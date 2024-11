Gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus e sui pazienti in Calabria risultati positivi al tampone. Notizie anche su guarigioni e decessi registrati

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.

16 ottobre

Ore 14.05 - San Ferdinando, 17 nuovi positivi nel campo migranti

Quattordici migranti ospiti nella tendopoli di San Ferdinando sono risultati positivi al Convid-19 dopo l'effettuazione di 30 tamponi. A questi si devono aggiungere altri tre positivi tra gli operatori dell'associazione Guardie Ambientali che gestiscono il campo.

Ore 13.47 - 20 nuovi positivi Catanzaro e 3 Crotone

Esplodono i contagi nella provincia di Catanzaro. Nelle ultime 24 ore il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 684 pazienti, di questi ben 23 sono risultati positivi al Covid 19. In particolare, 20 sono riconducibili a tamponi provenienti dalla provincia di Catanzaro e 3 dalla provincia di Crotone.

Ore 13.30 - Chiuse per due giorni le scuole a Sersale

Tutte le scuole di Sersale, in provincia di Catanzaro, resteranno chiuse oggi e domani a causa della positività al Covid-19 di quattro persone, che si aggiungono ad un residente risultato positivo nei giorni scorsi.

Ore 12.55 - Positivi due dipendenti Azienda ospedaliera di Cosenza

Due casi di Covid-19 sono stati accertati tra i dipendenti dell'amministrazione dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, su 150 tamponi eseguiti.

Ore 12.50 - Cosenza, quattro positivi all'Unical

Quattro studenti dell’Università della Calabria sono risultati positivi al Covid-19. Secondo quanto appreso sarebbero tutti asintomatici. Due dei quattro ragazzi sono cosentini, gli altri due di altra provincia.

Ore 12.05 - Due studenti positivi, chiusa scuola a Belvedere Marittimo

Chiusura immediata delle attività didattiche dell'istituto della scuola secondaria di primo grado "Padre Giuseppe Puglisi", situata nella frazione marina di Belvedere Marittimo, a causa di verificata positività da Covid-19. È quanto ha ordinato il sindaco della città altotirrenica, Vincenzo Cascini, dopo che alcuni studenti sottoposti ai tamponi antigenici del test rapido sono risultati positivi al coronavirus.

Ore 12.00 - Un nuovo positivo a Corigliano Rossano

Una donna 48enne è risultata positiva al tampone in queste ore ed è stata trasferita a Cosenza alla divisione destinata alle malattie infettive e tenuta in osservazione.

15 ottobre

Ore 16.30 - Il bollettino della Regione Calabria

Più 39 casi positivi al coronavirus nel bollettino della Regione Calabria. Ad oggi sono stati sottoposti a test 228.529 soggetti per un totale di 230.635 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Ore 15.10 - Dua casi a Castrovillari

A Castrovillari registrati due nuovi contagi: si tratta di un militare e di una badante. Indagini per ricostruire tutti i contatti.

Ore 15.00 - Infermiera positiva al Pugliese di Catanzaro

È risultata positiva al Covid 19 una infermiera in servizio nell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. In queste ore il personale si sta sottoponendo a screening benché, fonti sanitarie, rassicurino sul basso rischio di contagio all'interno del nosocomio.

Ore 14.20 - I contagi nelle scuole

Il Ministero dell’Istruzione comunica che, alla data del 10 ottobre, gli studenti contagiati sono pari allo 0,080% (5.793 casi di positività), per il personale docente la percentuale è dello 0,133% del totale (1.020 casi), per il personale non docente si parla dello 0,139% (283 casi).

Ore 14.00 - Positivo dipendente Azienda ospedaliera Cosenza

Un lavoratore del settore amministrativo ha contratto il coronavirus. L'Asp fa sanificare i locali, tutti gli altri impiegati in strada in attesa di sottoporsi al test per escludere ulteriori contagi

Ore 13.51 - Chiusa scuola a Lamezia

Sono sospese domani le lezioni nel plesso dell’Infanzia Rodari e nella scuola secondaria di primo grado Pietro Ardito. Lo comunica il dirigente Lorenzo Benincasa dopo che nei giorni scorsi è stata riscontrata la positività al coronavirus in una docente.

Ore 13.30 - Anziana ricoverata a Cosenza

Una donna di settantacinque anni residente a Frascineto è risultata positiva al Covid 19. L'anziana è stata trasferita in ospedale a Cosenza.

Ore 8.15 - Chiusa scuola a Palmi

Il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio ha disposto nelle scorse ore la chiusura del plesso della scuola di Taureana ai fini cautelativi, dopo il caso di una bimba positiva al coronavirus.

14 ottobre

Ore 23.10 - C'è un nuovo positivo a Rosarno

Il sindaco Giuseppe Idà ha fatto sapere che «poco fa l’Aspci ha comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di un ragazzo maggiorenne, che non ha nulla a che fare con la vicenda del campo container di contrada Testa dell’Acqua, per il quale ieri la presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha emanato un'ordinanza ad hoc.

Ore 22.40 - Locri, chiuso domani il liceo Scientifico

Il liceo Scientifico di Locri domani 15 ottobre resterà chiuso. La decisione è stata assunta dopo la scoperta della positività al Covid-19 da parte di alcuni studenti. A dare la notizia è il sindaco di Locri Giovanni Calabrese dalla sua bacheca di Facebook.

