancioni

Nuova ordinanza del presidente Spirlì con cui si limitano gli spostamenti e si sospendono le attività scolastiche in presenza nei territori calabresi più colpiti dal virus: Giffone, Caccuri, Mangone, Spezzano della Sila, Rovito, Zumpano, Anoia, Rosarno e Taurianova.

Ore 18.03 - 11 casi a Lamezia, anche due ginecologhe

Undici i casi resi noti oggi dall’Asp che si uniscono ai precedenti per un totale di 77. Si aggrava la situazione in ospedale. Due le ginecologhe risultate in queste ore positive al Covid.

Il bollettino regionale

Sono 239 i casi positivi al coronavirus riportati dal bollettino odierno della Regione. Segnalato anche un nuovo decesso in provincia di Reggio Calabria. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 68, Catanzaro 63, Crotone 2, Vibo Valentia 8, Reggio Calabria 98.

Ore 16.21 - Nuovi casi a Catanzaro, Vibo e Cosenza

Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 646 tamponi, di questi 25 sono risultati positivi: 17 a Catanzaro e 8 a Vibo Valentia. Il laboratorio ha inoltre processato i tamponi per l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza: 109, di cui 43 sono risultati positivi.

Ore 14.50 - Sei calciatori della Vibonese positivi

Sei calciatori della Vibonese sono risultati positivi al coronavirus. Lo fa sapere la stessa società calcistica con una nota. Tamponi eseguiti dopo la gara contro la Viterbese, tra le cui fila erano emersi dei contagi.

Ore 13.55 - Esauriti i posti letto in malettie infettive a Catanzaro

I posti letto nei reparti di Malattie infettive Covid del Pugliese e del Policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro sono saturi.

Ore 13.26 - Riattivato il reparto Covid a Cetraro

Il reparto Covid dell’ospedale Iannelli di Cetraro sarà riattivato così come stabilito dal commissario regionale alla sanità, Saverio Cotticelli. Nel pomeriggio di oggi sono attesi 8 pazienti (7 donne e 1 uomo).

Ore 13.20 - Due contagi nel reparto di Pediatria a Catanzaro

Dopo i due pazienti risultati positivi nel reparto di Ematologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, adesso è la volta di due sanitari in servizio nell'unità operativa di Pediatria.

Ore 12.00 - Verifica sui 45 milioni inviati in Calabria per assunzioni Covid

Il dipartimento Tutela della salute ha avviato una verifica sulle aziende sanitarie e ospedaliere per comprendere quante risorse stanziate siano state effettivamente spese per il nuovo personale

Ore 11.20 - A Rose drive-in per tamponi ai cittadini

È appena iniziata l’attività di screening sui cittadini di Rose, piccolo centro di poco più di 4mila abitanti della provincia di Cosenza. Molti cittadini attendono in auto da stamattina di essere sottoposti a tampone dai sanitari dell’unità mobile dell’Asp di Cosenza.

Ore 10.05 - Positiva pediatra nel Vibonese

Continuano a crescere i casi di positività al coronavirus nel Vibonese. Gli ultimi contagi accertati sono stati riscontrati nel comune di Drapia: si tratta di due persone dello stesso nucleo familiare, di cui una lievemente sintomatica. Ma c’è preoccupazione per via del lavoro svolto da una dei contagiati: la donna, infatti, esercita come pediatra in alcuni comuni del Vibonese.

Ore 9.25 - Positivo il sindaco di Botricello

Aumenta il numero dei contagiati nel comune di Botricello, nel catanzarese. Il primo cittadino, Michelangelo Ciurleo, dopo aver disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale a causa del dilagare del contagio, questa mattina ha annunciato attraverso un video di esser risultato lui stesso positivo al Covid 19.

Ore 9.10 - 15 studenti positivi a Mangone

Aumentano i contagi nella provincia di Cosenza.Una notizia allarmante è stata resa nota con un post sui social e riguarda il plesso scolastico di Piano Lago, nel comune di Mangone, dove 15 alunni sono risultati positivi.