Ore 22.05 - A Spezzano della Sila scuole chiuse

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado nel confinante comune di Spezzano della Sila. Un provvedimento emesso in via precauzionale dal sindaco Salvatore Monaco, per procedere alla sanificazione di tutti i locali.

Ore 22.00 - A Celico 10 positivi

Il bollettino ufficiale diffuso dall’Azienda Sanitaria Provinciale nel pomeriggio parla di complessivi dieci casi asintomatici di coronavirus nel territorio di Celico, ma altri tamponi effettuati nella giornata odierna devono essere ancora processati e si teme che il numero di questo focolaio, possa crescere.

Ore 19.49 - Salgono i contagi a Lamezia

Ancora un positivo a Lamezia Terme. Quattro nelle ultime 24 ore. Sale così a 21, al netto delle guarigioni, il numero dei contagiati da coronavirus in città. Ieri erano stati tre i contagi, tra questi una donna di San Mazzeo, un’insegnante.

Ore 19.15 - Un nuovo caso a Stefanaconi

Si registra un nuovo caso di positività al coronavirus Sars-Cov2 nell’ex zona rossa di Stefanaconi. A circa due settimane dalla fine del lockdown locale – periodo coinciso con l’assenza di nuovi casi – e dopo il doloroso decorso della malattia di uno dei primi contagiati deceduto in ospedale a Cosenza, il Covid19 torna a colpire interessando una persona già sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie e, dunque, già in quarantena cautelare.

Ore 18.30 - Due nuovi positivi a Palmi

A Palmi ci sono due nuovi casi di Covid-19. Secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio, attraverso il profilo Facebook del Comune, i due nuovi positivi sono legati ai due casi riscontrati l'11 ottobre scorso.

Ore 18.25 - Positivo a un battesimo, chiusa Cattedrale

È successo a Lungro, nel Cosentino. Chiusi per due giorni gli uffici comunali e la Cattedrale "San Nicola di Mira". Entrambe le strutture dovranno essere sanificate. Tutti i partecipanti alla cerimonia saranno sottoposti a tampone.

Il bollettino regionale

Sono 60 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. Reggio continua ad essere la provincia più colpita con 39 nuovi positivi. Da inizio emergenza sono oltre 228mila i tamponi eseguiti.

14.40 - Quattro casi nel Reggino

Altri quattro casi di coronavirus sono emersi nelle scorse ore in provincia di Reggio Calabria.

Ore 14.04 - Positivi due bambini a Catanzaro

Sono alunni della scuola elementare D'Errico, già chiuso nei giorni scorsi dopo che era risultata positiva un'insegnante. Nuovi casi anche a Sersale, Lamezia Terme e uno nel Crotonese.

Ore 12.53 - Soverato, chiude l'alberghiero

Il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci ha disposto con un'ordinanza, la chiusura dell'istituto Alberghiero per oggi e domani, 15 ottobre, perché un collaboratore della scuola è risultato positivo al Covid-19.

Ore 11.40 - A Chiaravalle chiuse le scuole

Il sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato, ha deciso con ordinanza, di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. La decisione è scaturita in considerazione «delle operazioni di screening effettuate, a seguito dei contagi registrati nel vicino comune di Torre di Ruggiero» dove è stato accertato un caso di positività al Covid-19 di uno studente frequentante l'Iis Enzo Ferrari.

Ore 10.30 - Le richieste dei sindaci della Locride

Processare i tamponi presso il laboratorio analisi dell’Ospedale di Locri. È quanto hanno chiesto a gran voce i sindaci del comprensorio, riunitisi d’urgenza a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, con un aumento considerevole dei casi positivi di Coronavirus sul territorio.

Ore 9.35 - Chiuse due scuole a Cosenza

Due istituti scolastici chiusi dopo la scoperta della positività al Covid di una docente. Contagiato anche un dipendente degli uffici della Regione di viale Crati.

13 ottobre

Ore 22.00 - Due casi a Bagnara

Altri due casi di positività al coronavirus sono stati registrati nelle scorse ore a Bagnara Calabra. I contagi nella cittadina del Reggino salgono così a cinque.

Ore 20.30 - Campo container di Rosarno zona rossa

La governatrice della Calabria, Jole Santelli ha emesso nel tardo pomeriggio un’ordinanza con la quale istituisce la zona rossa nel campo container di Rosarno.

Ore 19.26 - Un caso a Sersale

C'è un nuovo caso positivo al coronavirus a Sersale, cittadina del Catanzarese. Questo il motivo per cui il sindaco Salvatore Torchia in via precauzionale ha deciso di "chiudere" due classi in due istituti scolastici, frequentati dai figli della donna risultata positiva al Covid-19.

Ore 14.00 - Un caso a Canolo

Un caso di positività al coronavirus è emerso nelle scorse ore nel piccolo comune di Canolo, in provincia di Reggio Calabria. La notizia viene confermata dal sindaco Rosario Larosa con una comunicazione sul sito dell’ente (emessa nella giornata di ieri, 12 ottobre).

Ore 13.10 - Boom di contagi nel Catanzarese

Sono dodici i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio ha eseguito gli screening su 167 pazienti. Si tratta di tamponi tutti riferibili alla provincia di Catanzaro e in gran parte provenienti dal comune di Torre di Ruggiero.

Ore 11.54 - In Calabria solo 6 terapie intensive in più

Arranca il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, nonostante le rassicurazioni della governatrice che a marzo favoleggiava di incrementi che dopo sei mesi appaiono ancora lontanissimi.

Ore 11.15 - Migranti protestano a Fuscaldo

Questa mattina alcuni migranti ospiti del Cas di Fuscaldo hanno inscenato breve ma intensa protesta, lamentando l'insofferenza all'isolamento a cui sono sottoposti e occupando strada statale 18 con valige e oggetti ingombranti.

Ore 10.55 - Unical, gli anticorpi sintetici bloccano il virus

«Gli anticorpi ‘anti Covid’ progettati e sintetizzati dai ricercatori dell’Unical e dello spin-off Macrofarm sono capaci di inibire significativamente la replicazione di SARS-CoV-2». Lo comunica l'Università della Calabria riferendo dei risultati «molto promettenti dei primi test condotti sul virus isolato da pazienti».

Ore 6.51 - Conte firma il nuovo Dpcm

Bando alle feste private al chiuso o all'aperto e «forte raccomandazione» a evitare di ricevere in casa, per cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici non conviventi. Sono le principali novità del nuovo dpcm firmato nella notte, che sarà in vigore per i prossimi trenta giorni.

12 ottobre

Ore 22.25 - Nuovi casi a Bovalino

Altri casi di coronavirus nel Reggino. In particolare, in serata, a Bovalino, emersi altri due nuovi contagi. Lo riferisce il sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano con un post sui social.

Ore 16.45 - Il bollettino

Tornano a salire i contagi in Calabria nelle ultime 24 ore. Nel bolletino quotidiano della Regione Calabria sono infatti 53 i nuovi positivi e un nuovo decesso avvenuto nell'ospedale Mater Domini di Catanzaro. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 221.754 soggetti per un totale di 223.860 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.344 (+53 rispetto a ieri), quelle negative 219.410.

Ore 15.10 - Rosarno, sono 20 i migranti positivi

Domenica di preoccupazione quella vissuta a Rosarno, dopo la scoperta di un focolaio di contagi nel campo container per migranti e l’allontanamento di una persona risultata positiva e ha fatto perdere le proprie tracce. All’inizio i contagiati irreperibili erano 5, ma 4 di loro sono stati rintracciati in Sicilia e la giornata è trascorsa appunto nell’angoscia di capire che fine abbia fatto il migrante la cui scelta risulta l’unica sbavatura in un sistema di monitoraggio che in questo caso è stato perfetto. Allo stato sono 20 i migranti risultati positivi.

Ore 15.00 - Un morto a Catanzaro

È deceduto questa mattina al policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro un uomo affetto da Covid-19. Si trovava ricoverato nel reparto Covid dal 17 settembre scorso, data del ricovero, ed era stato qui trasferito dal reparto di Malattie infettive dell'ospedale Pugliese Ciaccio dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate.

Ore 13.56 - Nessun nuovo caso a Catanzaro, Crotone e Vibo

Nessun nuovo caso da Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 141 pazienti.

Ore 13.37 - Crescono i casi nel Reggino

La provincia di Reggio è ormai quella più colpita in Calabria. Oltre a Sinopoli e Sant'Eufemia, registrano nuovi contagi anche Bagnara e Taurianova. A Villa San Giovanni due casi in una scuola. Desta preoccupazione anche la Locride.

Ore 12.39 - Rischio zona rossa a Sant'Eufemia

Sono attualmente 17 i casi positivi nel piccolo centro aspromontano della provincia reggina. Tra questi ci sono anche 4 bambini tutti asintomatici.

Ore 11.47 - Sale a 43 il numero dei contagi a Sinopoli

Sale a 43 il numero dei casi positivi al coronavirus a Sinopoli. Ben dieci sono stati riscontrati nelle ultime ore. In piazza è stato allestito un gazebo per effettuare altri tamponi.

Ore 11.10 - A Bovalino chiuso Commissariato Polizia

Gli uffici del commissariato di Polizia di Bovalino resteranno chiusi al pubblico per 10 giorni. La decisione arriva dopo che tre dipendenti sono risultati positivi.

Ore 11.04 - A Cosenza positivo un avvocato

I sanitari della task force dell'Asp sono al lavoro anche per ricostruire gli spostamenti di un avvocato del foro di Cosenza, risultato positivo asintomatico. Nell'ultima settimana avrebbe frequentato il tribunale e ricevuto nel proprio studio legale alcuni clienti.

Ore 10.27 - Un positivo al tribunale di Reggio

Una delle guardie giurate impiegate ai varchi di accesso al Cedir, il palazzo che ospita il tribunale di Reggio Calabria, è risultata positiva al Covid-19. Disposta la sanificazione dei locali.

Ore 8.13 - Negativi i tamponi sul Castrovillari calcio

Tutt negativi i tamponi sul Catrovillari calcio. Giocatori e staff erano stati posti in quarantena dopo i tre casi positivi riscontrati all'interno dell'ultima squadra affrontata, il Paternò. Mancano all'appello solo due esiti.

Ore 7.39 - Diverse scuole chiuse nel Catanzarese

A San Sostene un nuovo caso positivo e scuole chiuse per tutta la settimana. A risultare positivo un ragazzo che frequenta un istituto superiore a Soverato, anch'esso chiuso fino a martedì. Sospese le attività didattiche anche alla "D'Errico" di Catanzaro per un insegnate positivo e disposte chiusure pure a Torre di Ruggero, Cardinale e Chiaravalle.

11 ottobre

Ore 19.38 - Migranti positivi a Roccella

Sono 21 i migranti risultati positivi al coronavirus tra i 57 sbarcati nella notte tra sabato e domenica sulle coste della Locride. Tra loro anche qualche minore.

Il bollettino regionale

Sono 35 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Una decisa flessione dunque rispetto ai dati di ieri. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione.

Ore 14.42 - Nuovi casi nel Tirreno cosentino

Nelle ultime ore 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono addiruttura 10 registrati in cinque diverse località: Scalea, San Nicola Arcella, Diamante, Fuscaldo e Verbicaro.

Ore 13.00 - Ricovero per Covid a Cosenza

Un nuovo ricovero per Covid-19 nel reparto di malattie infettive dell'Annunziata di Cosenza. Si tratta di un dipendente della Coopservice, la società appaltatrice dei servizi di pulizia e dei servizi integrati di assistenza ai pazienti, operante nel medesimo presidio ospedaliero.

Ore 12.50 - Altri quattro casi a Catanzaro

Sono quattro i nuovi contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Provengono tutti dalla provincia di Catanzaro.

Ore 12.30 - Due casi a Palmi

Due nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle scorse ore a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Lo riferisce una nota del Comune.

Ore 8.00 - Operazioni nel campo migranti

A Rosarno, dopo i casi positivi nella tendopoli, i positivi sono stati trasferiti in altre tende per evitare i contatti con i migranti negativi al tampone.

10 ottobre

Ore 19.15 - Un nuovo positivo a Cassano allo Jonio

Un nuovo contagio da Covid 19 a Cassano allo Jonio. Riguarda una ragazza rientrata da Tirana, in Albania. Attualmente sono dieci i casi di Covid 19 nella città delle Terme, di cui 8 in quarantena nei loro domicili e due ricoverati nell'ospedale civile "Annunziata" di Cosenza, mentre 3 sono le persone già guarite nel corso di questi mesi di pandemia.

Ore 18.00 - Salgono a 15 i migranti positivi a Rosarno

Continuano ad aumentare i contagi nel campo migranti di Testa dell'Acqua di Rosarno. Dopo il primo caso positivo riscontrato il 4 ottobre scorso, prontamento isolato, il numeri degli immigrati colpiti dal Covid-19 è salito a 15 nelle ultime 24 ore, così come riportato dal bollettino della Regione Calabria di oggi. Numeri che cominciano a essere preoccupanti e che potrebbero crescere nei prossimi giorni. Da questa mattina polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno creato un cordone sanitario intorno al campo container, per evitare che qualcuno degli abitanti possa uscire.

Ore 16.46 - Il bollettino regionale

Non si erresta l'aumento dei contagi nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore, intatti, sono stati riscontrati 68 nuovi positivi al Covid-19. Numeri che iniziano a fare paura. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 218.830 soggetti per un totale di 220.936 tamponi eseguiti ( allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.256 (+68 rispetto a ieri), quelle negative 216.574.

Ore 13.30 - Sei nuovi contagi tra Catanzaro e Crotone

Sono 6 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 468 pazienti e di questi 6 sono risultati positivi. In particolare, 5 sono localizzati nella provincia di Catanzaro e 1 nella provincia di Crotone. Il laboratorio ha eseguito i test su 308 tamponi provenienti dalla provincia di Catanzaro, 93 a Crotone e 67 a Vibo Valentia.

Ore 15.46 - Reggio Calabria, riapre reparto Covid al Gom

I tempi in cui si festeggiava la chiusura del reparto Covid al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria sembrano ormai solo un lontano ricordo. La situazione attuale dei contagi preoccupa a tal punto che il Gom, identificato dalla Regione come uno dei poli Covid, ha deciso per la riattivazione del padiglione Covid nella torre E del presidio ospedaliero Riuniti.

9 ottobre

Il bollettino regionale

Boom di contagi oggi in Calabria. Sono 42 i nuovi casi positivi registrati nel bollettino diramato dalla Regione. Nelle ultime ore anche un morto per coronavirus, il 103esimo da inizio emergenza.

Ore 15.46 - Positivo il portiere della Reggina

Ancora una persona positiva al coronavirus nel mondo del calcio. Si tratta del calciatore Alessandro Plizzari, portiere della Reggina. A comunicarlo in una nota la stessa società sportiva.

8 ottobre

Ore 20.20 - Due nuovi positivi a Lamezia

Prosegue lentamente ma in modo costante l’onda dei contagi da Coronavirus a Lamezia tra nuovi casi e guarigioni. Altri due i casi ufficializzati oggi dall’Asp, per uno di questi si è reso necessario il ricovero. Allo stesso tempo però è stata resa nota la guarigione completa di un altro caso.

Il bollettino regionale

Sono 21 i nuovi casi positivi da coronavirus in Calabria. Ad oggi sono stati effettuati 214.128 test per un totale di 216.234 (allo stesso soggetto possono essere processati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 2.146 (+21 rispetto a ieri), quelle negative sono 211.982.

Ore 15.40 - Classe in quarantena a Bagnara

Il coronavirus continua a colpire la scuola. Anche a Bagnara una classe dell’Istituto Enrico Fermi è stata posta in quarantena, studenti e insegnati, per un caso positivo. A risultare contagiato un ragazzo di Sinopoli, paese istituito zona rossa pochi giorni fa.

Ore 15.21 - Mascherina dalla Cina a Catanzaro

La Provincia cinese dello Zehjiang ha inviato alla Provincia di Catanzaro una fornitura di mascherine. Lo rende noto il presidente dell'amministrazione catanzarese, Sergio Abramo, che ha ringraziato, per «l’apprezzabile gesto», i colleghi cinesi. I due enti sono gemellati dal 2008.

Ore 12.50 - Due casi a Crotone

Sono due i casi positivi al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. I contagi provengono da Crotone.

Ore 12.00 - Contagiata infermiera a Locri

Un nuovo caso positivo di Coronavirus è stato accertato a Locri. Secondo quanto si è appreso si tratta di un’infermiera, asintomatica, in servizio nell’ospedale cittadino.

Ore 9.40 - Un positivo nel Vibonese

Nuovo caso di coronavirus nel Vibonese. Questo volta a risultare positivo al tampone è un cittadino rumeno, residente a Reggio Calabria che, da qualche giorno si trovava nella frazione Melicuccà di Dinami per ragioni di lavoro.

Ore 7.00 - Nuovo contagio a Siderno

Nuovo caso di coronavirus a Siderno, nel Reggino. È quanto emerge dall’ordinanza sindacale dell’amministrazione comunale sidernese con la quale viene disposta la quarantena domiciliare anche per la famiglia della persona risultata positiva al tampone nasofaringeo.

7 ottobre

Ore 16.30 - Il bollettino regionale

Altri 16 casi di coronavirus si registrano nelle ultime ore in Calabria. Lo riferisce il bollettino regionale di oggi nel quale si fa presente che in totale sono stati effettuati 212.223 tamponi.

Ore 14.43 - Un positivo a Palazzo Campanella

Paura a palazzo Campanella. Il coronavirus ha contagiato un dipendente del Consiglio regionale impiegato al Dipartimento Risorse umane. Subito scattati i protocolli di sicurezza in attesa delle decisioni dell'Ufficio di presidenza.

Ore 14.30 - Due casi a Crotone e Catanzaro

Sono due i nuovi casi di contagio da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria.

Ore 12.40 - Un nuovo caso a Bovalino

Un nuovo caso positivo di Coronavirus si è registrato a Bovalino, nella Locride. Ad annunciarlo in una diretta Facebook è stato il sindaco Vincenzo Maesano. Il nuovo contagio è stato accertato dopo un primo giro di tamponi eseguito sui 7 soggetti posti in quarantena dal primo cittadino, entrati in contatto con il soggetto positivo di Careri. Lo stesso Maesano ha comunicato di aver firmato altre 5 ordinanze di quarantena sul territorio bovalinese.

Ore 12.20 - Tre scuole chiuse a Marina di Gioiosa

La decisione del sindaco Geppo Femia di chiudere i tre istituti in via precauzionale, dopo che alcuni genitori sono entrati in contatto con una persona positiva. Il provvedimento sarà valido fino a nuova comunicazione.

Ore 6.55 - Rosarno, altri due casi nel campo migranti

Ci sono due nuovi positivi nel campo migranti di Testa dell'Acqua di Rosarno. La notizia è stata comunicata dal sindaco della città medmea Giuseppe Idà con un post sul suo profilo di Facebook. Sale così a tre il numeri degli immigrati contagiati nel campo rosarnese, dopo il caso riscontrato sabato scorso. Il giovane è stato messo in quarantena all'interno di due container.

6 ottobre

Ore 17.00 - Il bollettino regionale

Altri 23 positivi in Calabria. È il dato che emerge dall'ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Ad oggi sono stati effettuati 210.222 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.109 (+23 rispetto a ieri), quelle negative sono 208.113.

Ore 16.40 - Positivi 8 migranti sbarcati ieri a Roccella Jonica

Dei 153 migranti arrivati domenica sera a bordo di un vecchio motopeschereccio nel porto di Roccella Jonica otto, tra cui due donne, un bambino e un minore, sono risultati positivi al coronavirus.

Ore 16.20 - Alunna positiva a Borgia: negativi docenti e altri alunni

Rientra l'allarme scattato ieri a Roccelletta di Borgia, nel Catanzarese, a seguito della riscontrata positività di una bambina frequentante la scuola primaria. Questo pomeriggio sono giunti dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro i risultati dei tamponi eseguiti sui 23 alunni della medesima classe e sul personale docente e ata. Tutti sono risultati negativi.

Ore 13.30 - Nuovo caso a Crotone

Un nuovo contagio da Covid 19 è stato registrato nelle ultime 24 ore a Crotone. I test eseguiti nel laboratorio di Catanzaro.

Ore 11.00 - Calcio dilettanti: giocatori Gallico Catona in isolamento

Potrebbe aggiornarsi a breve il bollettino delle squadre dilettantistiche calabresi in quarantena preventiva. Dopo gli episodi che hanno coinvolto Amendolara e Fuscaldo, in Prima Categoria e la recente misura precauzionale adottata per i "lupi del Pollino" del Castrovillari, venuti a contatto con alcuni positivi nella partita giocata in Sicilia, contro il Paternò, pare si sia aggiunto il Gallico Catona, squadra di Eccellenza.

Ore 9.50 - Castrovillari calcio: squadra in quarantena

I giocatori del Castrovillari calcio in quarantena. Una scelta obbligata accompagnata dall'ordinanza del sindaco, Domenico Lo Polito, a seguito della comunicazione arrivata nella serata di ieri che accerta la positività al Covid 19 di due calciatori ed il preparatore atletico dei portieri del Paternò, l'ultimo avversario dei rossoneri in campionato.

Ore 8.00 - Due casi a Locri

Due casi di positività al Covid 19 e un altro con "esito incerto ed esame da ripetere" Locri, in provincia di Reggio Calabria. Né dà contezza il sindaco Giovanni Calabrese con un post su facebook.

5 ottobre

Ore 18.30 - Test negativi per gli alunni vibonesi

Sono tutti negativi i tamponi effettuati sugli alunni delle scuole coinvolte nel caso delle due bambine risultate positive al Covid dopo che il padre, un informatore scientifico di Vibo Marina, aveva scoperto di essere contagiato al ritorno da un viaggio di lavoro.

Ore 17.02 - A Fuscaldo 10 casi

«Con questo nuovo caso, siamo a 10 contagi attualmente registrati a Fuscaldo (di cui 4, sono ospiti del Centro di Accoglienza Straordinaria di località Lago)». A scrivere queste parole è il sindaco di Fuscaldo, Gianfranco Ramundo.

Ore 17 - Sinopoli zona rossa

La Regione Calabria ha istituito la zona rossa nel comune di Sinopoli, nel Reggino. L'alto numero di contagi nel piccolo centro aspromontano hanno reso inevitabile la scelta della Regione. Al momento, infatti, risultano positivi al Covid-19 15 persone, più due a Sant'Eufemia d'Aspromonte, comune confinante.

Il bollettino della Regione

Sono 23 i nuovi casi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino odierno della Regione. Da inizio pandemia sul territorio calabrese sono stati effettuati 208.340 tamponi.

Ore 13.50 - 4 positivi nel Catanzarese

Ancora quattro contagi da Covid 19 nella provincia di Catanzaro. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 707 pazienti, di questi 4 sono risultati positivi al Covid.

12.21 - Bimbo positivo a Roccelletta di Borgia

Un alunno della scuola primaria di Roccelletta di Borgia, nel Catanzarese, è risultato positivo al coronavirus. Il sindaco: «È già in isolamento e nel pomeriggio saranno eseguiti i tamponi a tutti i compagni di classe».

11.14 - Studente positivo a Palmi

Un caso di Covid-19 è stato scoperto ieri in un istituto superiore di Palmi. Si tratta di uno studente che non risiede a Palmi, così come informano dal Comune. L'intera classe è stata posta in quarantena.

10.49 - Riapre il Comalca

Ha riaperto i cancelli stamane il mercato agroalimentare di Catanzaro, uno dei più grandi del Sud Italia chiuso per cinque giorni dopo l’individuazione di una decina di positivi al coronavirus. I 250 tamponi effettuati dall’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo calabrese hanno consentito di individuare il gruppo di contagiati.

10.30 - I casi nel Reggino

Dopo i casi nel Reggino, la Regione valuta una zona rossa a Sinopoli. Parte dei nuovi positivi sarebbero stati contagiati dopo la partecipazione ad un matrimonio, altri in seguito alla tornata referendaria.

9.26 - Nuovi ricoveri all'Annunziata di Cosenza

Nella serata di ieri in due sono stati ricoverati in Malattie infettive. Si attende l’esito del tampone di una terza persona che presenta i sintomi del Covid. Intanto il sindaco di Rota Greca ha chiuso le scuole fino al 9 ottobre.

8.18 - Positiva un'infermiera a Crotone

Contagiati un’infermiera dell’ospedale San Giovanni di Dio ed il marito, che recentemente era stato fuori regione per lavoro. L'Asp ha disposto tamponi sul personale sanitario, che hanno dato tutti esito negativo.

4 ottobre

Ore 20.20 - Due migranti positivi

Sono 2 i migranti risultati positivi al Coronavirus tra i 75 sbarcati ieri sera al Porto di Roccella Jonica. I soggetti contagiati, entrambi asintomatici, sono stati messi in isolamento in un’ala della struttura dell’ex ospedaletto cittadino.

Ore 16.30 - 4 casi a Rota Greca

Nel piccolo comune di Rota Greca sono risultate positive al Covid-19 quattro persone. La notizia è stata diffusa dall’amministrazione comunale attraverso un post sui social.

Ore 16.10 - Il bollettino regionale

Altri 19 casi di coronavirus in Calabria. È quanto riferisce il bollettino odierno della Regione nel quale si fa presente che, ad oggi, sono stati effettuati 206.980 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.063 (+19 rispetto a ieri), quelle negative sono 204.917.

13.15 - Un positivo al campo migranti di Rosarno

Un nuovo caso positivo si registra nel Reggino, nello specifico a Rosarno. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Idà tramite un post sul suo profilo Facebook. Il contagio riguarda una persona che vive nel campo container di contrada Testa dell'Acqua.

11.49 - Squadra di prima categoria in quarantena

La decisione del sindaco di porre in quarantena atleti e staff dell'A.C. Amendolara, dopo che è risultato contagiato un calciatore del Fuscaldo, squadra che ieri ha affrontato i giallorossi.

3 ottobre

21.31 - Muore il primo paziente del focolaio di Stefanaconi, nel Vibonese

L’uomo, un 61enne, è deceduto all’ospedale Annunziata di Cosenza. In totale sono 16 i casi che si sono registrati nel piccolo centro alle porte di Vibo Valentia, da pochi giorni non più zona rossa.

20.37 - Un nuovo positivo a Trebisacce

Nuovo caso di contagio Covid-19 a Trebisacce, che porta a tre il totale dei positivi dall'inizio della pandemia nel comune dell'Alto Jonio Cosentino. La notizia è stata pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Trebisacce. La persona risultata positiva è un cittadino straniero, non residente a Trebisacce, già posto in quarantena insieme ai suoi familiari.

19.57 - Tre nuovi positivi nel Vibonese

Ci sono tre nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Vibo Valentia. Sono annoverati nel consueto bollettino della Regione Calabria che, allo stato, registra 30 persone in isolamento domiciliare perché attualmente positive e sei ricoveri ospedalieri. I tre nuovi casi si sono registrati a Vibo città, a Pizzo e a Stefanaconi. E se i primi due erano già noti dalla serata di ieri, del terzo caso si è avuto notizia solo nel pomeriggio odierno.

17.50 - Nuovo positivo nella Locride

Un caso di coronavirus si è registrato a Careri, nella Locride. Secondo quanto si è appreso si tratta di una donna, positiva al primo tampone, dipendente di un’attività all’interno di un noto centro commerciale di Bovalino. Per la signora la commissione straordinaria che guida il piccolo comune pre-aspromontano ha disposto la misura dell’isolamento domiciliare di 14 giorni.

16.50 - Il bollettino regionale

Balzo in avanti dei contagi di Covid-19 nelle ultime ore in Calabia. Sono 24 quelli segnalati nel bollettino quotidiano della Regione Calabria. Nello specifico, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 205.184 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.044 (+24 rispetto a ieri), quelle negative sono 203.140

15.20 - Tre nuovi casi nella provincia di Vibo Valentia

Sono tre i nuovi contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 488 pazienti, di questi tre sono risultati positivi. In particolare, si tratta di persone residenti nella provincia di Vibo Valentia.

15.13 - Accertamenti sanitari: salta la gara di calcio tra Rende e Cittanova

Doveva essere la sfida di cartello per la Calabria di Serie D, ma il primo derby della stagione non si giocherà, come previsto, domani pomeriggio. La gara è stata infatti rinviata al prossimo 14 ottobre a causa di accertamenti sanitari in corso legati al coronavirus.

15.00 - Due nuovi positivi a Villa San Giovanni

A Villa San Giovanni due nuovi casi positivi al Covid-19 sono stati accertati oggi. Si tratta di due giovani provenienti da fuori che si sono ritrovati a Villa per un funerale giorno 1 ottobre. Sono immediatamente scattati i controlli per ricostruire la rete di contatti e accertare eventuali contagi.

2 ottobre

21.47 - Un caso positivo a Sinopoli

L'uomo si era recato al pronto soccorso di Gioia Tauro e da lì è stato poi trasferito al Gom di Reggio. Tamponi per medici e paramedici entrati in contatto con lui. A Sinopoli 25 persone in quarantena, scuole e comune chiuso.

Ore 18.29 - Ancora un caso a Lamezia

Si tratta di un uomo di origini straniere e attualmente in buone condizioni di salute. Lo comunica il sindaco Paolo Mascaro. I contagi salgono a 22.

Ore 17.00 - Il bollettino regionale

Altri 18 casi di coronavirus registrati nelle scorse ore in Calabria. Lo rende noto la Regione nel bollettino odierno nel quale si riporta che, ad oggi, sono stati effettuati 203.282 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.020 (+18 rispetto a ieri), quelle negative sono 201.262.

Ore 13.50 - Nove nuovi contagi tra Vibo Valentia e Catanzaro

Sono nove i nuovi contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 811 pazienti, di questi nove sono risultati positivi. In particolare, i nuovi positivi sono 7 nella provincia di Catanzaro e 2 nella provincia di Vibo Valentia. Il laboratorio ha eseguito i test su 585 tamponi provenienti dalla provincia di Catanzaro, 87 dalla provincia di Crotone e 139 dalla provincia di Vibo Valentia.

1 ottobre

Ore 18.55 - Vibo Valentia, positive due bambine

Hanno dato esito positivo i tamponi effettuati sulle due alunne di Vibo Marina, figlie di un farmacista risultato positivo al Covid19 nei giorni scorsi, e frequentanti la scuola Primaria dell’Ic Amerigo Vespucci di Vibo Marina e la Scuola secondaria di primo grado Murmura di Vibo Valentia. Circostanza che aveva determinato, nella giornata di ieri, la sospensione delle lezioni in tre classi dei medesimi istituti con gli alunni che erano stati rimandati a casa e le aule sanificate.

Ore 16.54 - Il bollettino regionale

Restano stabili i contagi, con 17 nuovi casi registrati oggi, per un totale dall'inizio della pandemia di 201.540 tamponi effettuati. È quanto riferisce la Regione Calabria con il bollettino quotidiano. Complessivamente, le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.002 (+17 rispetto a ieri), quelle negative sono 199.538.

Ore 12.54 - Medico positivo nel Cosentino

Un medico di base con studio a San Marco Argentano, è risultato positivo al coronavirus. La notizia resa nota dal sindaco Virginia Mariotti: «Chi si è recato nell'ambulatorio del dottore si metta in contatto telefonico con il suo studio».

Ore 12.53 - A Stefanaconi riparte la scuola

Nell'ex zona rossa in provincia di Vibo Valentia suona la prima campanella. Tanta l'emozione di studenti e docenti. Per l'occasione taglio del nastro con tanto di palloncini. Presenti anche il prefetto e il sindaco.

Ore 11.41 - Via al trasferimento migranti da Amantea

È iniziato stamani il trasferimento di una decina di migranti risultati positivi e facenti parte del focolaio del Cas Ninfa Marina di Amantea. Sul luogo di destinazione solo qualche indiscrezione ma nessuna conferma. Sarebbero in viaggio verso Reggio Calabria, per essere poi imbarcati su una nave quarantena.

Ore 11.29 - Altri tre casi a Lamezia

Ci sono altri tre casi positivi al coronavirus a Lamezia Terme. Salgono così a 21 i contagi nella città. A comunicarlo con un post su facebook il sindaco Paolo Mascaro.

30 settembre

Ore 18.37 - Stefanaconi non è più zona rossa

Sono tutti negativi i 946 tamponi eseguiti nella zona rossa di Stefanaconi nei giorni scorsi, nell’ambito dello screening avviato dall’Asp di Vibo Valentia . In considerazione di questo confortante risultato, la zona rossa, in scadenza questa sera alle ore 24, non sarà ulteriormente prorogata.

Il bollettino regionale

Sono 18 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 199.568 tamponi.

Ore 14.26 - Nozze sotto la lente nel Vibonese

A San Costantino Calabro dopo i quattro casi positivi registrati in pochi giorni e la chiusura delle scuole, il sindaco invita quanti hanno partecipato al matrimonio in questione a sottoporsi a screening. Dovranno inoltre rimanere in isolamento fino a quando avranno il risultato del tampone.

Ore 11.25 - Scuole chiuse a Rombiolo

Scuole chiuse per rischio coronavirus a Rombiolo. Due collaboratoti scolastici del locale Istituto comprensivo hanno comunicato alla dirigente Pasqualina Servelli di aver avuto contatti con almeno uno dei casi positivi al Covid registratisi a San Costantino Calabro e quindi di essersi messi in quarantena volontaria.

Ore 11.05 – Reggio Calabria, positiva dipendente del Gom

Una dipendente del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria è risultata positiva al Covid-19. Lo ha comunicato la direzione aziendale del Gom “Bianchi Melacrino Morelli”.

Ore 10.52 - Nessun altro contagio al Telesio

Hanno dato tutti esito negativo i tamponi effettuati nella mattinata di ieri, 29 settembre, nella sede Usca dell'Asp di Serra Spiga a Cosenza, ai compagni di classe di una liceale del Telesio, risultata positiva al coronavirus.

Ore 9.40 – Cinque casi nel Vibonese

Cinque nuovi casi positivi in provincia di Vibo. Tre di questi si registrano a San Costantino Calabro, dove è di due giorni fa la notizia della positività al Sars-Cov2 di una giovane commessa di un negozio del centro commerciale Vibo Center. Un altro caso è riferito ad un uomo residente a Vibo Marina mentre un quinto caso si registra nel focolaio di Stefanaconi, già dichiarato zona rossa dalla Regione.

29 settembre

Ore 20.38 - Disposta la chiusura del Comalca

La decisione del primo cittadino di Catanzaro di chiudere il consorzio arriva dopo che alcuni dipendenti sono risultati positivi. Attività sospese fino a venerdì, nel frattempo saranno effettuati i tamponi su gli altri lavoratori.

Ore 18.44 - In Calabria 24 focolai

In Calabria casi oltre 20 volte in più da fine giugno e per 34 positivi su 102 impossibile il tracciamento dei soggetti a rischio. È quanto emerso da un'indagine curata dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri.

Ore 18.08 - Un caso in un liceo a Reggio

Ad essere coinvolto è un liceo di Reggio Calabria: lo scientifico “Leonardo da Vinci”. Positiva una studentessa, asintomatica, che ora si trova in quarantena. Isolamento disposto anche per i compagni di classe e per due docenti.

Il bollettino regionale

Piccolo aumento dei contagi di Covid-19 in Calabria rispetto ai dati di ieri. Sono infatti 10 i nuovi positivi così come riporta il bollettino quotidiano della Regione. Nella specifico, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 197.671 tamponi.

Ore 13.10 - Catanzaro, quattro nuovi contagi

Sono concentrati tutti nella provincia di Catanzaro i nuovi contagi da Covid 19 registrati dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il laboratorio ha eseguito gli screening su 401 pazienti, quattro quelli risultati positivi e tutti connessi ai frequentatori delle palestre in cui si erano registrati i primi casi di contagio.

Ore 12.20 - Coronavirus, Regione: un infermiere in ogni scuola

La Regione Calabria ha autorizzato le Asp ad assumere infermieri per rafforzare la sicurezza sanitaria negli istituti scolastici per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nelle scuole calabresi.

Ore 11.57 - Cosenza, positiva alunna di un liceo

Sono in corso nella sede Usca dell’Asp di Serraspiga, i prelievi del tampone rino-faringeo di alcuni alunni del liceo classico Telesio di Cosenza, posti in isolamento preventivo perché entrati a contatto con un’alunna risultata positiva al coronavirus.

Ore 11.10 - Positivi alcuni dipendenti Comalca

Alcuni dipendenti del Comalca, il Consorzio ortofrutticolo che distribuisce frutta e verdura in tutta la Calabria, sono risultati positivi al Covid-19. Dopo la notizia di un primo caso positivo i colleghi, ieri, si sono recati al pronto soccorso di Catanzaro per sottoporsi al tampone, ma il personale medico dell'ospedale Pugliese, ha spiegato loro che la prassi prevede che sia l'Azienda sanitaria provinciale a gestire lo screening dei contatti.